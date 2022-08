Samsung Galaxy Z Fold 4 : disponible en précommande, mais à quel prix ?

SAMSUNG GALAXY Z FOLD 4. Déjà disponible en précommande avant sa sortie fin août, le nouveau Samsung Galaxy Z Fold 4 est proposé chez plusieurs marchands spécialisés.

[Mis à jour le 17 août 2022 à 09h50] Le Samsung Galaxy Z Fold 4 est officiel et déjà disponible en précommande ! Le nouveau téléphone pliable de la firme se présente avant tout comme une amélioration de son prédécesseur. Il embarque notamment un processeur haute performance ainsi qu'un meilleur capteur pour vos photographies. Si vous souhaitez réserver votre exemplaire du Z Fold 4, sachez que ce dernier est proposé avec des bonus de précommande chez plusieurs sites spécialisés.

Où précommander le Samsung Galaxy Z Fold 4 au meilleur prix ?

Bonne nouvelle pour les fans du Samsung Galaxy Z Fold 4 : le nouveau téléphone pliable de la marque est déjà disponible en précommande. Il est possible de réserver votre exemplaire chez des enseignes bien connues comme la Fnac, Darty, Boulanger, CDiscount ou encore Amazon. Un bonus de reprise de votre ancien téléphone est également annoncé afin d'amortir le prix de votre tout nouveau smartphone pliable !

Présenté au public ce mercredi 10 août lors de la conférence Samsung Unpacked à retrouver en vidéo ci-dessous, le Samsung Galaxy Z Fold 4 sera disponible à la vente à partir du 26 août prochain. Avant cela, il est déjà possible de le précommander sur le site officiel de Samsung et jusqu'au 25 août prochain.

Quelles sont les caractéristiques du Samsung Galaxy Z Fold 4 ?

Samsung assure que son nouveau Galaxy Z Fold 4 est le premier smartphone à disposer de la version Android 12 créée par Google pour les grands écrans. De quoi favoriser le multitâche avec une nouvelle barre de tâches pour diviser facilement l'écran, en profitant aussi du stylet S Pen. La technologie 5G est couplée au puissant processeur Snapdragon 8+ Gen 1. Le Samsung Galaxy Z Fold4 se dote également d'un capteur de 50 MégaPixels avec un objectif grand-angle et un zoom x30. Au niveau de l'écran, l'écran principal mesure 7,6 pouces et bénéficie d'un rafraichissement de 120 Hz. Enfin, au niveau du look, retenez que le Fold 4 est plus léger que son prédécesseurs avec une charnière et des bords d'écran externe plus fins pour offrir un écran encore plus large ! Trois versions de puissance seront proposées :

256 Go

512 Go

et 1 To.

Le tout en quatre coloris : anthracite, ivoire, noir et bordeaux.

© Samsung

Une compatibilité 5G pour le Samsung Galaxy Z Fold 4

Comme suspecté par de nombreuses fuites, le Samsung Galaxy Z Fold 4 est bien équipé d'un processeur Snapdragon 8+ Gen 1. Ces puces relativement récentes sont actuellement parmi les plus puissantes du marché, et disposent d'une compatibilité avec les réseaux 5G. Le Samsung Galaxy Z Fold 4 sera donc compatible avec la 5G.

Quel prix pour le Samsung Galaxy Z Fold 4 ?

C'était l'une des questions encore en suspens avant la présentation du mercredi 10 août. Pour rappel, le Fold 3 avait été commercialisé à la fin du mois d'août 2021 à partir de 1799 euros dans sa version avec 256 Go d'espace de stockage. Le Samsung Galaxy Z Fold 4 est proposé en précommande aux tarifs suivants :