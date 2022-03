iPhone SE 3 : toutes les annonces à venir ce soir

IPHONE SE 3. La nouvelle keynote Apple de ce mardi devrait annoncer un nouvel iPhone SE 3. Ce dernier reprendrait beaucoup des modèles précédents, en y ajoutant quelques nouveautés.

Apple va t-il marquer le coup ce soir en annonçant un nouvel iPhone SE 3 ? C'est ce que semblent indiquer de nombreuses rumeurs qui trainent sur la toile depuis plusieurs semaines. Parmi les dernières en date, on a notamment pu apercevoir l'apparition de plusieurs accessoires estampillés "coques pour iPhone SE 3". Ces fuites laissent donc peu de doutes quant à l'arrivée très prochaine d'une nouvelle version du célèbre iPhone low cost.

Parmi les nouveautés attendues pour l'iPhone SE 3, l'implémentation d'un nouveau processeur semble quasiment obligatoire pour Apple. La firme entend bien continuer à proposer un iPhone SE suffisamment puissant pour les exigences du grand public, et la puce A15 Bionic qui équipe actuellement l'iPhone 13 serait un excellent choix. Découvrez toutes les premières informations sur le futur iPhone SE 3, dans l'attente de son officialisation.

Quels seront les caractéristiques de l'iPhone SE 3 ?

Proposer un iPhone puissant à moindre coût. Voilà qui pourrait résumer l'objectif de l'iPhone SE 3. Apple est conscient que son célèbre téléphone dispose d'un prix qui n'est pas accessible à tout le monde, et qui profite notamment beaucoup au marché du reconditionné. Les fans de la marque ont donc logiquement adoré les deux premiers iPhone SE sortis respectivement en 2016 et 2020.

Fort d'un tel succès, il est logique pour Apple de réitérer cette stratégie du "low cost" en proposant un iPhone SE 3. Ce dernier serait donc équipé des technologies disponibles sur les derniers iPhone, mais ferait quelques concessions techniques pour abaisser son coût de produit, et donc de vente.

© Walid Berrazeg / SOPA Ima/SIPA

Les premières informations techniques relatives à l'iPhone SE 3 font état d'un processeur A15 Bionic, le même qui équipe les actuels iPhone 13 donc. Le prochain téléphone d'Apple devrait également bénéficier d'un écran LCD ainsi qu'une compatibilité avec les réseaux de communication 5G. Cela en ferait ainsi le premier iPhone 5G abordable, ce qui est un argument de poids pour de nombreux utilisateurs Apple qui ne pouvaient profiter de cette connectivité sans passer aux iPhone les plus récents (et onéreux). Outre son nouveau processeur, l'iPhone SE 3 serait également doté d'un espace de stockage de 256 Go (contre 128 sur les modèles précédents.

Le look très "rétro" de l'iPhone SE 3 présage également le retour de la technologie "Touch ID". Cette dernière devrait toujours permettre aux utilisateurs de déverrouiller leur appareil avec leur empreinte digitale. Pour rappel, cette option n'est plus présente sur l'iPhone classique depuis l'iPhone X sorti en 2017.

Quel sera le prix de l'iPhone SE 3 ?

Il s'agit d'une des questions qui importe le plus lorsque l'on évoque l'iPhone SE 3. Aucun tarif officiel n'a encore été annoncé par la firme, mais l'analyste J.P. Morgan est intervenu auprès du site Reuters pour indiquer que le prochain iPhone SE 3 pourrait revenir entre 269 et 399 $ avec les offres de reprises prévues par Apple. Pour rappel, l'iPhone SE de 2e génération toujours disponible aux alentours de 489 euros chez nous.