Soldes iPhone : quelles promotions sur l'iPhone 13 et l'iPhone 12 ?

SOLDES IPHONE. Les soldes d'été 2022 sur l'iPhone se poursuivent. Plusieurs modèles disposent de jolies promotions, qu'elles soient dans le cadre des soldes ou non !

Les soldes d'été sont lancés depuis quelques jours et l'iPhone ne semble pas oublié ! Bien que les modèles les plus récents ne soient pas directement concernés par des offres, il existe tout de même plusieurs baisses de prix sur ces derniers. L'iPhone 13, l'iPhone 12 et l'iPhone 11 notamment bénéficient de jolis tarifs chez plusieurs marchands spécialisés comme Amazon, Rakuten ou la Fnac.

Restez attentifs si vous recherchez des soldes sur l'iPhone ! Quelques bonnes affaires du premier jour des soldes n'ont tenu que quelques minutes avant d'être en rupture de stock. Il faut donc être vif pour trouver les meilleures promotions de l'événement.

Quelles sont les soldes d'été 2022 sur l'iPhone 13 ?

L'iPhone 13 est-il concerné par les soldes d'été ? Plus ou moins. Apple a pour habitude de ne pas brader les tarifs de ces derniers produits sans proposer une nouvelle version au préalable. L'iPhone 14 n'est pas attendu avant la fin de l'année, aussi les promotions sur son prédécesseur ne sont pas encore légion. L'iPhone 13 reste cependant proposé avec quelques baisses de prix durant les soldes.

Quelles sont les soldes d'été sur l'iPhone 12 ?

L'iPhone 12 a déjà été concerné par des soldes via des marchands spécialisés. Il est parfois possible de retrouver le téléphone d'Apple en promotion, notamment chez Rakuten ou CDiscount. Il n'est donc pas surprenant de retrouver l'iPhone 12 avec des baisses de prix lors de ces soldes d'été 2022. Voici déjà quelques-uns des meilleurs tarifs actuellement proposés chez les plateformes de marchands, sans tenir compte d'éventuels codes promos.

L'iPhone 11 en promotion pour les soldes d'été

L'iPhone 11 est certainement le téléphone d'Apple le plus concerné par les dernières soldes. Bien que ce modèle soit sorti il y a quelques années, il demeure toujours très puissant et performant. Il n'est pas rare de le retrouver en promotion, que ce soit dans le cadre d'un événement ou non. Nous traitons bien évidemment les baisses de prix annoncées sur l'iPhone 11 dans le cadre des soldes 2022.

D'autres modèles d'iPhone pourraient bien être concernés par les soldes d'été 2022 lors des démarques. N'hésitez pas à déjà consulter notre article sur l'événement afin de retrouver les meilleures offres des soldes d'été, toutes les dates officielles de l'événement, ainsi que les magasins participants. Nous mettront à jour cet article avec les meilleures offres mises à disposition.