Poco F4 GT : où le trouver au meilleur prix ?

POCO F4 GT. Le tout nouveau Poco F4 GT sera très bientôt disponible. Découvrez ses caractéristiques et son prix de vente !

Le nouveau Poco F4 GT a été dévoilé mardi dernier au sein d'une conférence du constructeur. Ce nouveau téléphone s'adresse notamment aux gamers avec son design particulier, et son puissant processeur Snapdragon 8 Gen 1.

Le Poco F4 GT est prévu pour sortir très prochainement. Des offres de précommandes étaient disponibles ces derniers jours, mais ces dernières sont déjà terminées ! Il faudra attendre un peu avant de retrouver des promotions sur cet appareil.

D'autres offres sur le Poco F4 GT pourraient bien apparaître dans la journée. Il faudra cependant patienter un peu avant de retrouver de nouveau téléphone avec des promotions (hors rabais de lancement). Les smartphones Poco sont déjà réputés pour disposer d'excellentes performances pour leur prix abordable, et des promotions rendraient ces derniers encore plus attractifs, notamment pour le Poco F4 GT !

Quelles sont les caractéristiques du Poco F4 GT ?

Les spécificités du Poco F4 GT étaient déjà connues avant sa sortie officielle. Ce nouveau téléphone n'est, en vérité, qu'un changement de nom pour un smartphone déjà sorti en Chine : le Redmi K50 Gaming Edition. Il n'est pas rare que Xiaomi décide de modifier le nom de certains téléphones déjà sortis en Chine pour nous les proposer en Europe. Cette nouvelle est même plutôt rassurante puisque le Redmi K50 Gaming Edition est un véritable monstre de puissance.

Le Poco F4 GT dispose donc de puissants composants et notamment un processeur Snapdragon 8 Gen 1 qui est actuellement l'une des meilleures puce à équiper les smartphones sous Android. Ce processeur est également épaulé par 8 ou 12 Go de mémoire vive selon votre configuration choisie.

L'écran du Poco F4 GT est pourvu d'une dalle AMOLED FHD+ de 6,67 pouces. Cet écran est notamment protégé par du verre Gorilla Glass Victus, et est compatible avec un taux de rafraichissement allant jusqu'à 120 Hz pour une fluidité exemplaire lors de vos jeux et navigations entre applications.

Le Poco F4 GT © Xiaomi / Poco / Amazon

Du côté de l'autonomie, le Poco F4 GT est équipé d'une batterie de 4700 mAh, mais compatible avec la recharge rapide 120 W. Cette technologie, présentée il y a plusieurs mois par Xiaomi, fait la fierté du constructeur. Elle pourrait notamment permettre de recharger entièrement le Poco F4 GT en une vingtaine de minutes seulement. Ces informations restent cependant à prendre avec des pincettes, et il faudra voir dans les faits.

Au niveau des télécommunications, le Poco F4 GT est compatible avec les réseaux 5G. Cela devrait vous permettre de profiter de vos contenus en ligne bien plus rapidement, et de vous assurer de n'avoir aucun lag lors de vos parties de jeux en ligne ! Il faudra cependant vous assurer de bénéficier d'un forfait compatible.

Le Poco F4 GT n'est pas non plus en reste sur sa partie photo. Le nouveau smartphone de chez Poco dispose notamment d'une caméra selfie à l'avant, mais également de trois capteurs au dos afin de prendre de jolis clichés selon la disposition suivante :

Caméra principale Sony IMX686 de 64 Mpx.

Capteur ultra grand angle de 8 Mpx.

Caméra macro de 2 Mpx.

La rédaction de Linternaute a pu tester en avant première le Poco F4 GT. Sans surprise, le téléphone est un excellent choix pour se nombreux utilisateurs. L'appareil s'adresse cependant davantage pour les amateurs de jeux vidéo sur mobile qui pourront ainsi bénéficier d'une superbe expérience pour profiter pleinement de leur titres favoris en très bonne qualité.

Fiche technique du Poco F4 GT

Fiche technique du Poco F4 GT Caractéristiques Poco F4 GT Écran 6,67" AMOLED FHD+ Taux de rafraichissement 120 Hz Processeur Snapdragon 8 Gen 1 Mémoire vive 8 / 12 Go Espace de stockage de base 128 / 256 Go Appareil photo arrière Capteur grand angle 64 Mpx / Objectif ultra grand angle 8 Mpx / Objectif macro de 2 Mpx Appareil photo avant Capteur de 20 Mpx (à confirmer) Batterie 4700 mAh Charge rapide Oui, jusqu'à 120 W Réseau 4G / 5G - Wifi 6 - NFC Dimensions 19.2 x 9.6 x 6.55 cm Poids 215 g

A quel prix sera commercialisé le Poco F4 GT ?

S'il y a bien une donnée qui risque d'intéresser de nombreux utilisateurs, c'est bien le prix du Poco F4 GT. Bien que ce dernier dispose de solides composants, il s'avère assez abordable comme c'est souvent le cas sur les téléphones de la gamme Poco. Le Poco F4 GT est commercialisé à partir de 599 euros en Europe. Des promotions de lancement sont cependant déjà disponibles chez certains marchands spécialisés.

Le Poco F4 GT est officielle disponible depuis ce mardi 26 avril. Le téléphone a été présenté officiellement avec une conférence en ligne à retrouver sur les réseaux sociaux de la marque Poco. Le Poco F4 GT est disponible en deux versions (8 et 12 Go) ainsi que trois coloris. Nous vous tiendrons évidemment informés des premières disponibilités et promotions proposées.