Samsung S21 FE : une nouvelle fuite dévoile le design

S21 FE. Attendu depuis de nombreux mois par la communauté, le Samsung S21 FE tarde à être annoncé. De nouvelle fuites dévoilent son design, ainsi que plusieurs de ses caractéristiques.

Mais quand sortira le Samsung Galaxy S21 FE ? Difficile de répondre à cette question, tant les occasions pour la marque d'annoncer ce nouveau smartphone ont été manquées. Longtemps attendu pour une sortie en fin d'année 2021, la version "Fan Edition" du Samsung Galaxy S21 serait désormais prévue pour le premier trimestre 2022. Les jours passent sans aucune annonce officielle de la firme, au point que les fuites se font de plus en plus présentes sur le web. Les dernières informations en date dévoilent notamment le design du S21 FE.

Quel design pour le Samsung Galaxy S21 FE ?

Plus les mois passent, plus le S21 FE se dévoile via des fuites sur le net. Les dernières en date proviennent du site spécialisé Winfuture, et présentent notamment le design du smartphone. Sans aucune surprise, ce dernier ressemble énormément à son prédécesseur avec trois capteurs photo, une caméra selfie au centre supérieur de l'écran avant, et des boutons placés sur la partie droite de l'appareil.

Le design du S21 FE est très proche du S21. © WinFuture

Quatre coloris différents seraient prévus pour le S21 FE : blanc, vert, mauve, et noir. On retiendra donc moins de choix par rapport à son prédécesseur, le Samsung Galaxy S20 FE, qui avait misé une partie de sa communication sur ses six coloris bien distincts. Ses informations restent cependant à prendre avec des pincettes, et il n'est pas impossible que Samsung dévoile de nouvelle couleurs dans les mois à venir.

Quelles sont les premières infos sur le Samsung Galaxy S21 FE ?

L'existence même du Samsung Galaxy S21 FE a beaucoup été remise en question. Il y a quelques mois, plusieurs insiders dont le spécialiste @FrontTron spécifiaient que Samsung faisait l'impasse sur une "Fan Edition" de son Galaxy S21 suite aux excellentes ventes de ses derniers smartphones pliables. Cela est d'autant plus valable au vu du succès du Samsung Galaxy Z Fold 3. Le constructeur se serait-il finalement ravisé ?

Pour rappel, depuis quelques années, Samsung a l'habitude de sortir ses téléphones Galaxy "classiques" vers les mois de janvier/février. Une version "Fan Edition" est, par la suite, présenté quelques mois plus tard afin de proposer un modèle semblable mais moins onéreux (et disposant de quelques performances en moins par rapport à la version classique).

Les smartphones Samsung Galaxy FE sont régulièrement très plébiscités puisqu'ils permettent de disposer d'un téléphone puissant de la marque sans pour autant sacrifier son budget. De nouvelles informations provenant de plusieurs leakers spécialisés affirmaient cependant que, si le S21 FE est bien sur les rails, ce dernier serait directement lancé en début d'année 2022. Cela semble davantage plausible, vu que la dernière conférence de Samsung "Unpacked : part 2" n'a rien révélé à ce sujet.

Si le Samsung Galaxy S21 FE est annoncé, il devrait reprendre globalement les mêmes caractéristiques que le S21 sorti en 2020, mais en réduisant notamment les performances des capteurs photo afin de baisser drastiquement son prix d'achat.

Si Samsung venait à officialiser son nouveau Galaxy S21 FE, ce dernier serait très certainement plus abordable que sa gamme classique. Les modèles "Fan Edition" ont pour principe de réduire quelques performances du flagship de la marque, afin de proposer une version moins onéreuse et qui se concentre sur les fonctions essentielles. Le S21 classique ayant été lancé aux alentours de 859 €, nous pourrions bien imaginer un Samsung Galaxy S21 FE proposé dans les 600-700 €. Un prix qui semble confirmé par plusieurs fuites sur le net.

Selon les premières informations disponibles, le Samsung Galaxy S21 FE aurait du être présenté durant le mois d'août 2021. Le constructeur aura finalement complètement occulté cette Fan Edition au profit de ses nouveaux smartphones pliables que sont les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3. Si Samsung annonce bel et bien un Galaxy S21 FE, ce dernier pourrait bien être disponible au premier trimestre 2022.