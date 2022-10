Realme GT 2 Pro : en promotion pour le Prime Day

REALME GT 2 PRO. Le très bon téléphone Realme GT 2 Pro est actuellement en promotion avec le Prime Day d'Amazon. Bénéficiez de 50 euros de réduction si vous disposez de l'abonnement !

Sorti en début d'année en Europe, le Realme GT 2 Pro s'est vite révélé comme un excellent téléphone sous Android. Capable de lancer de gros jeux sans aucun souci, et de prendre de belles photographies du quotidien, le Realme GT 2 Pro dispose également d'un joli prix. Le téléphone de Realme est notamment proposé en promotion chez Amazon dans le cadre du Prime Day où une réduction de 50 euros y est proposé si vous disposez d'un abonnement Prime.

Où acheter le Realme GT 2 Pro au meilleur prix ?

Le Realme GT 2 et GT 2 Pro sont sortis il y a quelques temps. Ils disposent même souvent de promotions chez plusieurs vendeurs, avec quelques réductions sur leur prix de base. Attention cependant, ces offres ne sont pas disponibles chez l'ensemble des revendeurs agrées et peuvent dépendre des stocks et de l'actualité.

Quelles sont les caractéristiques du Realme GT 2 Pro ?

Le Realme GT 2 Pro met notamment en avant sur superbe écran de 6,7" baptisé "Super Reality". Ce dernier est pourvu d'une dalle AMOLED 2K avec technologie LTPO 2.0 qui permet une retranscription fidèle des couleurs ainsi que des noirs profonds. Realme promet notamment une grande luminosité de 1400 nits qui en ferait un excellent écran à consulter même avec des reflets de plein jour ou dans une pièce complètement sombre.

L'écran du Realme GT 2 Pro est également pourvu d'un taux de rafraichissement de 120 Hz. Ce dernier est adaptatif en fonction de vos usages (il est par exemple inutile d'afficher du 120 Hz lorsque le smartphone est reposé et non utilisé). Cette technologie permet notamment d'économiser jusqu'à 1,7h de batterie en moyenne selon le constructeur.

L'une des grandes particularités du Realme GT 2 Pro tient dans son processeur. Le smartphone est pourvu du dernier Snapdragon 8 Gen 1, la puce la plus puissante du constructeur Qualcomm à l'heure où nous écrivons ces lignes.

Côté photo, le Realme GT 2 Pro est équipé de trois modules photo dont un objectif principal Ultra Grand-Angle de 50 Mpx. La firme met notamment en avant la stabilisation optique de l'appareil qui devrait vous permettre de réaliser des photos nettes, même lorsque vous êtes en mouvement.

Le Realme GT 2 Pro semble poursuivre les très bons efforts de son prédécesseur en matière d'autonomie. Le nouveau smartphone de la marque dispose d'une batterie de 5000 mAh ainsi que d'un chargeur de 65 W pour pouvoir profiter pleinement de l'appareil, même après une journée d'usage intensif.

Quelles sont les caractéristiques du Realme GT 2 ?

Le petit frère de la bande, le Realme GT 2, dispose de nombreuses similarités avec le modèle Pro. Il reprend notamment entièrement son design, sa batterie, sa partie logicielle, et sa mémoire vive. Son écran est un AMOLED E4 de 120 Hz, et son processeur est également différent puisqu'il s'agit d'un Snapdragon 888 5G.

Le reste du Realme GT 2 est semblable au modèle Pro, à l'exception du prix qui le rend légèrement plus abordable que ce dernier, et ce, afin de viser un public plus large.

Quel prix pour le Realme GT 2 Pro ?

Les deux Realme GT 2 sont proposés à des prix différents de par leurs caractéristiques spécifiques. On note cependant que les tarifs indiqués par la firme sont légèrement supérieurs à ceux du premier Realme GT sorti en 2021 :

Le Realme GT 2 Pro est disponible à partir de 749,99 euros.

Le Realme GT 2 est disponible à partir de 549,99 euros.

Nous vous tiendrons bien évidemment informés en cas de disponibilités, ruptures de stocks, et de promotions sur ces deux nouveaux smartphones du constructeur.

Les nouveaux Realme GT 2 Pro et son autre version classique Realme GT 2 sont disponibles depuis le vendredi 11 mars avec priorité au site officiel de la marque, puis aux revendeurs. Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour en profiter, puisque les deux smartphones ont été officiellement présentés au grand public lors du MWC (Mobile World Congress) qui est tenu à la fin du mois de février 2022.