Google Pixel 7 : suivez l'annonce en direct

PIXEL 7. Google a confirmé que les prochains téléphones Pixel 7 et Pixel 7 Pro seront présentés lors d'une conférence le 6 octobre prochain. Retour sur ces appareils très prometteurs.

Les futurs téléphones Google Pixel 7 et Google Pixel 7 Pro vont être officiellement annoncés ce jeudi. La firme prévoit de dévoiler toutes les informations sur ces nouveaux téléphones au sein d'une conférence à suivre en direct à partir de 16h. D'autres produits comme la fameuse Google Pixel Watch, première montre connectée du constructeur, devraient également apparaître durant la présentation.

Bien que le Google Pixel 7 et son homologue Pro ne soient pas attendus avant plusieurs semaines, ces derniers fuitent déjà sur la toile depuis quelques jours ! Plusieurs prototypes et versions du Google Pixel 7 se sont retrouvés en vente sur des sites spécialisés, et il est donc possible de connaître toutes les caractéristiques du téléphone. Retrouvez toutes les informations, les prix, et la date de sortie des Google Pixel 7 et 7 Pro.

Quelles seront les caractéristiques du Google Pixel 7 ?

Google a déjà quelque peu communiqué sur son nouveau téléphone, le Google Pixel 7. Ce nouveau produit à venir très prochainement a été la petite surprise d'une conférence du constructeur, où plusieurs visuels étaient présentés au public. Le Google Pixel 7, et le Google Pixel 7 Pro, semblent ainsi surtout reprendre les grandes lignes initiées avec leur prédécesseur, tout en améliorant certaines faiblesses. Un choix qui pourrait bien s'avérer payant tant les Google Pixel 6 ont été acclamés par la critique à leur sortie.

Les nouveaux Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro. © Google

Les Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro disposeront chacun de trois coloris. © Google

L'écran du Google Pixel 7 devrait donc toujours être une dalle FHD+, mais de 6,3 pouces ce qui est un poil plus petit que son prédécesseur ! Son taux de rafraichissement devrait cependant toujours être plafonné à 90 Hz. Le mode 120 Hz étant réservé au Google Pixel 7 Pro.

Nul doute donc que Google misera une nouvelle fois sur la photo pour son futur Pixel 7. Le constructeur s'est déjà fait une solide réputation dans le domaine depuis plusieurs années en misant sur un excellent algorithme de traitement d'images. Le Google Pixel 7 serait ainsi équipé de trois modules photo, comme c'était le cas pour la précédente génération de téléphones Pixel :

Capteur principal de 50 Mpx.

Capteur Ultra Grand Angle de 12 Mpx.

Caméra selfie de 10,8 Mpx.

Le design du Google Pixel 7 ne devrait pas connaître trop de bouleversements. L'écran des Pixel 7 et Pixel 7 Pro seraient ainsi repris de l'ancienne génération, tandis que le module photo évoluerait légèrement pour faire apparaitre les capteurs sous forme d'une petite pilule au dos.

L'autre grande nouveauté attendue pour le Google Pixel 7 tient dans sa puce. Google prévoit un nouveau processeur Google Tensor G2 qui devrait bénéficier de meilleures performances que son prédécesseur. Une excellente nouvelle, puisque les précédents Google Pixel excellaient en photographie, notamment grâce au traitement logiciel de leur précédent processeur.

Il faudra également voir si Google améliore la batterie et l'autonomie du Google Pixel 7, puisque la précédente génération avait notamment été pointée du doigt sur ce point ! La firme promet une batterie de 4700 mAh, ce qui est une toute petite amélioration par rapport à l'an dernier, et les 4600 mAh du Pixel 6.

Quelles seront les caractéristiques du Google Pixel 7 Pro ?

Nous parlons beaucoup au singulier depuis le début de cet article, mais Google a bien annoncé la sortie prochaine de deux Pixel 7 ! Selon toute vraisemblance, Le Google Pixel 7 Pro serait dévoilé en même temps que son petit frère. Les informations concernant le Pixel 7 Pro sont également largement diffusées sur la toile.

Le Google Pixel 7 Pro. © Google

La design du Google Pixel 7 Pro devrait également reprendre celui de son prédécesseur. La firme entend bien continuer sur l'excellente lancée initiée avec le Pixel 6 Pro. Nous devrions donc toujours disposer d'un écran QHD+ de 6,7 pouces pouvant aller jusqu'à 120 Hz en terme de fréquence de rafraichissement. Le nouveau téléphone de Google disposera donc toujours d'un module photo supplémentaire au dos par rapport à la version de base, mais avec un design arrière revu.

Du côté de l'appareil photo, le Google Pixel 7 disposera toujours de quatre capteurs, ce qui en fera le meilleur de la gamme pour les photographes en herbe. Les spécifications sont également semblables à la précédente génération, mais l'appareil pourra compter sur le nouveau processeur Google Tensor G2 pour proposer de superbes clichés.

Quelles sont les fiches techniques des Google Pixel 7 et Google Pixel 7 Pro ?

Bien que le Google Pixel 7 et le Pixel 7 Pro ne soient pas encore disponibles, leur fiche technique semble déjà avoir fuité en ligne ! Plusieurs leakers et journalistes spécialisés auraient mis la main sur des fichiers de présentation des produits en marge de la conférence officielle sur les Google Pixel 7. Il est ainsi possible d'y retrouver la fiche technique des appareils.

Fiche technique des Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro Caractéristiques Google Pixel 7 Google Pixel 7 Pro Écran 6,3" OLED FHD+ 6,7" OLED QHD+ Taux de rafraichissement 90 Hz adaptatif 120 Hz adaptatif Processeur Google Tensor G2 Google Tensor G2 Mémoire vive 8 Go 12 Go Espace de stockage disponible 128 Go / 256 Go 128 Go / 256 Go Appareil photo arrière Capteur grand angle de 50 Mpx / Objectif ultra grand-angle de 12 Mpx Capteur grand angle de 50 Mpx / Objectif ultra grand-angle de 12 Mpx / Capteur téléobjectif de 48 Mpx Appareil photo avant Capteur de 10.8 Mpx Capteur de 10.8 Mpx Vidéo Enregistrements vidéo jusqu'à 4K Enregistrements vidéo jusqu'à 4K / Nouveau mode "focus" Batterie 4700 mAh 5000 mAh Charge rapide Oui Oui Réseau Compatible réseaux 5G Compatible réseaux 5G Résistances Résistant à l'eau et la poussière, certification IP68 Résistant à l'eau et la poussière, certification IP68 Dimensions En attente d'informations En attente d'informations Poids En attente d'informations En attente d'informations

Google prévoit-il un Google Pixel 7a ?

Le Google Pixel 7 n'est pas encore sorti que de nombreux internautes s'interrogent déjà sur la suite de la stratégie Google en matière de téléphonie mobile. La firme nous a habitué à proposer des téléphones flagship chaque année (Google Pixel 5, Pixel 6...) suivis de nouvelles versions plus abordables (Google Pixel 5a, Pixel 6a...). Il serait donc logique que le constructeur prépare déjà une version moins onéreuse pour son futur Google Pixel 7. Il faudra cependant patienter encore un peu avant d'avoir une confirmation officielle à ce sujet.

Quel sera le prix du Google Pixel 7 et du Pixel 7 Pro ?

A l'heure actuelle, il est difficile de se prononcer sur le tarif prévus sur les Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Au vu du peu d'améliorations apportés à ces nouveaux modèles, il serait logique que la firme s'en tienne aux tarifs des précédents modèles. Dans l'attente d'informations officielles, nous préférons vous remettre les tarifs exercés pour les Google Pixel 6 et 6 Pro, qui devraient s'approcher des prix proposés pour leurs successeurs.

Google Pixel 7 : à partir de 649 euros.

Google Pixel 7 Pro : à partir de 899 euros. Smartphone Google Pixel 6 (128 Go) Neuf à partir de 649,00 € Occasion à partir de 528,73 € Red by SFR 649,00 € Voir Amazon 658,90 € Voir Amazon 658,90 € 528,73 € Voir



La date de sortie du Google Pixel 7 n'est pas encore confirmée. La firme donne cependant rendez-vous le 6 octobre prochain pour une conférence dédiée autour des Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Plusieurs informations se contredisent dans les différentes fuites disponibles sur la toile. Si plusieurs indications pointaient une date de sortie estimée au mois d'octobre, comme ce fût le cas pour le Google Pixel 6, l'information reste à prendre avec des pincettes. Google nous donne tout de même rendez-vous ce jeudi 6 octobre pour une conférence spéciale dédiée au Google Pixel 7.