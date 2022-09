Apple Watch SE 2 : infos, prix et date de sortie, on vous explique tout

APPLE WATCH SE 2. Apple a bien dévoilé une nouvelle Apple Watch SE 2. Découvrez ses nouvelles fonctionnalités, son petit prix, et sa date de sortie.

L'Apple Watch SE 2 a enfin été confirmée lors de la dernière Keynote de septembre. Cette nouvelle montre connectée entend bien proposer de nombreuses fonctionnalités bien connues sur ce genre de produit, tout en restant accessible au niveau de son prix. L'Apple Watch SE 2 se présente donc comme une montre connectée destinée aux plus petits budgets.

En plus de l'Apple Watch SE 2, la firme a dévoilé deux autres modèles de montre connectée. Sa gamme principale avec la Series 8, mais également une toute nouvelle montre baptisée "Ultra". Vous pouvez retrouver l'Apple Watch SE 2, et toutes les annonces de la dernière Keynote Apple dans notre papier dédié.

Quelles sont les caractéristiques de l'Apple Watch SE 2 ?

L'Apple Watch SE 2 est surtout une continuité par rapport à sa précédente version. Peu de changements au niveau du design, puisque celui de la SE 2 continue de disposer d'un écran aux bords assez marqués contrairement à celui de la Series 7 et 8. l'Apple Watch SE 2 ne dispose pas non plus du nouveau bouton "action" exclusif à l'Apple Watch Ultra.

L'Apple Watch SE 2 met l'accent sur la santé des femmes avec une toute nouvelle application. Cette dernière permet à la gente féminine de surveiller leur cycle menstruel, ainsi que leur période d'ovulation, tout en préservant la confidentialité des utilisatrices comme le faisait déjà la partie "Santé" de la montre par le passé.

L'Apple Watch SE 2 se dote également des fonctions liées aux accidents. Si la montre détecte que vous êtes tombé ou avez été victime d'un accident, elle pourra alerter les secours automatiquement ainsi que vos contacts d'urgence. Elle vous demandera au préalable une confirmation pour savoir si avez été victime d'un accident.

Après que plusieurs analystes confirme une sortie pour l'Apple Watch SE 2 dans le courant de l'année, c'est Apple qui a finalement dévoilé la date finale ! La toute nouvelle montre connectée Apple Watch SE 2 sera disponible à partir du vendredi 16 septembre prochain.

Quel prix pour l'Apple Watch SE 2 ?

Le plus grand argument de vente de l'Apple Watch SE 2 sera certainement son prix. Le premier modèle sorti en 2020 se positionnait comme un choix "abordable" pour celles et ceux qui désiraient disposer d'une Apple Watch à moins coût, sans pour autant sacrifier les performances de la montre connectée. La nouvelle Apple Watch SE 2 est disponible à partir de 299 euros en Europe, et devrait remplacer le premier modèle, ainsi que la Series 3.