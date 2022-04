Samsung Galaxy A : découvrez le nouveau Galaxy A13 au meilleur prix

SAMSUNG GALAXY A13. Le géant Samsung vient d'officialiser son nouveau Samsung Galaxy A13. Ce smartphone "low cost" est déjà disponible à moins de 200 euros !

Après avoir dévoilé deux modèles dont l'un déjà disponible, Samsung a annoncé la disponibilité du Samsung Galaxy A13. Son nouveau smartphone le plus abordable s'affiche notamment sous la barre des 200 euros ! Voilà qui devrait ravir les utilisateurs qui ne disposent que d'un petit budget, et souhaitent un très bon smartphone "low cost" pour leur quotidien. Découvrez les derniers Samsung Galaxy A13, A33 et A53, ainsi que leurs meilleurs prix actuellement disponibles.