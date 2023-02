Apple Watch SE 2 : disponible au prix de 269 €

APPLE WATCH SE 2. L'Apple Watch SE 2 bénéficie en ce moment d'une belle promotion chez la Fnac. Celle-ci est disponible au prix de 269 € au lieu de 299 €. Un bel investissement à faire si vous souhaitez acquérir une bonne montre connectée.

L'Apple Watch SE 2 sortie durant ce dernier mois de septembre propose de nombreuses fonctionnalités bien connues sur ce genre de produit, tout en restant accessible au niveau de son prix. L'Apple Watch SE 2 se présente donc comme une montre connectée destinée aux plus petits budgets. En effet, celle-ci est actuellement disponible chez la Fnac au prix de 269 €, bénéficiant d'une promotion de moins 10%.

L'Apple Watch SE est disponible en trois coloris de boîtier : minuit, lumière stellaire et argent. Vous pouvez également vous procurer des bracelets customisés disponibles à des budgets et des styles différents sur Amazon pour encore plus adapter votre Apple Watch SE 2 à vos goûts.

Quelles sont les caractéristiques de l'Apple Watch SE 2 ?

L'Apple Watch SE 2 est surtout une continuité par rapport à sa précédente version. Peu de changements au niveau du design, puisque celui de la SE 2 continue de disposer d'un écran aux bords assez marqués contrairement à celui de la Series 7 et 8. l'Apple Watch SE 2 ne dispose pas non plus du nouveau bouton "action" exclusif à l'Apple Watch Ultra.

L'Apple Watch SE 2 met l'accent sur la santé des femmes avec une toute nouvelle application. Cette dernière permet à la gente féminine de surveiller leur cycle menstruel, ainsi que leur période d'ovulation, tout en préservant la confidentialité des utilisatrices comme le faisait déjà la partie "Santé" de la montre par le passé.

L'Apple Watch SE 2 se dote également des fonctions liées aux accidents. Si la montre détecte que vous êtes tombé ou avez été victime d'un accident, elle pourra alerter les secours automatiquement ainsi que vos contacts d'urgence. Elle vous demandera au préalable une confirmation pour savoir si avez été victime d'un accident.