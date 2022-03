Samsung Galaxy A : infos, prix et date de sortie avant l'annonce officielle

SAMSUNG GALAXY A. A seulement quelques jours de leur présentation officielle, les nouveaux smartphones abordables de chez Samsung se dévoilent petit à petit sur la toile. Découvrez quelques-unes des premières informations à propos des Galaxy A33, A53 et A73, notamment leur prix potentiel et date de sortie estimée.

Bien qu'il ne s'agisse pas de la gamme la plus mise en avant par son constructeur, les Samsung Galaxy A sont tout de même les smartphones les plus vendus de la marque. Ces derniers proposent notamment de solides performances tout en restant abordables avec leur petit prix. Découvrez toutes les premières informations sur la nouvelle gamme de Samsung Galaxy A33, Galaxy A53 et Galaxy A73 dans l'attente de leur sortie officielle.

Combien y a-t-il de Samsung Galaxy A ?

Selon toute vraisemblance, Samsung devrait annoncer pas moins de trois smartphones différents pour sa nouvelle gamme de téléphones bon marché. Ses derniers devraient cependant se démarquer les uns des autres via plusieurs caractéristiques qui leur seront propres. S'il est également possible que Samsung annonce davantage de produits (on parle notamment d'un Galaxy A13 et d'un Galaxy A23), ces derniers pourraient bien faire l'objet d'une annonce décalée.

Premier de la série qui devrait être présenté dans les prochains jours, le Samsung Galaxy A33 ne s'est que peu dévoilé sur le web à l'heure actuelle. Selon le média WinFuture (spécialisé notamment dans les fuites d'informations), le Samsung Galaxy A33 serait pourvu d'un écran OLED de 6,4" avec un taux de rafraichissement de 90 Hz pour une navigation fluide dans vos applications.

Premiers rendus du Samsung Galaxy A33 © Samsung / WinFuture

Côté puissance, le Samsung Galaxy A33 serait équipé du processeur maison Exynos 1200, et de 6 Go de mémoire vive. Il est intéressant de noter que cette puce est compatible avec les réseaux de communication 5G (pour peu que vous disposiez d'un forfait associé). Cette information reste cependant à prendre avec des pincettes, puisque certaines fuites faisaient notamment état d'un processeur MediaTek 720.

Pour ce qui est de son autonomie, le Samsung Galaxy A33 serait équipé d'une batterie de 5000 mAh, comme cela sera le cas sur l'ensemble de la gamme. Samsung ayant désormais l'habitude de ne plus fournir de chargeur dans les boites de ses produits, il vous faudra certainement acquérir votre propre chargeur.

Le Samsung Galaxy A53 devrait se placer au centre de cette nouvelle gamme de smartphone. Selon les premières fuites disponibles en ligne, le A53 sera pourvu d'un processeur Exynos 1280, et sera un poil plus grand que la A33, avec un écran de 6,5". Au niveau de la batterie, le A53 serait également pourvu de 5000 mAh pour une jolie autonomie et une compatibilité avec la recharge filaire 25 W.

Le Samsung Galaxy A73 s'avère comme le smartphone le plus poussé de la nouvelle gamme de produits Galaxy A. Ce dernier serait notamment pourvu d'un écran de 6,7", en faisant également le plus grand de la famille. Côté puissance, le Samsung Galaxy A73 disposerait d'un joli processeur Snapdragon 750G avec 8 Go de RAM pour épauler ce dernier. Notez que le 750G dispose d'une compatibilité avec les réseaux 5G.

Premiers rendus du Samsung Galaxy A73 © OnLeaks / Samsung

L'appareil photo du Samsung Galaxy A73 disposerait notamment d'un capteur principal de 108 Mpx pour vos clichés. Les premières fuites de son design semblent également confirmer qu'une prise Jack ne semble toujours pas prévue pour la gamme, Samsung ayant abandonné cette option depuis quelques temps sur l'ensemble de ses smartphones récents.

Quels prix pour les Samsung Galaxy A33, A53 et A73 ?

S'il y a bien une donnée souvent recherchée concernant les Samsung Galaxy A33, A53 et A73, c'est bien leur prix. Cette gamme de smartphones made by Samsung se veut notamment bien plus abordable que les fers de lance que sont les Samsung Galaxy S22 ou même les téléphones pliables de la marque comme le Samsung Galaxy Z Fold 3.

Concernant les tarifs des prochains téléphones Galaxy A, ces derniers devraient se situer dans une fourchette de prix plutôt accessibles. Si aucune réelle donnée concernant les prix sont disponibles, nous préférons remettre les tarifs pratiqués pour leurs prédécesseurs (à savoir le Galaxy A32, A52 et A72) :

Samsung Galaxy A33 : à partir de 272 euros.

à partir de 272 euros. Samsung Galaxy A53 : à partir de 379 euros.

à partir de 379 euros. Samsung Galaxy A73 : à partir de 479 euros.

Quelle date de sortie prévue pour les Samsung Galaxy A33, A53 et A73 ?

Samsung donne rendez-vous ce jeudi 17 mars pour une présentation centrée autour des nouveaux smartphones Galaxy A. Nous devrions y retrouver toutes les informations relatives aux Samsung Galaxy A33, Galaxy A53 et Galaxy A73. Si la firme procède de la même manière que pour leurs prédécesseurs, l'ensemble de la gamme devrait être rendue disponible quelques jours après la conférence. Nous vous tiendrons bien évidemment informés des premières disponibilités et promotions !