Xiaomi 13 : enfin une date de sortie officielle

XIAOMI 13. Xiaomi a officiellement annoncé la date de sortie de sa dernière série Xiaomi. Que savons nous à propos de cette série? On fait le point sur les prix et les dernières infos des Xiaomi 13.

Le Xiaomi 13 et Xiaomi 13 seront officiellement lancé ce dimanche, 11 décembre 2022. Xiaomi lancera également sa montre intelligente Watch S2, son premier PC de bureau, ses écouteurs Xiaomi Buds 4 TWS et son nouveau projecteur lors de l'événement.

Le détail le plus frappant que l'on peut observer d'après l'annonce officielle qu'a partagé le chef de Xiaomi Lei Jun est le changement du design habituel des deux smartphones. Le Xiaomi 13 disposerait d'un écran plat OLED avec des cadres de 1.61 mm d'épaisseur et une largeur de 71.5mm. Les deux Xiaomi seraient équipés du système d'exploitation Android 13 et d'une protection IP68.

Quelles informations supplémentaires ont été confirmées ? Combien de Xiaomi 13 seront prévus ? À quel prix ? Faisons le point sur les prochains smartphones flagships de la marque Xiaomi.

Quelles nouveautés à venir sur les Xiaomi 13 ?

La première nouveauté concernant le Xiaomi 13 serait au niveau de sa puissance. Il est important pour un constructeur de proposer chaque année une version plus puissante que son précédent smartphone, et Xiaomi ne fait pas exception. La firme devrait donc équiper les futurs Xiaomi 13 avec un processeur de dernière génération. Cela tombe bien, la prochaine puce Snapdragon 8 Gen 2 devrait équiper les nouveaux Xiaomi 13, ou tout du moins, les versions de base et Pro.

On constate notamment un changement au niveau du design du Xiaomi 13. La face du téléphone serait bien plate avec un écran 2.5D disposant d'une définition 1.5K (2712 x 1220 pixels). La caméra selfie de 32Mpx serait située au centre de l'écran avant. Les bords du téléphone seraient également aplatis. Contrairement à l'iPhone, la vitre de l'arrière inclurait une légère recourbe sur les bords, conçue afin de faciliter la prise en main. Les dimensions du téléphone seraient de 152,8 x 71,5 x 8,3 mm et la bosse de la caméra constituerait 10,3 mm d'épaisseur.

Le Xiaomi 13 Pro devrait notamment miser beaucoup sur la partie photo en s'équipant de pas moins de trois capteurs. Celles-ci incluent un grand angle, un ultra grand angle, tandis que le dernier pourrait bien être un téléobjectif capable de prendre des photos à longue distance. Les premiers rendus 3D de l'appareil font notamment état d'une disposition en P pour le module photo.

Xiaomi est toujours un des rois sur un segment bien particulier : la recharge. Les Xiaomi 13 pourraient donc bien être compatibles avec la recharge rapide 120W. Ils devraient ainsi emboiter le pas au précédent Xiaomi 12 Pro qui était capable de se recharger intégralement en une vingtaine de minute seulement !

A quel prix seront commercialisés les Xiaomi 13 ?

A l'heure actuelle, aucune information officielle sur le tarif des Xiaomi 13 n'a été communiquée. En attendant une annonce de la part du constructeur ou de potentielles fuites en Chine, nous préférons vous remettre les prix pratiqués à la sortie de son prédécesseur, le Xiaomi 12. Notez cependant que les tarifs du prochain modèle peuvent varier sensiblement en raison de l'inflation en Europe.