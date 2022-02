Oppo Find X5 : toutes les informations, prix et date de sortie

OPPO FIND X5. Oppo vient de dévoiler ses nouveaux smartphones pour l'année en cours. Découvrez tout ce qu'il vous faut savoir sur les Oppo Find X5, de par leurs caractéristiques, les différents modèles, leur prix et date de sortie.

[Mis à jour le jeudi 24 février à 13h00] Après plusieurs semaines de fuites et de rumeurs sur le net, le nouvel Oppo Find X5 a officiellement été dévoilé par son constructeur ! Ce dernier se décline en trois versions différentes capables de couvrir plusieurs budgets. Découvrez les spécificités, modèles, prix et dates de sortie des nouveaux Oppo Find X5.

Le Oppo Find X5 se décline en trois versions. La classique, qui porte bien son nom, le Find X5 Lite qui se veut plus accessible, et le Find X5 Pro qui représente un smartphone très haut de gamme. Chaque modèle dispose de caractéristiques spécifiques qui le distingue de ses homologues.

Le nouvel Oppo Find X5 © Oppo

Quelles sont les caractéristiques du Oppo Find X5 ?

Le Oppo Find X5 s'était déjà déjà bien dévoilé sur la toile avant son officialisation. Ce dernier se décline notamment en trois versions différentes : le Oppo Find X5 Lite, le Find X5 Pro, et le classique. Commençons par aborder ce dernier.

Le Oppo Find X5 est pourvu d'un écran 6,55" AMOLED FHD+ avec un taux de rafraichissement pouvant aller jusqu'à 120 Hz. Ce dernier est adaptable en fonction de vos habitudes d'utilisation, afin d'économiser votre batterie.

Au niveau de la puissance, le Oppo Find X5 dispose d'un processeur Snapdragon 888 et de 8 Go de mémoire vive de base. Cette dernière peut cependant être étendue jusqu'à 13 Go. Il est intéressant de noter que le Oppo Find X5 ne dispose donc pas du dernier processeur en date de chez Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1. Au niveau de la capacité, le Oppo Find X5 dispose de 256 Go de stockage.

© Oppo

Le Oppo Find X5 est équipé de trois capteurs photo dont un principal de 50 Mpx, un second objectif grand-angle de 50 Mpx également, et un téléobjectif de 13 Mpx. L'appareil photo avant, pensé principalement pour vos selfies, dispose quant à lui de 32 Mpx.

Pour ce qui est de son autonomie, le Oppo Find X5 est pourvu d'une batterie de 4800 mAh et compatible avec la recharge rapide et sans-fil.

© Oppo

Autre donnée importante à prendre en compte : le Oppo Find X5 est compatible avec les bandes de communication 5G ! Cette technologie attire de plus en plus de consommateurs, et il n'est pas étonnant que Oppo tende à la pousser dans ses produits.

Quelles sont les caractéristiques du Oppo Find X5 Lite ?

Le Oppo Find X5 Lite se présente (comme son nom l'indique) comme une version allégée de son grand frère. Son écran AMOLED FHD+ est notamment un peu plus petit avec 6,43", et ne dispose que de 90 Hz en taux de rafraichissement.

Du côté de la puissance, des changements à noter également puisque le Oppo Finx X5 Lite dispose d'un processeur MediaTek Dimension 900, et non pas un Snapdragon. Ce dernier est épaulé par 8 Go de mémoire vive pouvant être étendus jusqu'à 13 Go.

Pour ce qui est de l'autonomie, le Oppo Find X5 Lite dispose d'une batterie de "seulement" 4500 mAh. Si cette dernière serait compatible avec la recharge rapide, elle ne l'est pas pour la recharge sans-fil.

Quelles sont les caractéristiques du Oppo Find X5 Pro ?

Passons au Oppo Find X5 Pro. Le haut de gamme de la série est également le plus grand de la fratrie avec un écran AMOLED de 6,7" doté d'un taux de rafraichissement de 120 Hz adaptatif. Cet écran est notamment protégé grâce à la technologie Gorilla Glass.

C'est également sur la partie processeur que le Oppo Find X5 Pro se distingue de ses deux autres modèles. Ce dernier est équipé du tout dernier processeur Snapdragon 8 Gen 1 avec 12 Go de mémoire vive (extensible jusqu'à 19 Go).

La dernière différence du Oppo Find X5 Pro se situe dans son autonomie, puisque ce dernier est pourvu d'une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide et sans-fil.

Quel prix pour le Oppo Find X5 ?

Les Oppo Find X5 seront disponibles en trois versions distinctes, avec des prix bien différents. Ces derniers ne sont pas sans rappeler les précédent Find X3, et s'adressent à différents types de budgets :

Oppo Find X5 Lite : à partir de 499 euros.

Oppo Find X5 : à partir de 999 euros.

Oppo Find X5 Pro : à partir de 1299 euros.

La nouvelle gamme de Oppo Find X5 a été dévoilée par la firme le jeudi 24 février 2022 à 12h (heure de Paris). Il faudra cependant patienter un peu pour voir ces nouveaux smartphones en vente, puisque des précommandes sont déjà disponibles sur la gamme.

Le Oppo Find X5 Pro est disponible en précommande à partir du 9 mars 2022 pour une sortie prévue le 24 mars prochain ! Le Oppo Find X5 classique est d'ores-et-déjà disponible en précommande pour une sortie prévue le 14 mars. Des bonus de précommandes sont notamment disponibles avec un joli pack comprenant une Oppo Watch Free, des écouteurs Oppo Enco X et une coque en kevlar.