iOS 17 : toutes les nouveautés, date de sortie et liste d'iPhone compatibles

IOS 17. Apple a dévoilé toutes les nouveautés à venir avec iOS 17. Découvrez les fonctionnalités à venir, la date de sortie de cette mise à jour et si votre iPhone est compatible avec iOS 17.

iOS 17 a officiellement été présenté par Apple pendant sa Keynote du lundi 5 juin. La firme a passé plusieurs minutes à détailler toutes les nouveautés à venir pour votre iPhone, la date de sortie de la mise à jour et les différents appareils compatibles avec cette dernière.

Si la précédente mise à jour d'iOS s'axait avant tout sur la personnalisation des fonds d'écran, iOS 17 entend bien améliorer vos applications essentielles comme "Contact", "Téléphone" et "Messages" qui se voient toutes dotées de nouvelles fonctionnalités. Découvrez tout ce que iOS 17 va apporter à votre iPhone dans cet article.

Quelles sont les nouveautés d'iOS 17 ?

iOS 17 est, comme nous l'indiquions plus tôt, pensé autour d'applications essentielles au quotidien. Vos apps de communication comme "Téléphone" ou "Messages" disposeront de nouvelles fonctionnalités pensées autour de vos contacts afin de créer de nouveaux souvenirs et manières d'interagir avec eux. L'application "Santé" s'améliore également afin de prendre en compte votre santé mentale et vous aider en cas de besoin.

Très inspiré par les nouvelles fonctionnalités des fonds d'écran disponible depuis quelques mois, iOS va améliorer la façon dont vos contacts apparaissent lors des appels. Vous disposerez désormais d'une grande photo affichée sur votre téléphone (ou d'un Memoji si votre contact en dispose) pour rapidement identifier qui est en train de vous appeler.

iOS introduit une nouvelle fonctionnalité pour votre répondeur baptisée "Live Voicemail". Votre iPhone pourra automatiquement retranscrire au format texte les messages qu'un correspondant est en train de vous laisser sur votre répondeur. Vous pourrez ainsi rapidement identifier sur le message en question vaut la peine de décrocher votre téléphone dès maintenant ou si cela peut attendre.

iOS 17 vous permettra de visualiser les messages qui sont envoyés sur votre répondeur. © Apple

Live Voicemail repose sur la technologie du Neural Engine. Cette dernière est notamment capable d'identifier les appels indésirables afin que ces derniers ne soient pas retranscrits par Live Voicemail, mais tout simplement rejetés.

Enfin FaceTime, la solution de conversations vidéo d'Apple, permettra désormais de laisser des messages vidéos sur le répondeur de vos contacts si ces derniers ne sont pas disponibles. Ils pourront alors consulter la vidéo que vous avez envoyé et vous répondre par la suite.

iOS 17 vous permettra d'échanger des contacts de façon bien plus fluide et rapide. En approchant deux iPhone compatibles avec la fonctionnalité AirDrop, vous pourrez aisément transférer les informations d'un de vos contacts à une de vos connaissances. Les données seront bien évidemment cryptées afin que seuls les deux interlocuteurs disposent des informations transférées. En approchant deux iPhone compatibles, il sera également possible d'écouter de la musique, regarder un film et jouer à un jeu en étant côte à côte.

NameDrop vous permettra d'envoyer un contact très rapidement à un autre utilisateur. © Apple

Les anciens iPhone étaient dotés d'une fonctionnalité qui manque à de nombreux utilisateurs. En tournant simplement votre appareil au format horizontal, l'iPhone basculait les applications comme c'est déjà le cas sur de nombreux smartphones Android. Apple annonce que cette fonction est de retour avec iOS 17, mais dans une version améliorée.

Il sera notamment possible d'afficher un calendrier, l'heure, la météo, votre fond d'écran. ou votre musique au format horizontal. Les possesseurs d'un stand capable de tenir l'iPhone dans cette position pourront ainsi se servir de leur appareil comme d'un petit réveil au quotidien.

iOS 17 vous permettra d'utiliser votre iPhone à l'horizontale. © Apple

iOS 17 a été présenté officiellement le lundi 5 juin durant la conférence Keynote Apple de la WWDC (Worldwide Developers Conference). Les premières versions de bêta privée devraient donc être disponibles d'ici quelques jours sur les différents iPhone compatibles avec iOS 17.

iOS 17 devrait être disponible d'ici la fin de l'année 2023 pour l'ensemble des iPhone compatible en version stable. La dernière version d'iOS avait notamment été proposée au grand public au mois de septembre dernier, quelques jours avant la sortie du dernier iPhone 14.

Apple prendra soin de votre santé mentale

L'application "Santé" se met à jour afin de prendre en compte votre santé mentale. Vous pourrez également compter sur l'application "Journal" pour rédiger quotidiennement des notes sur vos expériences et l'état d'esprit de votre journée. Votre iPhone pourra alors analyser vos différentes humeurs et vous conseiller de consulter un spécialiste en cas de besoin.

Mon iPhone est-il compatible avec iOS 17 ?

La nouvelle version d'iOS 17 est notamment celle prévue de base sur le nouvel iPhone 15 à venir à la fin de l'année 2023. Mais qu'en est-il des anciennes versions de l'iPhone ? Si Apple s'en tient à ses mises à jour habituelles, voici les différents iPhone compatibles avec iOS 17 :

Toute la future gamme iPhone 15.

Toute la gamme iPhone 14.

iPhone SE 2 et iPhone SE 3.

iPhone 13 et ses différentes versions.

iPhone 12 et ses différentes versions.

iPhone 11 et ses différentes versions.

iPhone XS et iPhone XS Max.

Si votre iPhone ne vous propose pas automatiquement la mise à jour vers iOS 17, c'est certainement car cette dernière n'est pas encore disponible pour le grand public. Nous ne manquerons pas de mettre cet article à jour avec la première bêta d'iOS 17 dès sa sortie officielle. La première bêta publique d'iOS 17 devrait notamment être disponible pendant le courant du mois de juillet tandis que la version finale sera certainement proposée en septembre.