Black Friday tablettes et iPad : Appel, Samsung... Des offres en avant-première et celles à ne pas louper

Si le Black Friday 2025 n'a pas encore officiellement commencé, mais les offres arrivent déjà dans les rayons des tablettes tactiles ! Tour d'horizons des promotions les plus intéressantes chez Xiaomi, Apple, Samsung et d'autres !

Il reste moins de deux semaines avant le Black Friday et à peine quelques jours avant le début de la Black Week. L'opération commerciale prévu le vendredi 28 novembre a l'habitude d'arriver avec un peu d'avance dans les rayons et l'édition 2025 ne fait pas exception. La preuve, les offres sont déjà présentes dans toutes les enseignes ! Le célèbre vendredi noir est l'occasion idéale pour s'équiper de toutes sortes d'équipements à moindre coût, y compris en matière de produits high tech. En la matière les tablettes tactiles figurent bien souvent parmi les produits les plus recherchés et les plus vendus.

Pour conclure une belle affaire en s'offrant une tablettes tactiles flambant neuve, il faut regarder les promotions dès à présent. Elles sont déjà nombreuses et concernent toutes les marques les plus connues, mais toutes ne valent pas le détour. Prudence notamment chez les marques qui dominent le marché comme Apple et Samsung, il est conseillé de comparer les prix affichés à ceux exercés ces derniers mois pour écarter les fausses promos. Il est aussi conseillé de regarder du côté des marques comme Xiaomi ou Lenovo qui se sont démarquées avec leurs produits de très bonne facture et souvent moins chers que les leaders du marché.

Les offres sur les iPads d'Apple

Le constructeur à la pomme propose effectivement des iPad en promos, mais les réductions sont assez limitées la plupart du temps, il y a toutefois quelques offres dignes de ce nom, le plus souvent sur les tablettes des gammes précédentes.

Il y a toutefois de belles affaires à dénicher sur les iPads 11, notamment sur ses versions Pro et Air. Il faut alors vite s'en saisir avant épuisement des stocks. Petit détail, l'iPad 11 est un peu moins performant mais également plus accessible du fait de sa puce A16, contrairement aux deux autres modèles qui utilisent une puce M3.

iPad (puce A16) 11 pouces 128 Go

iPad Pro 11 pouces 256 Go

iPad Air 11 pouces 128 Go

Les promos sur les GalaxyTab de Samsung

Du côté du constructeur sud-coréen, les Galaxy Tab S sont les tablettes les plus haut de gammes avec trois finitions proposées : la classique, la S+ et l'Ultra. Cette année ce sont les Galaxy Tab S11 qui sont les derniers produits sortis, mais les Galaxy Tab S10 ne doivent pas être négligées. Des promotions devraient aussi concerner les Galaxy Tab A, les tablettes du milieu de gamme destinées au grand public avec des caractéristiques moins élevées, mais amplement suffisantes selon les usages et à un prix plus abordables.

Galaxy Tab S11 11 pouces 128 Go

Galaxy Tab S11 Ultra 14,6 pouces 256 Go

Pour les plus petits budgets, pourquoi ne pas regarder vers les modèles précédents comme la Galaxy Tab S10 FE+ qui continue de voir son prix baisser et perd une soixantaine d'euros à quelques semaines du Black Friday.

Galaxy Tab S10 FE+ 13 pouces 128 Go

La tablettes Xiaomi

Si les regards se tournent naturellement vers les marques leaders, les meilleurs produits et les meilleures offres se trouvent parfois chez les concurrents. Le constructeurs Xiaomi a ainsi su se faire une place sur le marché de la tablette avec son Xiaomi Pad 7 Pro qui se propose comme une alternative aux tablettes les plus performantes du marché, mais avec un prix deux fois moins élevé. La marque brille aussi avec le REDMI Pad et le REDMI Pad Pro.

Redmi Pad 2 Pro 12 pouces 256 Go

Xiaomi Pad 7 Pro 11,2 pouces 256 Go

Lenovo, OnePlus... Les autre tablettes

Il ne faut pas non plus mettre de côté d'autres marques comme les tablettes OnePlus ou Lenovo par exemple qui sont régulièrement bien moins chères que leur concurrents.

Pack Lenovo Idea Tab 11 pouces 128 Go + stylet + soque de protection