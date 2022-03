Realme GT 2 Pro : disponible pour 70 euros de moins avec les promotions

REALME GT 2 PRO. Bien qu'il soit sorti très récemment, le nouveau Realme GT 2 Pro dispose déjà d'une belle promotion chez plusieurs marchands. Découvrez où trouver le vôtre au meilleur prix.

Le nouveau flagship killer semble bien être le Realme GT 2 Pro. Sorti il y a quelques jours, le nouveau téléphone haut de gamme de chez Realme en impose avec ses puissants composants et son prix bien plus accessibles que de nombreux concurrents. Le Realme GT 2 Pro et son autre modèle classique se permet même de bénéficier d'une petite promotion pour célébrer leur lancement !

Où acheter le Realme GT 2 Pro au meilleur prix ?

Le Realme GT 2 et GT 2 Pro sont actuellement en précommande chez plusieurs sites spécialisés. Ils disposent même de promotions pour célébrer leur lancement, avec une réduction de 9-10% sur leur prix de base. Attention cependant, cette offre n'est pas disponible chez l'ensemble des revendeurs agrées.