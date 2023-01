"Remise immédiate sur les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max"

IPHONE 14. Fnac-Darty proposent des remises immédiates de 40 € et 60 € sur les iPhone 14 Pro et Pro Max. L'iPhone 14 Pro s'affiche donc à son meilleur prix. Si vous souhaitez acquérir le dernier smartphone d'Apple c'est l'occasion parfaite.

Difficile de trouver un iPhone 14 en promotion pour les soldes. Il faut dire qu'il s'agit du dernier téléphone en date de la marque, et qu'Apple n'a pas pour habitude de proposer de grosses réductions sur ses meilleurs produits. Il est cependant possible de compter sur les revendeurs partenaires comme la Fnac ou les marketplace comme Rakuten pour trouver de belles offres.

En ce moment, Fnac-Darty proposent une remise immédiate sur les iPhones 14 Pro et 14 Pro Max. La remise est valable à partir de vendredi 27/01 jusqu'au dimanche 29/01 inclus. Chez Darty, la remise se fait avec les 15 € chaque 150 d'achats, qui s'accumulent à 40 € de remise immédiate sur tous les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Chez la Fnac, une remise de 60% s'applique immédiatement dés l'achat de votre iPhone 14 Pro et Pro Max.

iPhone 14 Pro 128GB Black Neuf à partir de 1232,00 € Occasion à partir de 1080,00 € Rakuten 1232,00 € Voir

Amazon 1329,00 € 1289,00 € Voir

Darty 1289,00 € Voir

Ubaldi 1315,00 € Voir

Leclerc 1327,00 € Voir

Fnac 1328,95 € Voir

Cdiscount 1329,99 € Voir

Materiel.net 1329,00 € Voir

LDLC.com 1329,00 € Voir

Galeries Lafayette 1329,00 € Voir Rakuten 1232,00 € 1080,00 € Voir

Reconditionné 1270,00 € 1220,00 € Voir

Apple iPhone 14 Pro Max Or 256 Go Neuf à partir de 1472,00 € Occasion à partir de 1440,00 € Rakuten 1472,00 € Voir

Darty 1569,00 € Voir

Amazon 1580,00 € Voir

Cdiscount 1580,00 € Voir

Ubaldi 1580,00 € Voir

Fnac 1608,95 € Voir

Materiel.net 1609,00 € Voir

LDLC.com 1609,00 € Voir

Galeries Lafayette 1609,00 € Voir Reconditionné 1490,00 € 1440,00 € Voir

Apple iPhone 14 128 Go Minuit Neuf à partir de 874,99 € Occasion à partir de 830,00 € Rakuten 874,99 € Voir

Amazon 1019,00 € 929,00 € Voir

Ubaldi 955,00 € Voir

Fnac 1018,95 € 968,95 € Voir

Cdiscount 969,00 € Voir

Leclerc 969,00 € Voir

Materiel.net 969,00 € Voir

LDLC.com 969,00 € Voir

La Redoute 1019,00 € 969,00 € Voir

Darty 969,00 € Voir

Galeries Lafayette 1019,00 € 969,00 € Voir Rakuten 874,99 € 830,00 € Voir

Reconditionné 880,00 € 830,00 € Voir

Fnac 1018,95 € 929,00 € Voir

Meilleurs prix sur l'iPhone 14

L'iPhone 14 classique est, quant à lui, toujours disponible depuis sa sortie. Le téléphone profite notamment déjà de quelques remises par rapport à son tarif de base. Les autres versions de l'iPhone 14 sont également proposées chez plusieurs marchands spécialisés. N'hésitez pas à dérouler davantage cet article pour retrouver toutes les informations et prix disponibles sur la gamme iPhone 14.

Quel est le prix de l'iPhone 14 ?

L'iPhone 14 coûte définitivement plus cher que ses prédécesseurs... Pour l'Europe ! Alors qu'Apple a passé une petite partie de sa dernière Keynote a détailler que le prix de l'iPhone 14 serait identique à celui de l'iPhone 13 en dollar, il n'en sera pas de même en euro. En tenant compte des différentes taxes et de la chute de l'euro par rapport au dollar, nous obtenons les prix suivants :

iPhone 14 : à partir de 1019 euros.

à partir de 1019 euros. iPhone 14 Plus : à partir de 1169 euros.

à partir de 1169 euros. iPhone 14 Pro : à partir de 1329 euros.

à partir de 1329 euros. iPhone 14 Pro Max : à partir de 1479 euros.

Ces augmentations de prix sur l'iPhone 14 en Europe peuvent surprendre, et à raison. Même les augmentations prévues lors des différentes rumeurs n'étaient pas aussi élevées. On parle notamment de plusieurs centaines d'euros pour certains modèles :

110€ de plus pour l'iPhone 14 par rapport à l'iPhone 13.

170€ euros pour l'iPhone 14 Pro par rapport à l'iPhone 13 Pro.

220€ pour l'iPhone 14 Pro Max par rapport à l'iPhone 13 Pro Max. Apple iPhone 14 128 Go Minuit Neuf à partir de 874,99 € Occasion à partir de 830,00 € Rakuten 874,99 € Voir Amazon 1019,00 € 929,00 € Voir Ubaldi 955,00 € Voir Fnac 1018,95 € 968,95 € Voir Cdiscount 969,00 € Voir Leclerc 969,00 € Voir Materiel.net 969,00 € Voir LDLC.com 969,00 € Voir La Redoute 1019,00 € 969,00 € Voir Darty 969,00 € Voir Galeries Lafayette 1019,00 € 969,00 € Voir Rakuten 874,99 € 830,00 € Voir Reconditionné 880,00 € 830,00 € Voir Fnac 1018,95 € 929,00 € Voir



Quelles sont les nouveautés de l'iPhone 14 ?

L'iPhone 14 dispose d'un prix plus élevé, mais quelles sont exactement ses nouveautés par rapport à la génération précédente ? Ses dernières sont notamment à retrouver sur le site officiel d'Apple qui permet de comparer les différents modèles disponibles. L'iPhone 14 Pro et Pro Max semblent se distinguer en incorporant bien plus de spécificités que leurs homologues classique et Plus.

Le nouvel iPhone 14 Plus. © Apple Inc.

Des capteurs photo améliorés

L'iPhone 14 se dote notamment d'un meilleur capteur pour vos photos selfie. Le capteur avant de l'iPhone 14 dispose de la technologie "Photogenic Engine" afin de capturer davantage de lumière dans les scènes sombres. L'ouverture du capteur est également amélioré dans ce sens. La caméra selfie est désormais capable de filmer jusqu'en 4K HDR à 30 images par seconde (là où l'iPhone 13 n'allait que jusqu'à 1080p).

Même combat pour l'appareil photo principal de l'iPhone 14. Ce dernier dispose d'une plus grande ouverture et du "Photogenic Engine" pour capturer davantage de lumière et rendre vos clichés plus clairs et meilleurs en qualité lors de scènes trop sombres.

Un écran "Always-On" pour l'iPhone 14 Pro

La technologie "Always-On" disponible pour l'iPhone 14 Pro et Pro Max existe déjà chez de nombreux autres smartphones. Elle permet de garder votre écran allumé en permanence, mais avec un taux de rafraichissement très bas pour économiser la batterie. L'intérêt principal de cette fonctionnalité est de pouvoir afficher des widgets intéressants comme l'heure ou la date du jour. Vous pourrez ainsi consulter des informations essentielles sans avoir besoin de saisir ou allumer votre iPhone 14 Pro ou Pro Max !

L'iPhone 14 repère lorsque vous avez un accident

Vous venez de subir un accident de voiture ? L'iPhone 14 détectera automatiquement les situations où vous avez été la victime d'un accident afin de contacter directement les urgences ou vos contacts proches. Même si vous ne pouvez utiliser pleinement votre iPhone 14, ce dernier se chargera d'appeler les secours pour leur délivrer votre position.

L'iPhone 14 ne dispose pas d'un meilleur processeur

La dernière information concernant l'iPhone 14 concerne son processeur. La puissante puce A15 Bionic qui équipe actuellement l'iPhone 13 laisse sa place à son successeur : le processeur A16 Bionic. Il est cependant confirmé qu'Apple n'ajoute ce nouveau SoC que dans les deux modèles les plus haut de gamme de la marque, à savoir l'iPhone 14 Max et l'iPhone 14 Pro Max. Les deux autres smartphones restent ainsi équipés de la puissante puce A15.

Qu'est-ce que le nouvel iPhone 14 Plus ?

C'est le petit nouveau de la famille. L'iPhone 14 Plus reprend les points et améliorations présents sur le modèle classique, mais dans un plus grand format. Cela s'accompagne également par une plus grande batterie afin de supporter la nouvelle taille d'écran de l'iPhone 14 Plus. En somme : exit le format Mini, et bonjour au grand format Plus !

iPhone 14 Plus - Minuit -128 Go Neuf à partir de 979,99 € Occasion à partir de 940,00 € Rakuten 979,99 € Voir

Amazon 1169,00 € 1027,00 € Voir

Ubaldi 1027,00 € Voir

Leclerc 1049,00 € Voir

Cdiscount 1051,00 € Voir

Fnac 1168,95 € 1118,95 € Voir

Materiel.net 1119,00 € Voir

LDLC.com 1119,00 € Voir

La Redoute 1169,00 € 1119,00 € Voir

Darty 1119,00 € Voir

Galeries Lafayette 1169,00 € 1119,00 € Voir Reconditionné 990,00 € 940,00 € Voir

Rakuten 979,99 € 949,99 € Voir

Fnac 1168,95 € 1119,00 € Voir

Quelles nouveautés pour l'iPhone 14 Pro ?

L'iPhone 14 Pro est certainement la version la plus attendue de la gamme. Ce dernier est le modèle qui bénéficie le plus de nouveautés avec l'iPhone 14 Pro Max, à commencer par le design. L'écran avant de l'iPhone 14 Pro bénéficie de la nouvelle encoche qui permet de recevoir des notifications intelligentes et tactiles. Vous pourrez notamment consulter vos périphériques connectés

APPLE iPhone 14 Pro 128GB Silver Neuf à partir de 1243,00 € Occasion à partir de 1100,00 € Rakuten 1243,00 € Voir

Amazon 1329,00 € 1289,00 € Voir

Darty 1289,00 € Voir

Ubaldi 1309,00 € Voir

Fnac 1328,95 € Voir

Cdiscount 1329,00 € Voir

Leclerc 1329,00 € Voir

Materiel.net 1329,00 € Voir

LDLC.com 1329,00 € Voir

Galeries Lafayette 1329,00 € Voir Rakuten 1243,00 € 1100,00 € Voir

Reconditionné 1300,00 € 1250,00 € Voir

Amazon 1329,00 € 1295,91 € Voir

Les changements de l'iPhone 14 Pro avec son prédécesseur ne sont pas légions. Le nouveau téléphone d'Apple est cependant équipé d'un nouveau processeur, l'A16 Bionic, qui améliorerait les performances de l'appareil et sa gestion de la batterie. Il est intéressant de comparer ce dernier avec la puce qui équipe l'iPhone 13, l'A15 Bionic, tant les performances de cette dernières étaient déjà de très haut niveau.

Les coloris du nouvel iPhone 14 Pro et Pro Max. © Apple

L'appareil photo de l'iPhone 14 Pro est amélioré. Le capteur principal passe de 12 Mpx à 48 Mpx, du jamais vu sur un iPhone et qui devrait promettre des clichés encore plus beaux. Les photos de l'iPhone 13 étaient déjà excellentes, et on a hâte de vérifier les capacités de ce nouveau capteur.

Autre nouveauté présente sur l'iPhone 14 Pro : l'arrivée d'un mode "Always-On". Vous pourrez ainsi laisser l'écran de l'iPhone 14 allumé en permanence pour y afficher des données comme l'heure, la date du jour ou même des widgets. Cet ajout pourrait cependant avoir un impact sur l'autonomie du téléphone qui est également améliorée en conséquence.

Apple présente l'iPhone 14 Pro Max

Apple a également profité de sa célèbre Keynote pour présenter un nouvel iPhone 14 Pro Max. Ce modèle très haut de gamme, voir premium, initié avec l'iPhone 11 Pro Max, permet de tirer parti de toute la technologie de pointe d'Apple pour une expérience optimale sur un smartphone de la marque.

iPhone iPhone 14 Pro Max 128GB Black Neuf à partir de 1370,99 € Occasion à partir de 1200,00 € Rakuten 1370,99 € Voir

Amazon 1479,00 € 1439,00 € Voir

Darty 1439,00 € Voir

Ubaldi 1448,00 € Voir

Leclerc 1459,00 € Voir

Cdiscount 1462,00 € Voir

Fnac 1478,95 € Voir

Materiel.net 1479,00 € Voir

LDLC.com 1479,00 € Voir

Galeries Lafayette 1479,00 € Voir Rakuten 1370,99 € 1200,00 € Voir

L'iPhone 14 Pro Max se calque sur son prédécesseur, en proposant des caractéristiques équivalents à celles de l'iPhone 14 Pro, tout en disposant d'un gabarit plus imposant. Il s'agit désormais de l'iPhone 14 le plus onéreux de la gamme, mais également du plus poussé en matière de nouveautés et de performances. L'iPhone 14 Pro Max est notamment équipé de la toute nouvelle puce A16 Bionic, d'un meilleur appareil photo, mais également du nouveau design sur sa face avant qui lui permettra d'afficher davantage de contenu à l'écran.