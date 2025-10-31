Black Friday tablettes et iPad : les premières promos débarquent chez Apple, Samsung et d'autres !

Le Black Friday ne doit commencer que fin novembre, mais des promotions arrivent dès le premier week-end du mois ! Des réductions intéressantes sont déjà affichées sur les tablettes tactiles.

A un mois du Black Friday, les offres promotionnelles commencent à apparaître dans tous les rayons de toutes les enseignes, et notamment sur les tablettes ! Alors que le Black Friday n'est attendu (officiellement) que le vendredi 28 novembre, nombre de produits sont affichés à prix réduit dès ce vendredi 31 octobre. Chaque année, l'opération commerciale prend un peu d'avance et plus le vendredi noir approche, plus les réductions se font nombreuses, mais il n'est pas toujours nécessaire d'attendre le jour-J pour bénéficier de la meilleure offre !

Pour s'équiper d'un tablette numérique au meilleur prix, mieux vaut garder un œil sur les offres dès à présent. D'autant que des produits issues de toutes les marques, y compris des plus recherchées, sont déjà proposés en réduction : Samsung, Lenovo, Xiaomi, mais aussi Apple pour ne citer qu'elles. Bien sûr, la plupart des offres portent sur des produits sortis ces dernières années, sans être les derniers nés des constructeurs. Les dernières sorties des grandes marques peuvent aussi être affichées en soldes, mais avec des offres souvent moins importantes et plus tardives.

A noter que même les modèles un peu plus vieux, parfois d'à peine un an ou deux, présentent des capacités comparables ou légèrement inférieures mais sans que cela gène l'utilisation de la tablette. Des bonnes affaires sont souvent à dénicher de ce côté ! Même chose pour les marques comme Xiaomi ou Lenovo qui se sont démarquées avec leurs produits de très bonne facture et souvent moins chers que ceux de la marque à la pomme et du constructeur coréen. Tour d'horizon des premières offres.

Les tablettes signées Apple

Apple, qui a été parmi les premiers constructeurs à vendre des tablettes, propose plusieurs produits, dont trois modèles stars : l'iPad Pro qui est LA tablette de la marque à la pomme ; l'iPad Air ou encore l'iPad Mini. L'année dernière des promotions intéressantes avaient été effectuées sur ces trois produits, mais elles avaient été de courte durée.

Pour l'heure, les offres portent surtout sur l'iPad de 11ème génération avec sa puce A16 qui est moins performant que ses grands frères des modèles Pro et Air qui utilisent une puce M3, mais reste un produit avec beaucoup de qualités, des performances renforcées et un prix plus accessibles. Il est affiché autour des 320€, soit avec des réductions de plusieurs dizaines d'euros.

iPad (puce A16) 11 pouces 128 Go

iPad Pro 11 pouces 256 Go

iPad Air 11 pouces 128 Go

Les tablettes de Samsung

Du côté du constructeur sud-coréen, les Galaxy Tab S sont les tablettes les plus haut de gammes avec trois finitions proposées : la classique, la S+ et l'Ultra. Cette année ce sont les Galaxy Tab S11 qui sont les derniers produits sortis, mais les Galaxy Tab S10 ne doivent pas être négligées. Des promotions devraient aussi concerner les Galaxy Tab A, les tablettes du milieu de gamme destinées au grand public avec des caractéristiques moins élevées, mais amplement suffisantes selon les usages et à un prix plus abordables.

Galaxy Tab S11 11 pouces 128 Go

Galaxy Tab S11 Ultra 14,6 pouces 256 Go

Pour les plus petits budgets, pourquoi ne pas regarder vers les modèles précédents comme la Galaxy Tab S10 FE+ qui continue de voir son prix baisser et perd une soixantaine d'euros à quelques semaines du Black Friday.

Galaxy Tab S10 FE+ 13 pouces 128 Go

La tablettes Xiaomi , OnePlus et Lenovo

Si les regards se tournent naturellement vers les marques leaders, les meilleurs produits se trouvent parfois chez les concurrents. Le constructeurs Xiaomi a ainsi su se faire une place sur le marché de la tablette avec son Xiaomi Pad 7 Pro qui se propose comme une alternative aux tablettes les plus performantes du marché, mais avec un prix deux fois moins élevé. La marque brille aussi avec le REDMI Pad et le REDMI Pad Pro.

Redmi Pad 2 Pro 12 pouces 256 Go

Pack Lenovo Idea Tab 11 pouces 128 Go + stylet + soque de protection

Xiaomi Pad 7 Pro 11,2 pouces 256 Go

Il ne faut pas non plus hésiter à regarder au delà et à s'intéresser aux produits comme la tablette OnePlus Pad 3 ou à la Lenovo Yoga Tab et autres autres modèles de ces constructeurs qui font régulièrement partie des sélections des meilleurs modèles des spécialistes.