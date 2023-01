Samsung Galaxy S23 : rendez-vous le 1e février pour l'annonce

SAMSUNG GALAXY S23. On connait désormais la date de la présentation des prochains smartphones de la firme Samsung. Retrouvez toutes les dernières informations concernant les Samsung Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra.

La présentation Galaxy Unpacked est officialisée pour le 1er février 2023 à 19h00 durant laquelle la nouvelle série Samsung Galaxy S23 sera dévoilée par la firme. Découvrez toutes les premières informations relatives aux futurs smartphones Samsung Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra se différencierait surtout de par sa puissance par rapport à son prédécesseur. Selon le média TheElec, les trois nouveaux Samsung Galaxy S23 bénéficieraient d'un processeur Snapdragon 8 Gen 2. Cette puce, qui succède au puissant processeur Snapdragon 8 Gen 1, devrait permettre aux S23 de disposer de très bonnes performances. L'apparence du téléphone resterait globalement la même que celle que l'on retrouve déjà aujourd'hui sur le S22. Le Samsung Galaxy S23 Ultra bénéficierait donc surtout d'améliorations non visibles comme l'ajout d'un nouveau processeur Snapdragon 8 Gen 2 et d'un nouveau capteur photo. Des informations notamment relayées par @UniversIce, leaker spécialisé dans les produits Samsung.

Quelles seront les nouveautés du Samsung Galaxy S23 ?

La première nouveauté à venir pour le Samsung Galaxy S23 tiendrait dans son appareil photo. Le capteur principal de 108 Mpx présent depuis le Galaxy S20 Ultra serait grandement amélioré et passerait à 200 Mpx pour le prochain Samsung Galaxy S23. Il est cependant très probable que ce nouveau capteur ne soit réservé qu'à la version Ultra de l'appareil afin de ne pas augmenter le prix des deux autres modèles.

Nous parlons de trois modèles pour le Samsung Galaxy S23, mais aucune information ne peut encore confirmer le nombre d'appareils prévus pour la gamme. Il semblerait cependant que la firme continue de proposer trois modèles différents, toujours composés d'un Samsung Galaxy S23, d'un S23 + et d'un S23 Ultra.

Le Samsung Galaxy S23 interroge beaucoup quant à son processeur. L'Exynos 2200 qui a équipé les précédents Galaxy S22 a déçu de nombreux utilisateurs de par ses performances perfectibles, y compris au sein de notre rédaction. Samsung a l'habitude de proposer ses propres processeur maison pour le marché européen, mais cette décision n'aura pas été globalement une réussite pour les derniers téléphones de la firme.

Allons nous revoir un processeur Exynos pour le Samsung Galaxy S23 ? La situation semble particulièrement difficile pour la firme, et il ne serait pas étonnant que cette dernière décide de finalement équiper l'ensemble de ses modèles d'une puce MediaTek ou Snapdragon 8 Gen 2. Des informations corroborées par le média TheElec qui dévoile que l'ensemble des smartphones Samsung Galaxy S23 seraient équipés d'une puce Snapdragon 8 Gen 2. Samsung doit désormais prendre une décision : changer de fournisseur pour ses puces mobiles ou améliorer sa production maison avec un Exynos plus puissant et moins énergivore.

Quel prix pour le Samsung Galaxy S23 ?

A l'heure actuelle, il n'existe aucune information officielle sur le prix du futur Samsung Galaxy S23. Certains spécialistes estiment que l'ajout d'un nouveau capteur de 200 Mpx à l'appareil photo de l'appareil pourrait signifier une hausse des tarifs pour les téléphone à venir. Dans l'attente d'une confirmation officielle de la part de Samsung, nous préférons remettre les prix du précédent modèle qui pourraient bien être appliqués au Samsung Galaxy S23.

Samsung Galaxy S23 : à partir de 859 euros.

Samsung Galaxy S23+ : à partir de 1059 euros.

Samsung Galaxy S23 Ultra : à partir de 1259 euros.

Veuillez noter que ces prix sur le Samsung Galaxy S23 sont indiqués à titre purement indicatif. Il faudra patienter encore quelques semaines avant de disposer des tarifs officiels concernant les futurs téléphones de la gamme S23.

Le Samsung Galaxy S23 sera présenté officiellement à partir du 1e février 2023 à 19h00. Des précommandes risquent d'être proposés afin de bénéficier de certains bonus à l'achat. Nous ne manquerons pas de mettre cet article à jour avec toutes les dernières informations.