Xiaomi 13 : désormais disponible chez vos marchands habituels

XIAOMI 13. La période de précommande est terminée, les nouveaux smartphones Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro et Xiaomi 13 Lite sont en ce moment disponibles à l'achat chez vos revendeurs habituels à partir de 999€.

Durant l'événement international Xiaomi Mobile World Congress ayant lieu le 26 février à Barcelone, la firme a dévoilé ses derniers smartphones haut de gamme. Le Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, et le Xiaomi 13 Lite, qui est plus abordable. Les deux modèles standard et Pro sont équipés de lentilles optiques Leica, avec qui Xiaomi a collaboré sur cette nouvelle gamme. Les smartphones intègrent également la dernière puce Snapdragon 8 Gen 2 qui garantit de bonnes performances globales ainsi qu'une très bonne autonomie de batterie.

Où trouver les Xiaomi 13 au meilleur prix ?

Vous pouvez trouver les nouveaux smartphones Xiaomi à prix réduits chez Rakuten. En effet, le Xiaomi 13 classique 256 Go Noir est en ce moment en promotion déjà chez Rakuten au prix de 925 €. Le Xiaomi 13 Pro 256 Go Noir y est disponible au prix de 1239 € et le Xiaomi 13 Lite 128 Go à 452 €.

Xiaomi - 13 Noir Neuf à partir de 925,34 € Rakuten 925,34 € Voir

Fnac 998,98 € Voir

Cdiscount 999,00 € Voir

Rue du Commerce 999,00 € Voir

Darty 999,00 € Voir

Boulanger 999,00 € Voir

SFR 999,00 € Voir

Xiaomi 13 Pro 256 Go Noir Neuf à partir de 1239,63 € Occasion à partir de 1100,00 € Rakuten 1239,63 € Voir

Fnac 1298,98 € Voir

Cdiscount 1299,00 € Voir

Darty 1299,00 € Voir

Boulanger 1299,00 € Voir Rakuten 1239,63 € 1100,00 € Voir

Xiaomi 13 Lite 8Go RAM 128Go ROM Rose Neuf à partir de 452,31 € Rakuten 452,31 € Voir

Cdiscount 499,00 € Voir

Quelles différences entre le Xiaomi 13 et le Xiaomi 13 Pro ?

Le Xiaomi 13 dispose d'un écran plat 6.36 pouces OLED avec des cadres de 1.61 mm d'épaisseur et une largeur de 71.5mm tandis que la version Pro dispose d'un écran 6.73 pouces, le design des écran est également différent, la version standard dispose d'un cadre droit et la version Pro dispose d'une conception hyperboloïde. Le Xiaomi 13 Pro est plus lourd et plus solide que le modèle standard.

Les deux Xiaomi 13 sont équipés du système d'exploitation Android 13 et d'une protection IP68. Le taux de rafraîchissement du Xiaomi 13 est de 120 fixe, en revanche, le Pro incluant la technologie HTPO dispose d'un taux de rafraîchissement allant de 1 à 120 Hz. Le Xiaomi 13 est équipé d'un écran Full HD (1080p) et le Xiaomi 13 Pro d'un écran Quad HD (2K).

Les deux versions disposent d'une puce Snapdragon 8 Gen 2 qui améliore largement les performances du GPU de 42 % et 49 % par rapport à ceux de la génération précédente. Au niveau de la performance, ils sont à égalité. Les options de mémoire sont également identiques, les deux smartphones sont disponibles en version 8 / 12 Go de RAM et disposent de 128, 256 ou 512 Go de stockage interne.

Performance

La première nouveauté concernant le Xiaomi 13 est au niveau de sa puissance. Il est important pour un constructeur de proposer chaque année une version plus puissante que son précédent smartphone, et Xiaomi ne fait pas exception. La firme a équipé les deux Xiaomi 13 avec un processeur de dernière génération. Cela tombe bien, la puce Snapdragon 8 Gen 2 est équipée sur les nouveaux Xiaomi 13, ou tout du moins, les versions de base et Pro.

Xiaomi est toujours un des rois sur un segment bien particulier : la recharge. Les Xiaomi 13 sont compatibles avec la recharge rapide 120W. La batterie de 4500mAh permet au smartphones de tenir toute la journée ainsi qu'une recharge ultra-rapide. Xiaomi confirme que ses smartphones sont capables de se charger à 100% en seulement 19 minutes. Les smartphones intègrent également la prise en charge du Wifi 7 le système de connectivité mobile Qualcomm® FastConnect M 7800 qui permet une connectivité à haute vitesse et une grande capacité de réseau.

Design

On constate un changement au niveau du design du Xiaomi 13. La face du téléphone est bien plate avec un écran 2.5D disposant d'une définition 1.5K (2712 x 1220 pixels). La caméra selfie de 32Mpx se situe au centre de l'écran avant. Les bords du téléphone ont également été aplatis. Contrairement à l'iPhone, la vitre de l'arrière inclut une légère recourbe sur les bords, conçue afin de faciliter la prise en main. Les dimensions du téléphone sont de 152,8 x 71,5 x 8,3 mm et la bosse de la caméra constitue 10,3 mm d'épaisseur. Les dimensions du Xiaomi 13 Pro sont de 182,9 x 74,6 x 8x4 mm. Les derniers smartphones Xiaomi 13 profitent également d'un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz.

Appareil photo

Le Xiaomi 13 Pro mise beaucoup sur la partie photo en s'équipant de pas moins de trois capteurs. Le système d'appareil photo se compose d'un objectif principal grand angle de 23mm avec un capteur IMX 989 ultra-large de 1 pouce, d'un téléobjectif de 75mm ainsi qu'un ultra grand angle de 14mm. Il garantit des images colorées, un contraste distingué et des textures définies. Le système d'objectif principal intégré dans le Xiaomi 13 et 13 Pro offre une grande longueur focale, une bonne profondeur de champ afin de conserver la précision des images et des portraits bien détaillés. Les deux smartphones permettent un réglage manuel des paramètres de prise de vue qui permettent une excellente optimisation des images. La réalisation des vidéos permet un bon rapport de contraste, des détails riches et une très bonne stabilisation.

Quel est le prix des Xiaomi 13, 13 Pro et Lite ?

Les Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro et Xiaomi 13 Lite sont disponibles chez vos marchands habituels : Orange, Sosh, SFR, Red-By-SFR, Bouygues, Free, Welcom, Coriolis, Fnac, Darty, Boulanger, Carrefour, Auchan, Leclerc, Système U, Cdiscount, Rue du Commerce, LDLC et sur mi.com.

Xiaomi 13 8GB et 256 GB disponible en noir, vert floral et blanc : 999.90 €

8GB et 256 GB disponible en noir, vert floral et blanc : Xiaomi 13 Pro 8GB et 256GB disponible en noir céramique et blanc céramique : 1299.90 €

8GB et 256GB disponible en noir céramique et blanc céramique : Xiaomi 13 Lite 8GB et 128 GB disponible en noir, bleu et rose : 499 €

La date de précommande dès Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro et Xiaomi 13 Lite est du 26 février au 7 mars. La date de sortie officielle de ces smartphones est le 8 mars. On vous tient au courant des dernières actualités sur les nouveaux smartphones Xiaomi.