A ce prix, le Samsung Galaxy S22 est bien plus intéressant !

SAMSUNG GALAXY S22. Touché par de multiples promotions depuis sa sortie, le Samsung Galaxy S22 s'affiche désormais à seulement 620 euros sur certains sites marchands. Un joli tarif comparé à son prix de lancement !

Le Samsung Galaxy S22 continue d'être proposé à d'excellents prix chez différents sites revendeurs spécialisés. Le dernier né de la gamme Galaxy S est proposé en trois versions distinctes pour cette année 2022. Il est possible de craquer sur le Samsung Galaxy S22 classique, sur le S22+, mais également sur le S22 Ultra qui bénéficie de très grosses performances.

Le Samsung Galaxy S22 est sorti à un tarif assez élevé. Heureusement pour les fans de la communauté Samsung, le téléphone profite d'excellentes promotions depuis quelques mois. Il est désormais possible de mettre la main sur le modèle classique pour seulement 620 euros chez Rakuten. Cela représente une baisse de près de 240 euros par rapport à son tarif initial !

D'autres promotions sont disponibles, notamment sur le Samsung Galaxy S22 Ultra. Ce dernier est proposé par différents marchands de Rakuten en promotion avec les autres Samsung Galaxy S22 et S22+ en promotion. N'hésitez pas à vous balader sur le site pour y trouver les différentes offres et y retrouver la plus intéressante.

Où acheter les Samsung Galaxy S22 ?

Les Samsung Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra auront bénéficié de quelques semaines de précommandes avec de jolis bonus. Ils sont désormais officiellement disponibles en magasin, et vous pouvez les retrouver chez plusieurs marchands spécialisés comme la Fnac ou Amazon. Samsung est connu pour rapidement brader ses nouveaux produits, et les S22 n'auront pas dérogé à cette règle. Il est désormais possible de retrouver les Samsung Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra en promotion chez certains marchands.

Des ruptures de stocks sur les Samsung Galaxy S22 avaient commencé à apparaître sur certains modèles lors de l'ouverture des précommandes. Nul doute que ces nouveaux smartphones font déjà sensation auprès de la communauté Samsung !

Samsung réitère la même stratégie pour le Galaxy S22 qu'avec son prédécesseur. La firme a profité de sa conférence pour dévoiler non pas un, mais trois modèles différents de Samsung Galaxy S22. Ces derniers disposent notamment de gabarits et caractéristiques différentes afin de satisfaire un large panel d'utilisateurs comme c'est souvent le cas sur ce genre de lancement. Les trois modèles proposés sont :

Le Samsung Galaxy S22.

Le Samsung Galaxy S22+.

Le Samsung Galaxy S22 Ultra.

Le Samsung Galaxy S22 ressemble beaucoup au précédent Galaxy S21 sorti l'an dernier. Il se distingue cependant de par un meilleur processeur, l'Exynos 2200. Ce dernier vous permettra notamment de jouer à de nombreux jeux en qualité maximale, tout en surveillant le niveau de votre batterie.

Le Galaxy S22 est également doté de trois capteurs photo pour sa face arrière. Un principal de 50 Mpx, un Ultra Grand Angle de 12 Mpx, et un téléobjectif de 10 Mpx. Samsung assure ainsi l'une des meilleurs expériences pour prendre des clichés de jour comme de nuit.

Que vaut le Samsung Galaxy S22+ ?

Le Samsung Galaxy S22+ se rapproche énormément du modèle classique. Il ne se différencie de son homologue que de par quelques petits ajustements, notamment au niveau de sa batterie qui est de 4500 mAh (contre 3700 pour le S22 classique). L'autonomie du S22+ sera donc légèrement meilleure que celle de la version de base du téléphone. L'autre grande différence du S22+ réside dans son gabarit. Le Samsung Galaxy S22+ dispose d'un écran de 6,6" (contre 6,1" pour le S22). Ce format est plus "classique", et conviendra davantage à une majorité d'utilisateurs.

Quelles sont les différences pour le Samsung Galaxy S22 Ultra ?

​​​​​Concernant les S22 et S22+, le design du téléphone est assez semblable à ses prédécesseurs. Le S22 Ultra est, quant à lui, doté d'un écran incurvé, et surtout d'un étui dédié au rangement du stylo S-Pen, qui manquait notamment au dernier téléphone pliable de la marque, le Samsung Galaxy Z Fold 3. Ce choix fait notamment penser à l'ancienne gamme de Galaxy Note qui avait la particularité d'être facile à utiliser avec un stylet.

Mais ce n'est pas la seule différence du Galaxy S22 Ultra par rapport à ses petits frères. Ce dernier dispose également d'une meilleure batterie (5000 mAh) qui vous permettra de tenir entre un peu plus d'une journée et demie selon le constructeur.

L'écran du Samsung Galaxy S22 Ultra se distingue également des deux autres modèles. Il dispose d'un affichage Quad HD+, et d'une grande taille de 6,8". Il faudra donc apprécier les grands téléphones pour profiter pleinement du Galaxy S22 Ultra.

Enfin, le Samsung Galaxy S22 Ultra est également pourvu d'un second capteur photo Téléobjectif capable de zoomer de façon optique jusqu'à x10 ! Ce dernier vous permettra de réaliser de jolis clichés sur vos scènes zoomées. Au delà du zoom optique x10, c'est un zoom numérique qui prendra la main, mais au détriment de la qualité.

Samsung n'aura donc pas prévu de modèle "low cost", comme Apple avait tenté avec ses iPhone mini. L'enseigne a du regarder les ventes de ces derniers, qui se sont avérées assez décevantes pour la firme à la pomme. Notez qu'il est toujours possible de retrouver l'annonce officielle des différents Samsung Galaxy S22 sur YouTube.

Les Samsung Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra ont été dévoilés officiellement lors de la conférence "Galaxy Unpacked" du 9 février 2022. Ces tout nouveaux modèles de smartphones sont désormais disponibles ! Les Samsung Galaxy S22 sont sortis officiellement le 25 février 2022 pour le modèle Ultra et le 11 mars pour la version classique et la S22+.

Samsung avait profité de sa conférence "Galaxy Unpacked" pour dévoiler de nombreuses informations relatives aux nouveaux Samsung Galaxy S22. Parmi ces dernières, on retrouve notamment les caractéristiques des smartphones, mais aussi leur tarif de base pour leur lancement.

Samsung Galaxy S22 : à partir de 859 euros

Samsung Galaxy S22+ : à partir de 1059 euros

Samsung Galaxy S22 Ultra : à partir de 1259 euros

Ces nouveaux smartphones se positionnent donc toujours sur des prix haut de gamme. Notez que les tarifs indiqués peuvent évoluer en fonction de l'espace de stockage dont vous avez besoin.

Malgré tous les efforts réalisés pour garder le secret autour des Samsung Galaxy S22, la firme n'aura pas réussi à empêcher de nombreuses fuites de s'éparpiller sur la toile. Plusieurs informations étaient donc déjà connues avant l'annonce officielle, et confirment les excellentes caractéristiques des trois nouveaux Galaxy S22 :

Un processeur Exynos 2200

Samsung fait parti de ces constructeurs capables de proposer leurs propres processeurs maison. Le S21 était notamment pourvu de la puce Exynos 2100 dotée d'excellentes performances pouvant rivaliser avec les processeurs Snapdragon. Il semblerait que la firme veuille continuer dans cette lancée puisque nos modèles européens disposent toujours d'une puce maison.

Les Samsung Galaxy S22 sont donc tous pourvus d'un processeur Exynos 2200. Ce dernier, s'il dispose d'excellents résultats sur les différents tests spécialisés, semble cependant un poil en retrait par rapport au dernier né Snapdragon 8 Gen 1 dévoilé il y a quelques mois. Il faudra cependant attendre de nouveaux tests sur les versions commercialisées du S22 Ultra pour être fixé.

Un design très proche de son prédécesseur

Les premières fuites des Samsung Galaxy S22 faisaient déjà état d'une grande ressemblance avec son prédécesseur ! Nous y retrouvons notamment un bloc photo disposé sur le côté ainsi qu'un capteur avant placé au centre de l'écran et non directement disposé sous l'écran comme c'est notamment déjà le cas sur le téléphone pliable de la marque, le Z Fold 3.

Le Galaxy S22 Ultra diffère un peu plus de son homologue classique en proposant un bloc photo original en forme de P. Ce dernier comporte également un module photo supplémentaire dédié au téléobjectif. Les bords du S22 Ultra diffèrent également des deux autres modèles puisque davantage arrondis afin de laisser plus de place à l'écran. Ce dernier est notamment entièrement compatible avec l'utilisation du stylet S-Pen de Samsung qui est directement disponible avec le smartphone.

Le Samsung Galaxy S22 reprend beaucoup du design de son prédécesseur. © Samsung

Quatre coloris sont disponibles pour les Samsung Galaxy S22. Les deux premiers modèles (S22 et S22+) sont proposés en Or Rose, Vert, Blanc et Noir. Le Samsung S22 Ultra remplace, quant à lui, la couleur Or Rose par une rouge Bourgogne qui lui est exclusive. Ces coloris sont tous disponibles sur le site officiel de Samsung ainsi que chez les revendeurs spécialisés.

Un écran haute définition avec 120 Hz

Concernant l'écran des Galaxy S22, ces derniers se divisent en deux catégories distinctes : d'un côté les Samsung Galaxy S22 et S22+ disposent d'une dalle Full HD+ tandis que le S22 Ultra est pourvu d'une dalle QHD+. Les trois écrans sont cependant équipés d'écrans capables d'afficher un taux de rafraichissement de 120 Hz adaptatif. Ce dernier vous permettra de bénéficier d'une belle fluidité lors de vos jeux et applications, tout en économisant votre batterie lorsque c'est nécessaire. Concernant les tailles relatives aux écrans, ces dernières évoluent selon le modèle désiré :

Samsung Galaxy S22 : écran de 6,1" .

. Samsung Galaxy S22+ : écran de 6,6 ".

". Samsung Galaxy S22 Ultra : écran de 6,6".

Un appareil photo avec 50 Mpx

La génération actuelle de Samsung Galaxy S21 et S21+ dispose de trois capteurs photo de respectivement 12, 12 et 64 Mpx. Seul le S21 Ultra se démarquait avec quatre capteurs dédiés (12, 108, 10 et 10) pour du grand angle, de l'ultra grand angle et du téléobjectif. Les Samsung Galaxy S22 proposerent de nouveaux capteurs avec un principal passant à 50 Mpx. Le smartphone suit ainsi le modèle suivant :

Samsung Galaxy S22 : capteur principal 50 Mpx / ultra grand angle 12 Mpx / téléobjectif 10 Mpx.

capteur principal 50 Mpx / ultra grand angle 12 Mpx / téléobjectif 10 Mpx. Samsung Galaxy S22+ : capteur principal 50 Mpx / ultra grand angle 12 Mpx / téléobjectif 10 Mpx.

capteur principal 50 Mpx / ultra grand angle 12 Mpx / téléobjectif 10 Mpx. Samsung Galaxy S22 Ultra : capteur principal 108 Mpx / ultra grand angle 12 Mpx / 2 téléobjectifs 10 et 10 Mpx.

Fiche technique des Samsung Galaxy S22