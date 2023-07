Boulanger baisse encore le prix du Phone (1) avec les soldes

NOTHING PHONE (1). Après une première baisse de prix la semaine dernière, le Phone (1) de chez Nothing est concerné par une nouvelle promotion. Boulanger propose ce smartphone à -20% avec les soldes d'été.

Boulanger propose une offre canon sur le Nothing Phone (1) avec les soldes d'été. Ce smartphone, aussi bon qu'original, voit son prix chuter de 20% sur le site de l'enseigne. Il est désormais possible de mettre la main sur le Nothing Phone (1) au meilleur tarif de 359 euros.

Le Phone (1) est le tout premier smartphone de la jeune entreprise Nothing. Aussi original que plébiscité, il a su marquer un petit événement en s'imposant comme un très bon smartphone pour son prix.

Quelles sont les caractéristiques du Phone (1) de chez Nothing ?

La première chose que l'on remarque du design du Phone (1) est que le dos de l'appareil est transparent. Cette information avait cependant déjà été dévoilée il y a plusieurs mois par la firme, qui reprend simplement le design transparent de son premier produit, les écouteurs Ear (1).

Cette transparence du Phone (1) n'est pas anecdotique. Elle permet d'afficher un système de LED baptisé Glyph, entièrement personnalisable, pour vos notifications. A l'instar d'un flash de téléphone qui s'allume lorsque vous recevez un appel, les LED du Phone (1) pourront réagir à vos différentes notifications selon vos besoins et envies. Il sera également possible de remplacer le flash du téléphone en utilisant le système Glyph pour éclairer vos scènes.

Le dos du Phone(1) est transparent pour laisser apparaître un système de LED. © Nothing Inc

L'autre grande information du design transparent du Phone (1) laisse apparaitre un système de charge par induction. Cette technologie, d'ordinaire présente sur les téléphones haut de gamme, sera disponible sur le Phone (1) et permettra de recharger le téléphone sans câble.

Le Phone (1) est également disponible en deux coloris différents lors de sa sortie officielle : blanc et noir. Chaque version disposera toujours d'un dos transparent comme semble l'exiger l'identité visuelle de la firme Nothing.

Le Phone (1) est pourvu de deux capteurs photo

Le dos du Phone (1) laisse également apparaître deux capteurs photo de 50 Mpx. Lors de la présentation du téléphone, il a notamment été précisé que la firme préférait disposer de seulement deux très bons capteurs photo plutôt que de multiplier les caméras aux fonctions jugées inutiles comme un objectif macro. Faire peu, mais le faire mieux semble donc le credo de l'entreprise concernant les spécificités de son Phone (1).

Une charge sans fil pour le Phone (1)

L'un des premiers détails qui saute aux yeux en regardant le Phone (1) tient dans ses étranges composants visibles au dos du téléphone. Le bloc central que l'on peut apercevoir au dos du Phone (1) confirme que le téléphone est compatible avec la charge sans-fil. Une technologie qui est très rare pour un appareil de milieu de gamme, et qui confirme donc l'envie de Nothing de casser les codes de l'industrie.

Le Phone(1) est également disponible en coloris noir © Nothing

Un design qui se démarque de la concurrence

Dans un domaine peuplé de designs peu inspirés, le Phone (1) semble vouloir se démarquer en jouant la carte de la transparence. L'arrière du Phone (1) laisse notamment apparaître plusieurs lumières LED. Baptisé Glyph, cet ensemble permet au téléphone de délivrer différents jeux de lumières lorsque vous recevez des notifications comme un message ou un appel. L'entreprise considère que de nombreux consommateurs laissent leur téléphone posé sur l'écran avant, et que ce système permettra donc de disposer tout de même de ses notifications.

Un processeur de milieu de gamme pour le Phone (1)

Le Phone (1) dispose d'un processeur Snapdragon 778G+ de milieu de gamme conçu spécialement pour le téléphone. Cette puce permet également au Phone (1) d'être compatible avec les bandes de communication 5G et de lancer une majorité des jeux disponibles sur le marché en bonne qualité. Reste la question de la durée de vie, puisque le Snapdragon 778G+ n'est pas un processeur de dernière génération.

Le Phone (1) de Nothing tourne sous Android 12. Aucune surprise jusqu'ici, mais Carl Pei, fondateur de la firme, a également dévoilé que le Phone (1) dispose d'une surcouche maison baptisée "Nothing OS". Ce système d'exploitation maison est défini comme ouvert et homogène afin de connecter et intégrer sans difficulté des appareils d'autres marques avec facilité. Le PDG de Nothing a notamment cité les voitures Tesla et les écouteurs AirPods Pro. Nothing se place donc en concurrent sérieux à Apple, connu notamment pour son puissant écosystème capable de connecter ses différents produits avec une facilité déconcertante.

Nothing a également affirmé que son système d'exploitation pour le Phone (1) disposera de 40% de moins d'applications préinstallées. Ces logiciels communément appelés "bloatwares" sont souvent peu désirés par les consommateurs et davantage le fruit de partenariats réalisés entre les constructeurs et développeurs des dites applications.

Premiers aperçus du Phone(1) et NothingOS © Nothing

Le Phone (1) a été présenté officiellement le mardi 12 juillet 2022. La marque Nothing a tenu une conférence spéciale, sa première Keynote, pour présenter le téléphone très attendu. Cette conférence a permis de confirmer que le Phone (1) est disponible depuis le 21 juillet 2022. En France, le téléphone n'est disponible que via la plateforme en ligne d'Amazon. Vous ne pourrez donc pas croiser le Phone (1) en magasin !

A quel prix est commercialisé le Phone(1) de Nothing ?

Il a fallu attendre la conférence spéciale de Nothing pour découvrir les prix de vente du Phone (1). Ce dernier se positionne sur le marché des téléphones de milieu de gamme, mais avec quelques performances supplémentaires par rapport aux appareils que l'on retrouve en général sur ce segment. Les prix du Phone (1) en Europe sont :

Phone (1) 8 + 128 Go : 469,99 euros.

Phone (1) 8 + 256 Go : 499,99 euros.

Phone (1) 12 + 256 Go : 549,99 euros.

Qu'est-ce que Nothing ?

Fondée en 2020 par plusieurs grands noms de la tech (notamment Kevin Lin et Steve Huffman, respectivement co-fondateurs de Twitch et Reddit), Nothing se lance grâce à un fond d'investissement à hauteur de 7 millions de dollars. L'entreprise continue ensuite sa lancée innovante en promettant de "faire sauter les barrières entre les humains et la technologie". En 2021, Nothing a notamment levé un million de dollars en moins d'une minute grâce à une impressionnante levée de fonds communautaire.

Il faudra donc se préparer à voir davantage de produits de la marque Nothing dans un futur plus ou moins proche. La firme a pour principal objectif de proposer des appareils proches de leurs utilisateurs et de créer un écosystème hyperconnecté et très intuitif, tout en restant respectueux de l'environnement.