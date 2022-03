Samsung Galaxy A : le nouveau Samsung Galaxy A53 en précommande au meilleur prix

Samsung Galaxy A53 5G (128 Go) Noir

Combien y a-t-il de Samsung Galaxy A ?

Après sa conférence officielle, Samsung a dévoilé deux smartphones différents pour sa nouvelle gamme de téléphones bon marché. Nous parlons notamment du Samsung Galaxy A33, et du A53. Ses derniers se démarquent les uns des autres via plusieurs caractéristiques qui leur seront propres. Bien que davantage de produits peuvent encore être annoncés dans les prochaines semaines (notamment un A13 et un A73), la firme s'en tient actuellement à ses nouveaux A33 et A53.

Premier de la série qui à être présenté, le Samsung Galaxy A33 dispose de plusieurs jolies composants. Le Galaxy A33 est notamment pourvu d'un écran de 6,4" Super AMOLED avec un taux de rafraichissement de 90 Hz. Au niveau de l'autonomie, on parle d'une moyenne d'un jour et demi, avec possibilité d'atteindre deux jours pleins selon votre usage. Samsung confirme également que le Galaxy A33 est compatible avec une recharge rapide de 25 W.

Premiers rendus du Samsung Galaxy A33 © Samsung / WinFuture

Côté puissance, le Samsung Galaxy A33 est équipé du processeur maison Exynos 1280, et de 6 Go de mémoire vive. Il est intéressant de noter que cette puce est compatible avec les réseaux de communication 5G (pour peu que vous disposiez d'un forfait associé).

Pour sa partie photo, le Samsung Galaxy A33 dispose de quatre capteurs : un principal de 48 Mpx, un ultra grand angle, un capteur portrait et un macro pour les clichés très rapprochés. Ses quatre capteurs sont également accompagnés d'une caméra selfie de 32 Mpx.

Le Samsung Galaxy A53 se place un poil au dessus du A33. Il dispose notamment d'un écran Super AMOLED de 6,5" avec un taux de rafraichissement pouvant aller jusqu'à 120 Hz (contre 90 seulement pour le A33).

Pour l'autonomie, le Samsung Galaxy A53 se calque sur son cadet et dispose d'environ deux jours d'utilisation avec une compatibilité charge rapide 25 W.

L'appareil photo du Samsung Galaxy A53 comporte lui aussi quatre capteurs identiques à ceux du Galaxy A33 à une seule exception : le capteur principal est doté de 64 Mpx (épaulé donc par un ultra grand angle, un capteur portrait et un capteur macro).

Enfin, la puissance du Samsung Galaxy A53 sera proche de celle du Galaxy A33, puisque le smartphone est équipé d'un processeur Exynos 1280 compatible avec les réseaux 5G. Ce dernier sera épaulé, selon votre choix d'achat, par 6 ou 8 Go de mémoire vive.

Quels prix pour les Samsung Galaxy A33 et A53 ?

S'il y a bien une donnée souvent recherchée concernant les Samsung Galaxy A33, A53 et A73, c'est bien leur prix. Cette gamme de smartphones made by Samsung se veut notamment bien plus abordable que les fers de lance que sont les Samsung Galaxy S22 ou même les téléphones pliables de la marque comme le Samsung Galaxy Z Fold 3.

Concernant les tarifs des prochains téléphones Galaxy A, ces derniers devraient se situer dans une fourchette de prix plutôt accessibles. Si aucune donnée officielle concernant les prix sont disponibles, nous préférons remettre les tarifs pratiqués pour leurs prédécesseurs (à savoir le Galaxy A32 et A52) :

Samsung Galaxy A33 5G : à partir de 272 euros (prix estimé).

à partir de 272 euros (prix estimé). Samsung Galaxy A53 5G : à partir de 459 euros (prix officiel).

Quelle date de sortie prévue pour les Samsung Galaxy A33 et A53 ?

Le nouveau Samsung Galaxy A33 5G sera commercialisé dans les prochaines semaines sans plus de précision. Le Galaxy A53 5G sera commercialisé en France à partir du 1er avril 2022. Des précommandes sont ouvertes sur ce dernier du 17 au 31 mars 2022. Les précommandes permettront de disposer d'une paire d'écouteurs Galaxy Buds Live, ainsi que de 50€ de crédit Google Play offert chez certains marchands. Nous vous tiendrons bien évidemment informés des premières disponibilités et promotions !