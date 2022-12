Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro : les dernières nouveautés

XIAOMI 13. Xiaomi a officiellement lancé le Xiaomi 13 et le Xiaomi 13 Pro. Quelle est la différence entre les deux smartphones et quelles sont toutes les nouveautés incluses ?

Le Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro sont officiellement lancés en Chine. Ces derniers incluent des améliorations significatives notamment au niveau des performances, de l'autonomie et du design comparés à leurs prédécesseurs.

Xiaomi a également lancé durant la même journée plusieurs appareils mobiles et MIUI 14. Le PDG, Lei Jun a déclaré que la dernière série Xiaomi sera prochainement disponible en France.

Quelles différences entre le Xiaomi 13 et le Xiaomi 13 Pro ?

Le Xiaomi 13 dispose d'un écran plat 6.36 pouces OLED avec des cadres de 1.61 mm d'épaisseur et une largeur de 71.5mm tandis que la version Pro dispose d'un écran 6.73 pouces, le design des écran est également différent, la version standard dispose d'un cadre droit et la version Pro dispose d'une conception hyperboloïde. Les deux Xiaomi sont équipés du système d'exploitation Android 13 et d'une protection IP68. Le taux de rafraîchissement du Xiaomi 13 est de 120 fixe, en revanche, le Pro incluant la technologie HTPO dispose d'un taux de rafraîchissement allant de 1 à 120 Hz. Le Xiaomi 13 est équipé d'un écran Full HD (1080p) et le Xiaomi 13 Pro d'un écran Quad HD (2K). Les deux versions disposent d'une puce Snapdragon 8 Gen 2. Le Xiaomi 13 standard est équipé d'une coque arrière en verre, valable a quatre couleurs (noir, blanc, vert, et bleu ciel). Le modèle Pro en revanche dispose d'une coque arrière en céramique valable dans les mêmes 4 couleurs mentionnées. En gros, le Xiaomi 13 Pro est plus lourd et solide que le modèle standard.

Quelles nouveautés sur les Xiaomi 13 ?

La première nouveauté concernant le Xiaomi 13 est au niveau de sa puissance. Il est important pour un constructeur de proposer chaque année une version plus puissante que son précédent smartphone, et Xiaomi ne fait pas exception. La firme a équipé les deux Xiaomi 13 avec un processeur de dernière génération. Cela tombe bien, la puce Snapdragon 8 Gen 2 est équipée sur les nouveaux Xiaomi 13, ou tout du moins, les versions de base et Pro.

On constate notamment un changement au niveau du design du Xiaomi 13. La face du téléphone est bien plate avec un écran 2.5D disposant d'une définition 1.5K (2712 x 1220 pixels). La caméra selfie de 32Mpx se situe au centre de l'écran avant. Les bords du téléphone ont également été aplatis. Contrairement à l'iPhone, la vitre de l'arrière inclut une légère recourbe sur les bords, conçue afin de faciliter la prise en main. Les dimensions du téléphone sont de 152,8 x 71,5 x 8,3 mm et la bosse de la caméra constitue 10,3 mm d'épaisseur.

Le Xiaomi 13 Pro mise beaucoup sur la partie photo en s'équipant de pas moins de trois capteurs. Celles-ci incluent un grand angle, un ultra grand angle, tandis que le dernier pourrait bien être un téléobjectif capable de prendre des photos à longue distance.

Xiaomi est toujours un des rois sur un segment bien particulier : la recharge. Les Xiaomi 13 sont compatibles avec la recharge rapide 120W. Ils emboitent le pas au précédent Xiaomi 12 Pro qui était capable de se recharger intégralement en une vingtaine de minute seulement !

A quel prix sont commercialisés les Xiaomi 13 ?

Le Xiaomi 13 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage est valable en Chine au prix de 3999 yuan (543 euros). Tandis que le Xiaomi Pro possède un prix initial de 4997 yuan (679 euros), le prix s'élève en dépendant des capacités du smartphone.