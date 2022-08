"iPhone 14 : quelle date de sortie pour le téléphone d'Apple ?"

IPHONE 14. Si de nombreux spécialistes s'attendaient à une révélation de l'iPhone 14 à la mi-septembre, cette dernière pourrait bien être organisée plus tôt. Apple semble vouloir prendre de l'avance sur son planning habituel.

[Mis à jour le mardi 23 août à 10h33] Apple s'apprête il à dévoiler l'iPhone 14 en avance ? La firme nous a habitué à tenir sa traditionnelle conférence Keynote vers le milieu du mois de septembre. Cette dernière est particulièrement attendue chaque année pour son contenu, généralement centré autour des nouveaux iPhone. Il semblerait cependant qu'Apple ait décidé de modifier ses plans, et que l'iPhone 14 soit annoncé dès le mercredi 7 septembre.

Cette rumeur concernant l'iPhone 14 ne vient pas de nul part. Elle a notamment été relatée par Mark Gurman, spécialiste Apple pour le site Bloomberg, et bien connu pour ses informations exclusives autour de la marque.

Mark Gurman se trompe rarement dans ses prédictions, et suit le futur iPhone 14 de près. Le spécialiste avait notamment indiqué il y a plusieurs mois que l'iPhone 14 mini serait tout bonnement annulé par Apple. Les ventes (très) décevantes des précédents modèles mini devraient amener la firme à repenser sa gamme pour le futur iPhone 14. Cette dernière devrait cependant toujours s'axer autour de quatre appareils :

L'iPhone 14.

Le nouvel iPhone 14 Max.

L'iPhone 14 Pro.

L'iPhone 14 Pro Max.

Aucune date de sortie pour l'iPhone 14 n'a été confirmée officiellement par Apple. Il n'est cependant possible de se projeter, la firme disposant depuis plusieurs années d'un planning très établi. Traditionnellement, Apple dispose de deux grandes conférences par an. La première, baptisée WWDC, est avant tout destinée à présenter des nouveautés logicielles telles que de nouvelles mises à jour pour les systèmes d'exploitation qui équipent vos appareils Apple. C'est d'ailleurs, lors de ces conférences, que les nouvelles versions de iOS sont dévoilées.

Keynote Apple 2022 : iPhone 14, Apple Watch Series 8... Quelles annonces à venir ? KEYNOTE APPLE. La prochaine Keynote Apple devrait bientôt être annoncée officiellement. Si une partie des annonces est déjà connue, Apple pourrait également profiter de la soirée pour réserver quelques surprises.

La seconde conférence devrait concerner l'iPhone 14. La traditionnelle Keynote de fin d'année d'Apple permet au constructeur de dévoiler ses nouveaux produits à venir. La star principale de ces conférences est toujours le nouvel iPhone. On peut donc déjà imaginer que l'iPhone 14 sera dévoilé au milieu du mois de septembre, pour une sortie dans les jours qui suivent. La date du mardi 13 septembre commence déjà à être évoquée sur la toile.

Bien qu'il soit encore un peu trop tôt pour se prononcer sur les futures caractéristiques de l'iPhone 14, de nombreuses informations à son propos sont déjà disponibles sur la toile ! Plusieurs journalistes et insiders comme Jon Prosser précisent qu'Apple supprimerait (enfin) l'encoche supérieure sur la face avant du téléphone, pour la remplacer par un simple trou qui servirait au capteur du module selfie. Cette nouveauté ne serait cependant présente que sur les modèles Pro et Pro Max.

Une nouvelle caméra selfie

Parmi les nouveautés annoncées pour l'iPhone 14, on retrouve une rumeur persistante autour d'une nouvelle caméra selfie. Cette dernière disposerait d'une meilleure qualité comparé aux précédents modèles d'iPhone, mais coûterait également plus cher à produire. Cet ajout va t-il impacter le prix des futurs iPhone 14 ? Il faudra patienter jusqu'à l'officialisation du téléphone pour avoir le dernier mot sur le sujet et observer les nouveautés par rapport à son prédécesseur, l'iPhone 13.

Un écran "Always-On" pour l'iPhone 14 Pro

La technologie "Always-On" pressentie pour l'iPhone 14 Pro et Pro Max existe déjà chez de nombreux autres smartphones. Elle permet de garder votre écran allumé en permanence, mais avec un taux de rafraichissement très bas pour économiser la batterie. L'intérêt principal de cette fonctionnalité est de pouvoir afficher des widgets intéressants comme l'heure ou la date du jour. Vous pourrez ainsi consulter des informations essentielles sans avoir besoin de saisir ou allumer votre iPhone 14 !

L'iPhone 14 va-t-il bénéficier d'une puce A16 Bionic ?

La dernière information concernant l'iPhone 14 concerne son processeur. La puissante puce A15 Bionic qui équipe actuellement l'iPhone 13 devrait normalement laisser sa place à son successeur : le processeur A16 Bionic. Il semblerait cependant qu'Apple n'ait prévu d'ajouter ce nouveau SoC que dans les deux modèles les plus haut de gamme de la marque, à savoir l'iPhone 14 Max et l'iPhone 14 Pro Max. Les deux autres smartphones resteraient ainsi équipés de la puce A15.

De nombreuses fuites s'accordent sur un point : il n'y aurait pas d'iPhone 14 mini de prévu. Pour rappel, l'iPhone 12 mini avait réalisé des ventes très décevantes pour Apple, malgré de jolies performances et un petit gabarit très pratique. La firme a tout de même retenté le coup en dévoilant en septembre 2020 un nouvel iPhone 13 mini dont les résultats s'avèrent tout aussi mitigés que son prédécesseur. Nous ne devrions ainsi pas bénéficier d'un iPhone 14 mini, mais d'un tout nouveau modèle, calqué sur l'iPhone 14 de base.

Selon le journaliste spécialisé Mark Gurman de chez Bloomberg, Apple étudierait l'idée de proposer à nouveau quatre modèles différents d'iPhone 14 pour 2022. La firme ferait cependant l'impasse sur une version mini et présenterait plutôt un autre modèle plus haut de gamme : l'iPhone 14 Max, qui se situerait entre le 14 classique et le 14 Pro.

La nouvelle gamme d'iPhone 14 serait ainsi constituée : iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Il faudra voir cependant si cette nouvelle dénomination est suffisamment claire pour un public qui était désormais bien habitué au line-up de l'appareil.

Rendus 3D de l'iPhone 14 Pro par l'artiste AR72014. © AR72014

Qu'est-ce que l'iPhone 14 Max ?

C'est le petit nouveau de la famille. Accueillez comme il se doit le nouvel iPhone 14 Max. Selon plusieurs analystes et fuites sur la toile, ce nouveau modèle remplacerait l'iPhone 14 mini. Il n'aurait cependant pas beaucoup de ressemblances avec ce dernier. Là où la version mini d'un iPhone reprend ses composants dans une version plus petite, l'iPhone 14 Max ferait tout l'inverse. Ce nouveau modèle serait donc une sorte d'iPhone 14, mais dans un plus grand gabarit.

L'iPhone 14 Pro est certainement la version la plus attendue de la gamme. Ce dernier serait celui qui bénéficie le plus de nouveautés avec l'iPhone 14 Pro Max, à commencer par le design. L'écran avant de l'iPhone 14 Pro bénéficierait de la nouvelle encoche dont on peut retrouver les rendus 3D sur la toile.

According to dimensions from CAD files, this is the iPhone 14 Pros front compared to the iPhone 13 Pro. Bezels are ~20% thinner, and the hole punch is *not* small. Renders coming soon!https://t.co/qjgYoa0aL2 pic.twitter.com/A7Wgz7byCf

Les changements de l'iPhone 14 Pro avec son prédécesseur ne sont pas légions. Le nouveau téléphone d'Apple devrait cependant bénéficier d'un nouveau processeur, l'A16 Bionic, qui améliorerait les performances de l'appareil et sa gestion de la batterie. Il sera intéressant de comparer ce dernier avec la puce qui équipe l'iPhone 13, l'A15 Bionic, tant les performances de cette dernières étaient déjà de très haut niveau.

Autre nouveauté attendue pour l'iPhone 14 : l'arrivée d'un mode "Always-On". Vous devriez ainsi pouvoir laisser l'écran de l'iPhone 14 allumé en permanence pour y afficher des données comme l'heure, la date du jour ou même des widgets. Cet ajout pourrait cependant avoir un impact sur l'autonomie du téléphone qui serait également améliorée en conséquence.

A moins d'une réelle surprise, Apple devrait présenter un nouvel iPhone 14 Pro Max d'ici le mois de septembre 2022. Ces modèles très haut de gamme, voir premium, initiés avec l'iPhone 11 Pro Max, permettent de tirer parti de toute la technologie de pointe d'Apple pour une expérience optimale sur un smartphone de la marque.

L'iPhone 14 Pro Max devrait se calquer sur son prédécesseur, en proposant des caractéristiques équivalents à celles de l'iPhone 14 Pro, tout en disposant d'un gabarit plus imposant. Il s'agirait alors de l'iPhone 14 le plus onéreux de la gamme, mais également du plus poussé en matière de nouveautés et de performances. L'iPhone 14 Pro Max serait notamment équipé de la toute nouvelle puce A16 Bionic, mais également du nouveau design sur sa face avant qui lui permettra d'afficher davantage de contenu à l'écran.

L'iPhone 14 va t-il coûter plus cher que ses prédécesseurs ? Apple a su créer la surprise en 2021 en dévoilant une nouvelle variété de différents iPhone tout en gardant la même grille de tarifs. Si la firme décide de rester sur cette lancée, il se pourrait bien que la prochaine gamme d'iPhone 14 dispose également des mêmes tarifs. L'iPhone 14 mini étant remplacé par l'iPhone 14 Max, les nouveaux prix de l'iPhone 14 pourraient donc être les suivants :

iPhone 14 : à partir de 909 euros.

à partir de 909 euros. iPhone 14 Max : à partir de 999 euros.

à partir de 999 euros. iPhone 14 Pro : à partir de 1159 euros.

à partir de 1159 euros. iPhone 14 Pro Max : à partir de 1259 euros.

Une information à prendre avec des pincettes pour l'iPhone 14, puisque plusieurs rapports font état d'une augmentation des prix pour l'ensemble de la gamme, et notamment les modèles Pro. Le site The Sun rapporte que les futurs iPhone 14, 14 Max, 14 Pro et 14 Pro Max pourraient bien voir leur prix de baser monter de 100 euros. Cette augmentation serait valable également pour les prix en dollars de la gamme iPhone 14.

Bien qu'une augmentation des prix de l'iPhone 14 ne ferait pas beaucoup d'heureux, elle resterait tout de même logique face à la montée des prix de l'ensemble du secteur de la tech. Apple ne ferait donc que suivre la tendance ou plutôt l'inflation face à l'augmentation du prix de nombreuses matières premières.

Une question que de nombreux consommateurs se posent : l'iPhone 14 va t-il enfin bousculer le design des téléphones Apple ? Les premiers aperçus semblent déjà peu engageants. Depuis l'iPhone X sorti en 2017, la firme n'a que peu touché au design de son célèbre smartphone. L'iPhone 14 devrait continuer sur cette lancée, et se contenter de peaufiner un design déjà bien établi, et qui a fait ses preuves d'année en année.

La seule grande nouveauté de l'iPhone 14 au niveau du design tiendrait dans l'encoche sur la face avant de l'appareil. Cela fait un moment qu'Apple semble vouloir réduire à tout prix l'espace alloué à la caméra selfie ainsi qu'au dispositif qui permet à Face ID de déverrouiller votre téléphone. La nouvelle encoche de l'iPhone 14 devrait ainsi être plus petite, et disposée en forme de point d'exclamation.

Un port USB-C enfin prévu pour l'iPhone 14 ?

De nombreux consommateurs espèrent que l'iPhone 14 troque enfin son port lightning pour un port de charge USB-C. Si ce changement pourrait bien avoir lieu dans le futur, il est peu probable qu'elle s'applique à l'iPhone 14. Au début du mois de juin 2022, l'Union européenne a voté pour un accord qui contraint à disposer d'un chargeur unique pour le marché des smartphones en Europe. Ce décret pourrait bien bousculer les plans prévus par Apple, mais ne s'appliquera qu'en 2024, laissant à la firme de Cupertino le temps de proposer un iPhone 14, et même un potentiel iPhone 15 avant de se soumettre à la nouvelle directive.