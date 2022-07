Samsung Galaxy S21 FE : Boulanger casse le prix du téléphone !

S21 FE. Le Samsung Galaxy S21 FE est actuellement proposé avec une grosse remise chez Boulanger. Le téléphone est à moins de 500 euros avec un bonus de reprise et une montre connectée offerte.

Le Samsung Galaxy S21 FE n'arrête pas d'être proposé en promotion ! Le téléphone crée par ou pour la communauté Samsung s'affiche désormais à un joli prix chez Boulanger. L'enseigne vous propose le S21 FE avec une montre connectée Galaxy Watch4 offerte et un bonus de reprise de votre ancien téléphone de 100 euros ! Attention cependant, cette offre est à durée limitée et uniquement disponible chez Boulanger !

Smartphone SAMSUNG Galaxy S21 FE Gris 128 Go 5G Neuf à partir de 599,00 € Boulanger 759,00 € 599,00 € Voir

Où acheter le Samsung Galaxy S21 FE ?

Dévoilé assez rapidement, le Samsung Galaxy S21 FE est déjà disponible à la vente chez plusieurs enseignes spécialisées comme la Fnac, Boulanger ou Amazon. Des bonus de lancement étaient d'ailleurs prévus, puisque des écouteurs sans-fil Buds 2 peuvaient être offerts lors de votre achat. Il n'aura pas fallu attendre très longtemps avant d'observer des promotions sur le Samsung Galaxy S21 FE.

Samsung Galaxy S21 FE 5G 128 Go Blanc Neuf à partir de 577,50 € Occasion à partir de 494,90 € Amazon 759,00 € 577,50 € Voir

Rue du Commerce 599,06 € 579,00 € Voir

Rakuten 592,99 € Voir

Fnac 598,98 € Voir

Materiel.net 759,95 € 599,95 € Voir

Darty 599,00 € Voir

La Redoute 651,34 € Voir

LDLC.com 599,95 € 759,95 € Voir Rakuten 592,99 € 494,90 € Voir

Amazon 759,00 € 504,90 € Voir

Fnac 598,98 € 619,00 € Voir

Le meilleur prix actuel pour le Samsung Galaxy S21 FE semble être chez Darty et Rakuten, où le téléphone est affiché à moins de 500 euros. Pour rappel, le Samsung Galaxy S21 FE a été lancé à partir de 759 euros. Son prix a donc bien baissé !

Quel design pour le Samsung Galaxy S21 FE ?

Comme son nom l'indique, le Galaxy S21 FE reprend beaucoup du design du flagship 2021 de la firme. Exit cependant le dos en aluminium et place au matériau plastique (certainement pour alléger le coût de l'appareil). Le Samsung S21 FE est doté d'un écran Dynamic AMOLED de 6,4". Sa face avant dispose d'une caméra selfie toujours voyante et placée au milieu de l'écran, tandis que les capteurs arrière sont logés dans un petit bloc sur la partie gauche de l'appareil. Les boutons d'alimentation et de volume sont toujours situés sur la tranche de droite.

Le design du S21 FE est très proche du S21. © WinFuture

Quatre coloris différents sont disponibles pour le S21 FE : blanc, vert, mauve, et noir. On retiendra donc moins de choix par rapport à son prédécesseur, le Samsung Galaxy S20 FE, qui avait misé une partie de sa communication sur ses six coloris bien distincts. Samsung a cependant déjà surpris sa communauté par le passé en dévoilant de nouvelles couleurs pour ses anciens appareils.

Quelles sont les caractéristiques du Samsung Galaxy S21 FE ?

Les versions "Fan Edition" des téléphones Samsung reposent sur un principe simple : proposer des versions abordables du fer de lance actuel de la marque. Pour se faire, la firme fait quelques concessions, généralement sur les matériaux et caractéristiques du smartphone. C'est notamment le cas pour ce S21 FE, qui voit déjà son revêtement arrière passer au plastique. Du côté des dimensions, le S21 FE est un peu plus grand que son homologue (155.7 x 74.5 x 7.9 mm). Cela se remarque également avec son écran AMOLED de 6,4", soit 0,2" de plus que le S21 classique.

Le Samsung Galaxy S21 FE ne sacrifie pas sa puissance pour autant. Le smartphone est équipé d'un processeur Snapdragon 888 qui reste encore aujourd'hui un petit monstre dans le domaine, capable de gérer efficacement vos jeux et applications. Vous pourrez également compter sur 6 à 8 Go de mémoire vive. Il est également à noter que le S21 FE dispose d'un taux de rafraichissement allant jusqu'à 120 Hz. Samsung laisse également le choix du stockage avec deux options disponibles : 128 et 256 Go.

Pour la batterie : celle du S21 FE dispose de 4500 mAh ce qui est meilleur que le Samsung S21 (4000 mAh), mais autant que le précédent S20 FE sorti en octobre 2020. Le téléphone est compatible avec la charge sans-fil ainsi que la recharge inversée, et se dote même d'un nouveau bloc de charge fourni de 25 W.

L'appareil photo arrière du Samsung Galaxy S21 FE est composé de trois capteurs distincts, comme c'était déjà le cas sur le précédent S20 FE :

Capteur principal de 12 Mpx.

Capteur ultra grand-angle de 12 Mpx.

Zoom optique X3 de 8 Mpx.

Caméra selfie de 32 Mpx.

Le Samsung Galaxy S21 FE se démarque du fer de lance de la marque en proposant un tarif plus abordable que ce dernier. Ainsi, il est possible de bénéficier du dernier S21 FE à partir de 759 euros dans sa configuration de base 6 + 128 Go. A noter qu'il n'existe pas de S21 FE 4G ! Samsung ne propose qu'une seule version compatible avec les bandes de communication 5G. Les prix officiels au lancement de l'appareil sont les suivants :

Samsung Galaxy S21 FE 5G (6 + 128 Go) : 759 euros.

Samsung Galaxy S21 FE 5G (8 + 256 Go) : 829 euros.

Le Samsung Galaxy S21 FE se sera fait attendre ! Les versions "Fan Edition" des smartphones Samsung sont en général prévus en fin d'année, et ce dernier modèle était au centre de rumeurs depuis le mois d'août 2021. Certains analystes avaient même prévu que le S21 FE serait même annulé au profit des derniers smartphones pliables de la firme. Il aura finalement fallu attendre le 4 janvier 2022 pour disposer d'une sortie officielle en ligne et dans les magasins de vente spécialisés.