Le Samsung Z Flip 4 perd près de 250 € avec cette promotion

SAMSUNG GALAXY Z FLIP 4. Sorti il y a quelques mois, le Samsung Galaxy Z Flip 4 profite actuellement d'un excellent prix chez certains marchands comme Rakuten. Le téléphone y perd près de 250 € par rapport à son tarif de base.

Vous souhaitez acquérir un téléphone pliable ? Le Samsung Galaxy Z Flip 4 s'impose toujours comme une référence dans le domaine. Ce téléphone haut de gamme de chez Samsung dispose d'un design original qui lui permet de facilement se glisser dans une poche ou un sac à main.

Bien que lancé à un tarif assez élevé lors de sa sortie, le Samsung Galaxy Z Flip 4 profite de nombreuses promotions depuis quelques mois. Le téléphone affiche notamment son meilleur prix chez Rakuten avec une offre à près de 750 € ! Pensez à regarder si d'éventuels codes promo sont également disponibles.

Samsung Galaxy Z Flip4 bleu - 128 Go Neuf à partir de 754,99 € Occasion à partir de 663,00 € Rakuten 754,99 € Voir

Amazon 802,90 € Voir

SFR 869,00 € Voir

La Redoute 1380,60 € 962,99 € Voir

Fnac 998,98 € 979,99 € Voir

Darty 999,00 € Voir

Galeries Lafayette 999,00 € Voir

Materiel.net 1099,94 € Voir

LDLC.com 1099,94 € Voir

Cdiscount 1109,00 € Voir

Leclerc 1109,00 € Voir

Rue du Commerce 1338,55 € 1243,56 € Voir Amazon 802,90 € 663,00 € Voir

Rakuten 754,99 € 680,00 € Voir

Où trouver le Samsung Galaxy Z Flip 4 en promotion ?

Sorti depuis quelques temps désormais, le Samsung Galaxy Z Flip 4 est arrivé chez certains marchands en promotion. Bien que le téléphone pliable soit assez onéreux de base, ces quelques réductions permettent d'amortir son coût, et de le rendre plus abordable. Si les promotions semblent surtout concerner le site de Rakuten pour le moment, d'autres pourraient bien suivre dans la foulée. Nous ne manquerons pas de maintenir cet article à jour avec les meilleurs prix du Samsung Galaxy Z Flip 4.

Samsung Galaxy Z Flip4 or rose - 128 Go Neuf à partir de 797,00 € Occasion à partir de 399,00 € Rakuten 797,00 € Voir

Amazon 809,00 € Voir

Fnac 998,98 € 982,88 € Voir

Ubaldi 996,00 € Voir

La Redoute 999,00 € Voir

Darty 999,00 € Voir

Boulanger 999,00 € Voir

Galeries Lafayette 999,00 € Voir

Materiel.net 1099,94 € Voir

LDLC.com 1099,94 € Voir

Rue du Commerce 1338,55 € 1243,56 € Voir Rakuten 797,00 € 399,00 € Voir

Reconditionné 665,00 € 615,00 € Voir

Fnac 998,98 € 1109,00 € Voir

Notre test du Samsung Galaxy Z Flip 4

Dans la foulée de la conférence Galaxy Unpacked 2022 tenue le mercredi 10 août 2022, Samsung avait révélé la date de sortie de son nouveau Galaxy Z Flip 4 : le téléphone est disponible depuis le 26 août. Le smartphone était cependant directement disponible en précommande sur le site officiel de Samsung et sur les grandes plateformes de vente en ligne. Il est maintenant possible de le trouver chez la Fnac, Boulanger, Amazon et Darty, à son prix de lancement annoncé, et dans l'attente de promotions.

Quelles seront les caractéristiques du Samsung Galaxy Z Flip 4 ?

Le nouveau Samsung Galaxy Z Flip 4 est disponible en quatre coloris. © Samsung/91Mobiles

Le Samsung Galaxy Z Flip 4 de chez Samsung était particulièrement attendu, et plusieurs leakers spécialisés ont multiplié les indiscrétions avant son annonce officielle. Oui, le Galaxy Z Flip 4 est bien doté du puissant processeur Snapdragon 8+ Gen 1, l'une des puces les plus puissantes du marché et qui surpasse celle qui équipe le récent Galaxy S22.

La présentation officielle du 10 août a également permis de lever le voile sur les performances du Galaxy Z Flip 4. La FlexCam a été améliorée, comme le capteur photo plus sensible pour améliorer la luminosité de vos clichés avec également un traitement logiciel optimisé. Samsung promet une autonomie renforcée grâce à une batterie 3700 mAh et une recharge rapide : jusqu'à 50% en 30 minutes.

Quel est le design du Samsung Galaxy Z Flip 4 ?

Il ne fallait pas s'attendre à de grands changements sur ce point. Le design du nouveau Samsung Galaxy Z Flip 4 ressemble beaucoup à celui de son prédécesseur. La firme semble avoir trouvé sa formule avec les précédentes éditions, et le Z Flip 4 ne serait donc qu'une amélioration des composants du téléphone. Samsung promet tout de même davantage de personnalisation, "une charnière amincie", des "bords plus anguleux" et des faces en verre en contraste avec le cadre métallique brillant.

Quelle est le prix du Samsung Galaxy Z Flip 4 ?

Samsung Galaxy Z Flip 4 Neuf à partir de 1059,00 € Occasion à partir de 1048,41 € Amazon 1169,00 € 1059,00 € Voir Amazon 1169,00 € 1048,41 € Voir

Le gros avantage du Samsung Galaxy Z Flip 4 par rapport à son grand frère, le Samsung Galaxy Z Fold 4, est son prix. Comme pour les précédentes versions, le Z Flip 4 est proposé à un tarif plus accessible que le Fold. Pour rappel, le Galaxy Z Flip 3 avait notamment été lancé à partir de 1059 euros, avant de connaître de belles baisses de prix. Le Galaxy Z Flip 4 est proposé aux tarifs suivants sur le site officiel de Samsung :