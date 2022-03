iPhone SE : quelle date pour les précommandes de la nouvelle version ?

IPHONE SE. Fort de nouveaux composants et d'une autonomie améliorée, le nouvel iPhone SE de 2022 sera très bientôt disponible à la précommande chez de nombreux revendeurs agrées.

[Mis à jour le mercredi 9 mars à 10h33] Après plusieurs mois de rumeurs, l'iPhone SE 3 est enfin officiel. Apple a annoncé une jolie mise à jour pour son iPhone le plus abordable de sa gamme, en y ajoutant notamment sa célèbre puce A15 Bionic. Apple a tout de même tenu à garder la majorité des éléments qui ont fait la renommé de l'iPhone SE, à savoir son design rétro, et son prix qui le rend plus accessible que la gamme principale.

Mais le processeur de l'iPhone SE n'est pas la seule nouveauté de cette 3e génération. Cette dernière apporte également une meilleure autonomie pour l'iPhone SE, ainsi qu'une compatibilité avec les réseaux 5G. Découvrez l'ensemble des nouveautés annoncées pour l'iPhone SE de 3e génération, et où précommander votre exemplaire dès sa sortie !

Quels sont les caractéristiques de l'iPhone SE 3 ?

Proposer un iPhone puissant à moindre coût. Voilà qui pourrait résumer l'objectif de l'iPhone SE 3. Apple est conscient que son célèbre téléphone dispose d'un prix qui n'est pas accessible à tout le monde, et qui profite notamment beaucoup au marché du reconditionné. Les fans de la marque ont donc logiquement adoré les deux premiers iPhone SE sortis respectivement en 2016 et 2020.

Fort d'un tel succès, Apple décide réitérer cette stratégie du "low cost" en proposant un iPhone SE 3. Ce dernier reprend de nombreux points des précédentes versions, notamment au niveau du design qui reste inchangé.

Le nouvel iPhone SE 3. © Apple

Le nouvel iPhone SE 3 dispose d'un processeur A15 Bionic, le même qui équipe les actuels iPhone 13 donc. Le prochain téléphone d'Apple bénéficie toujours d'un écran LCD de 4,7" mais se dote désormais d'une compatibilité avec les réseaux de communication 5G. Cela en fait ainsi le premier iPhone 5G assez abordable, ce qui est un argument de poids pour de nombreux utilisateurs Apple qui ne pouvaient profiter de cette connectivité sans passer aux iPhone les plus récents (et onéreux). Outre son nouveau processeur, l'iPhone SE 3 est également doté de trois options de stockage (64, 128 et 256 Go).

Le look très "rétro" de l'iPhone SE 3 permet également le retour de la technologie "Touch ID". Cette dernière permet toujours aux utilisateurs de déverrouiller leur appareil avec leur empreinte digitale. Pour rappel, cette option n'est plus présente sur l'iPhone classique depuis l'iPhone X sorti en 2017.

L'iPhone SE 3 est-il compatible avec la 5G ?

L'une des plus grandes demandes qui concernait l'iPhone SE 3 revenait à sa compatibilité avec les réseaux 5G. Les deux précédents modèles parus en 2016 et 2020 n'étaient notamment pas pourvus de cette dernière, et seuls les réseaux 4G sont actuellement disponibles sur ces anciennes versions. L'iPhone SE de 2022 est compatible avec la 5G, notamment grâce à la puce A15 Bionic.

© Apple

Quel sera le prix de l'iPhone SE 3 ?

L'iPhone SE 3 est disponible en plusieurs versions. En fonction de vos besoins en espace de stockage, le prix sera différent. Les tarifs annoncés sont cependant un peu plus élevés que sur la précédente version qui se voit tout simplement remplacée.

iPhone SE 3 (64 Go) : 529 euros.

iPhone SE 3 (128 Go) : 579 euros.

iPhone SE 3 (256 Go) : 699 euros.

L'iPhone SE 3 est certainement très attendu par la communauté Apple. Ce nouveau téléphone sera disponible en précommande sur le store officiel d'Apple, ainsi que chez plusieurs revendeurs officiels comme Amazon ou la Fnac. Le nouvel iPhone SE 3 sera disponible en précommande à partir du 11 mars à 14h, pour une sortie prévue le 18 mars.

Quel design pour l'iPhone SE 3 ?

Bien que l'iPhone SE 3 était surtout attendu pour son prix abordable, les précédents modèles étaient également appréciés pour leur design. L'iPhone SE sorti en 2020 disposait d'un petit gabarit très apprécié qui rendait son utilisation plus pratique et facile au quotidien. Le nouvel iPhone SE 3dispose notamment d'un écran aux alentours de 4,7".

L'iPhone SE 3 assume donc un design "rétro" proche de ses prédécesseurs en gardant notamment le bouton central situé en bas de l'appareil.