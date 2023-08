Le Google Pixel 7 s'affiche à moins de 500 euros !

GOOGLE PIXEL 7. Serait-il le moment idéal pour craquer sur le Google Pixel 7 ? Ce téléphone au rapport qualité/prix imbattable bénéficie de belles réductions sur plusieurs sites marchands.

Quel est le meilleur moment pour acheter un nouveau smartphone ? Pour les téléphones de chez Google, la réponse est peut-être quelques semaines avant la sortie d'un nouveau modèle. A l'approche du prochain Google Pixel 8, il est possible de trouver d'excellentes promotions sur le dernier téléphone en date de la firme, le Google Pixel 7.

Sorti il y a bientôt un an, le Google Pixel 7 s'établit toujours comme l'un des meilleurs rapports qualité/prix. Proposé aux alentours des 649 euros à sa sortie, le Google Pixel 7 a vu son prix nettement baisser sur différentes plateformes et notamment du côté de la Fnac, Rakuten et CDiscount.

Le petit frère de la gamme, le Google Pixel 7a dispose lui aussi de quelques promotions. Sorti il y a seulement quelques semaines, le Google Pixel 7a s'affiche comme un smartphone abordable et capable de rivaliser avec des téléphones haut de gamme sur le segment de la photographie. En attendant de nouvelles promotions sur le dernier téléphone de Google, il est déjà possible de trouver plusieurs petites baisses de prix chez certains marchands.

Quelles sont les nouveautés du Google Pixel 7a ?

Le Google Pixel 7a s'inspire grandement de son aîné, le Pixel 7, tout en réalisant quelques sacrifices pour garder un prix plus abordable. Tout d'abord, le processeur du Google Pixel 7a est le même que sur le précédent smartphone de la firme. Cela évite à Google de devoir intégrer une nouvelle puce dont les coûts seraient plus élevés, tout en gardant de bonnes performances puisque la puce Google Tensor G2 s'était révélée très fiable lors de sa sortie avec le Pixel 7.

Le reste des caractéristiques du Google Pixel 7a sont également reprises de son grand frère. Voici donc un tableau récapitulatif des différences majeures entre les deux produits :

Fiche technique des Google Pixel 7 et Pixel 7a Caractéristiques Google Pixel 7 Google Pixel 7a Écran 6,3 pouces OLED FHD+ 6,1 pouces OLED FHD+ Taux de rafraichissement 90 Hz adaptatif 90 Hz adaptatif Processeur Google Tensor G2 Google Tensor G2 Mémoire vive 8 Go 8 Go Espace de stockage disponible 128 Go / 256 Go 128 Go / 256 Go Appareil photo arrière Capteur grand angle de 50 Mpx / Objectif ultra grand-angle de 12 Mpx Capteur grand angle de 64 Mpx / Objectif ultra grand-angle de 13 Mpx Appareil photo avant Capteur de 10.8 Mpx Capteur de 13 Mpx Vidéo Enregistrements vidéo jusqu'à 4K/30 ou 60 FPS Enregistrements vidéo jusqu'à 4K/30 FPS Batterie 4700 mAh 4385 mAh Charge rapide Oui Oui Réseau Compatible réseaux 5G Compatible réseaux 5G Résistances Résistant à l'eau et la poussière, certification IP68 Certification IP67 Prix de lancement 649 € 509 € Coloris Vert citron / Blanc neige / Noir volcanique Bleu arctique / Blanc coton / Noir charbon / Rouge corail

Les différences entre les deux smartphones semblent donc assez faibles ! Il faut cependant observer la qualité des photographies des Pixel 7 et Pixel 7a pour se rendre compte de quelques subtiles différences entre les capteurs principaux. La caméra du Google Pixel 7a semble notamment bénéficier de moins d'ouverture et donc capter moins de lumière que le capteur du Pixel 7.

Découvrez notre test du Google Pixel 7 Pro

Quelles sont les caractéristiques du Google Pixel 7 ?

Le Google Pixel 7 est donc pourvu d'un écran FHD+, mais de 6,3 pouces ce qui est un poil plus petit que son prédécesseur (Le Pixel 6 disposait d'une dalle de 6,4 pouces) ! Son taux de rafraichissement reste cependant toujours être plafonné à 90 Hz. Le mode 120 Hz étant réservé au Google Pixel 7 Pro.

Google mise une nouvelle fois sur la photo pour son nouveau Google Pixel 7. Le constructeur s'est déjà fait une solide réputation dans le domaine depuis plusieurs années en misant sur un excellent algorithme de traitement d'images. Le Google Pixel 7 est donc équipé de trois modules photo, comme c'était le cas pour la précédente génération de téléphones Pixel :

Capteur principal de 50 Mpx.

Capteur Ultra Grand Angle de 12 Mpx.

Caméra selfie de 10,8 Mpx.

Côté photographie, les fonctionnalités du Google Pixel 7 mettent également l'accent sur l'inclusivité avec les couleurs de peau de personnes racisées bien mieux représentées. Le smartphone ajoute par ailleurs un mode assistant pour les personnes mal-voyantes ou non-voyantes qui veulent prendre des selfies en leur disant comment cadrer et quand la photo est prise.

Le design du Google Pixel 7 ne devrait pas choquer les habitués de la marque. L'écran des Pixel 7 et Pixel 7 Pro sont ainsi repris de l'ancienne génération, tandis que le module photo évolue légèrement pour faire apparaitre les capteurs sous forme d'une petite pilule au dos de l'appareil.

L'autre grande nouveauté qui était attendue pour le Google Pixel 7 tient dans sa puce. Google dévoile un nouveau processeur Google Tensor G2 qui devrait bénéficier de meilleures performances que son prédécesseur. Une excellente nouvelle, puisque les précédents Google Pixel excellaient en photographie, notamment grâce au traitement logiciel de leur précédent processeur.

Quelles sont les caractéristiques du Google Pixel 7 Pro ?

Nous parlons beaucoup au singulier depuis le début de cet article, mais Google a bien sorti deux Pixel 7 ! Le Google Pixel 7 Pro a été dévoilé en même temps que son petit frère. Les différences entre les deux appareils tiennent principalement au niveau de l'écran et de l'appareil photo.

Le Google Pixel 7 Pro. © Google

La design du Google Pixel 7 Pro est très semblable à celui de son prédécesseur. La firme entend bien continuer sur l'excellente lancée initiée avec le Pixel 6 Pro. L'appareil dispose donc toujours d'un écran QHD+ de 6,7 pouces pouvant aller jusqu'à 120 Hz en terme de fréquence de rafraichissement. Le téléphone de Google dispose également toujours d'un module photo supplémentaire au dos par rapport à la version de base, mais avec un design arrière revu.

Du côté de l'appareil photo, le Google Pixel 7 dispose toujours de quatre capteurs, ce qui en fait le meilleur de la gamme pour les photographes en herbe. Les spécifications sont également semblables à la précédente génération, mais l'appareil peut compter sur le nouveau processeur Google Tensor G2 pour proposer de superbes clichés. Les capteurs photo du Google Pixel 7 Pro sont les suivants :

Capteur Grand Angle de 50 Mpx.

Capteur Ultra Grand Angle de 12 Mpx avec autofocus.

Capteur téléobjectif de 48 Mpx avec zoom optique x5.

Quelles sont les fiches techniques des Google Pixel 7 et Google Pixel 7 Pro ?

Bien avant que le Google Pixel 7 et le Pixel 7 Pro ne soient disponibles, leur fiche technique était déjà disponible en ligne ! Plusieurs journalistes spécialisés avaient mis la main sur des fichiers de présentation des produits en marge de la conférence officielle sur les Google Pixel 7. Il était ainsi possible d'y retrouver la fiche technique des appareils.

Fiche technique des Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro Caractéristiques Google Pixel 7 Google Pixel 7 Pro Écran 6,3" OLED FHD+ 6,7" OLED QHD+ Taux de rafraichissement 90 Hz adaptatif 120 Hz adaptatif Processeur Google Tensor G2 Google Tensor G2 Mémoire vive 8 Go 12 Go Espace de stockage disponible 128 Go / 256 Go 128 Go / 256 Go Appareil photo arrière Capteur grand angle de 50 Mpx / Objectif ultra grand-angle de 12 Mpx Capteur grand angle de 50 Mpx / Objectif ultra grand-angle de 12 Mpx / Capteur téléobjectif de 48 Mpx Appareil photo avant Capteur de 10.8 Mpx Capteur de 10.8 Mpx Vidéo Enregistrements vidéo jusqu'à 4K Enregistrements vidéo jusqu'à 4K / Nouveau mode "focus" Batterie 4700 mAh 5000 mAh Charge rapide Oui Oui Réseau Compatible réseaux 5G Compatible réseaux 5G Résistances Résistant à l'eau et la poussière, certification IP68 Résistant à l'eau et la poussière, certification IP68

Quel est le prix du Google Pixel 7 et du Pixel 7 Pro ?

Google a mis quelques temps avant d'officialiser les tarifs pour le Google Pixel 7 et le Google Pixel 7 Pro en Europe. Beaucoup de consommateurs étaient particulièrement inquiets d'anticiper une hausse des prix suite à l'inflation et la chute de l'euro face au dollars. Heureusement, il n'en est rien, et les nouveaux Google Pixel 7 et 7 Pro sont disponibles aux mêmes prix que la précédente génération de téléphones Pixel lors de leur sortie :

Google Pixel 7 : à partir de 649 euros.

Google Pixel 7 Pro : à partir de 899 euros.

Nous mettrons cet article à jour avec les meilleures promotions du Google Pixel 7 et du Google Pixel 7 Pro. Des offres de lancement et de réservation ont également été proposés chez certaines enseignes, et permettaient de bénéficier d'écouteurs ou d'une montre gratuite.