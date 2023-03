Le Samsung Galaxy S23 à moins de 800 € avec cette promotion

SAMSUNG GALAXY S23. Disponibles depuis quelques semaines, les nouveaux Samsung Galaxy S23 perdent déjà plusieurs centaines d'euros avec les dernières promotions disponibles.

Il n'aura pas fallu attendre très longtemps pour trouver des promotions sur le Samsung Galaxy S23. Le dernier smartphone haut de gamme de chez Samsung a beau avoir connu une hausse sur ses prix de lancement, il est déjà possible de le trouver pour bien moins cher sur certains sites de vente.

Les trois Samsung Galaxy S23 sont disponibles en promotion. Le modèle le moins onéreux reste cependant le S23 classique, qui s'impose déjà comme un excellent smartphone Android. Ce dernier est actuellement disponible à moins de 800 € sur le site de Rakuten, via un vendeur partenaire très bien noté.

Quelles sont les nouveautés du Samsung Galaxy S23 ?

Le Samsung Galaxy S23 reprend de nombreux points déjà présents sur son prédécesseur. Le téléphone dispose d'un écran AMOLED de 6,1 pouces et taux de rafraîchissement de 120 Hz adaptatif. Première nouveauté : la luminosité de l'écran du S23 peut monter jusqu'à 1750 nits selon Samsung. Une mesure qui n'était disponible que sur la version Ultra des S22 à l'époque.

Côté design, le S23 est quasiment identique par rapport à la génération précédente. Seul le bloc photo change et se fond désormais dans la coque de l'appareil pour ne laisser ressortir que les capteurs photo, à l'image du S22 Ultra et du reste de la gamme S23.

Le Samsung Galaxy S23 reprend le design de son prédécesseur, mais le bloc photo se fond désormais dans la coque du téléphone. © Samsung

Le Samsung Galaxy S23 embarque le nouveau processeur Snapdragon 8 Gen 2. Fin des processeurs Exynos donc pour les smartphones haut de gamme de chez Samsung cette année, après des performances très inégales sur la précédente génération de 2022.

Les capteurs photo du Samsung Galaxy S23 sont les mêmes que pour le S22 à l'exception de la caméra selfie. Cette dernière passe à 12 Mpx cette année afin de capturer de meilleures photographies en format selfie et de capter davantage de détails sur vos différents clichés. Les autres capteurs photos du Samsung Galaxy S23 sont :

Capteur Grand Angle de 50 Mpx.

Capteur Ultra Grand Angle de 12 Mpx.

Téléobjectif jusqu'à x3 (optique puis jusqu'à x30 en numérique) en 10 Mpx.

Une petite amélioration est à noter du côté de l'autonomie. La batterie du Samsung Galaxy S23 dispose d'une capacité de charge de 3900 mAh contre 3700 sur la dernière génération de smartphones S22. De quoi tenir quelques précieuses minutes en plus ? Il faudra d'abord vérifier sur le nouveau processeur Snapdragon 8 Gen 2 gère bien l'autonomie de la batterie au quotidien. Le Samsung Galaxy S23 est disponible avec deux options de stockage : 128 et 246 Go.

Le Samsung Galaxy S23+ : le bon équilibre ?

Le Samsung Galaxy S23+ s'impose une nouvelle fois comme le "juste milieu" des smartphones haut de gamme chez Samsung. Il reprend la majorité des nouveautés présentes dans le S23 classique, tout en disposant d'un gabarit plus important et de quelques petites améliorations.

Le S23+ est doté d'un écran de 6,6 pouces avec une dalle AMOLED et un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. Ce dernier pourra ainsi afficher vos contenus et jeux avec une belle fluidité, tout en préservant l'autonomie du téléphone lorsque vous n'avez pas besoin d'un haut taux de rafraichissement. A l'image de la version de base, la luminosité de l'écran du S23+ devrait pouvoir monter jusqu'à 1750 nits selon Samsung.

Le Samsung Galaxy S23+ dispose d'un plus grand gabarit et d'une meilleure autonomie. © Samsung

Les modules photo du Samsung Galaxy S23+ sont les mêmes que pour le modèle de base. Le téléphone dispose donc d'un capteur principal de 50 Mpx, d'un Ultra Grand Angle de 12 Mpx et d'un téléobjectif x3 de 10 Mpx. Le nouveau capteur selfie de 12 Mpx est également présent pour améliorer la qualité de vos photos avec la caméra de la face avant du téléphone.

L'autre grand avantage du Samsung Galaxy S23+ par rapport à la version de base vient de son autonomie. Le S23+ est équipé d'une batterie de 3900 mAh ce qui représente 200 mAh de plus que le S23 classique. De quoi gagner quelques précieuses minutes d'utilisation du téléphone.

Le Samsung Galaxy S23+ est disponible avec ses deux autres modèles depuis le 17 février en deux options de stockage : 256 et 512 Go.

Découvrez le nouveau Samsung Galaxy S23 Ultra

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est le smartphone le plus haut de gamme de chez Samsung (avec le Galaxy Z Fold 4). Ce téléphone dispose notamment d'un design bien particulier avec ses bords très marqués et loin des arrondis du S23 et du S23+. Le Samsung Galaxy S23 Ultra embarque toujours son stylet S-Pen afin de s'imposer comme le smartphone de référence en matière de productivité.

Un nouveau capteur photo de 200 Mpx pour le Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung est un des meilleurs constructeurs de smartphones en matière de photographie. La première nouveauté à venir pour le Samsung Galaxy S23 tient dans son appareil photo. Le S23 Ultra est équipé d'un capteur principal de 200 Mpx. Ce dernier vous permet de prendre des clichés de plus grande qualité par rapport aux précédents modèles.

Le nouveau Samsung S23 Ultra est doté d'un nouveau capteur de 200 Mpx. © Samsung

Le retour d'un processeur Snapdragon sur un Samsung Galaxy S

Le Samsung Galaxy S23 Ultra suit ses deux autres modèles. La firme semble avoir entendu les complaintes de sa communauté par rapport au processeur Exynos qui équipait les S22 en Europe. L'ensemble des Samsung Galaxy S23 disposent donc d'une puce Snapdragon 8 Gen 2, l'un des SoC les plus puissants à l'heure actuelle.

Une autonomie qui devrait s'améliorer

Bien que la batterie du Samsung Galaxy S23 Ultra ne change pas par rapport à son prédécesseur, il y a quelques chances que l'autonomie du téléphone soit tout de même améliorée. Le S23 Ultra embarque toujours une batterie de 5000 mAh, mais son processeur Snapdragon peut mieux gérer l'autonomie que la puce Exynos qui équipait le S22 Ultra. Des données qu'il faudra cependant vérifier lors des différents tests de la presse spécialisée.

Fiches techniques des Samsung Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra.

Afin de bien repérer les différences entre chaque smartphone qui compose la gamme S23, nous vous proposons de disposer d'une vue d'ensemble des produits. Découvrez les fiches techniques des nouveaux smartphones Samsung Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra.

Fiche technique des Samsung Galaxy S23 Caractéristiques Samsung Galaxy S23 Samsung Galaxy S23+ Samsung Galaxy S23 Ultra Écran 6,1" Full HD+ 6,6" Full HD+ 6,6" Quad HD+ Taux de rafraichissement 120 Hz 120 Hz 120 Hz Processeur Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8 Gen 2 Mémoire vive 8 Go 8 Go 12 Go Espace de stockage 128 Go / 256 Go 256 Go / 512 Go 256 Go / 512 Go / 1 To Appareil photo arrière 50 Mpx / 12 Mpx / 10 Mpx 50 Mpx / 12 Mpx / 10 Mpx 200 Mpx / 12 Mpx / 10 Mpx / 10 Mpx Appareil photo avant 12 Mpx 12 Mpx 40 Mpx Batterie 3900 mAh 4700 mAh 5000 mAh Charge rapide Oui Oui Oui Réseau 4G et 5G 4G et 5G 4G et 5G Dimensions 146.3 x 70.9 x 7.6 mm 76,2 x 157,8 x 7,6 mm 163.4x78.1x8.9mm Poids 167 g 195 g 233 g Accessoire inclus Aucun Aucun Stylet S-Pen Prix de départ 959€ 1219€ 1419€

Quelles sont les couleurs disponibles pour le Samsung Galaxy S23 ?

Plusieurs coloris sont disponibles pour Samsung Galaxy S23. Ces derniers semblent repris de la précédente génération, à l'exception du "rose" qui ferait peut-être doublon avec les coloris "crème" et "lavande" souvent plébiscités. Les couleurs disponibles du téléphone sont le noir, le crème, le vert et le lavande.

La couleur Lavande fait partie des nouveaux coloris pour les Samsung Galaxy S23. © Samsung

Quel prix pour le Samsung Galaxy S23 ?

Samsung a profité de sa conférence "Galaxy Unpacked" pour dévoiler les différents tarifs et bonus de précommande pour les nouveaux Samsung Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra. Une hausse de prix est observée avec un peu plus de 100€ par rapport aux tarifs des Galaxy S22. Les Samsung Galaxy S23 existent à plusieurs prix chez différents commerçants.

Samsung Galaxy S23 : à partir de 959 €.

Samsung Galaxy S23+ : à partir de 1219 €.

Samsung Galaxy S23 Ultra : à partir de 1419 €.

Quelle est la date de sortie du Samsung Galaxy S23 ?

Les nouveaux Samsung Galaxy S23 ont été officialisés le vendredi 17 février. Ils étaient présentés le 1e février 2023 à 19h00 lors d'une conférence "Galaxy Unpacked". Ils sont désormais disponibles chez plusieurs marchands et revendeurs en ligne.

Nous ne manquerons pas de mettre cet article à jour avec toutes les dernières informations, ainsi que les meilleures offres disponibles sur les Samsung Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra. Des promotions devraient bientôt être proposées sur ces nouveaux smartphones, et nous tâcherons bien évidemment de les relayer dès que possible.