Oppo Reno 8 : des écouteurs d'une valeur de 200 euros offerts

OPPO RENO 8. La firme vient d'annoncer son nouvel Oppo Reno 8. Disponible en trois versions distinctes, ce dernier semble s'affirmer comme un champion de la photographie.

L'Oppo Reno 8 est enfin disponible en France. Ce nouveau smartphone de la marque semble jouer dans la même cour que le précédent Find X5 Pro en reprenant plusieurs de ses spécificités. Notez également que les Oppo Reno 8 disposent d'une offre de lancement qui vous permet de bénéficier d'écouteurs sans-fil Oppo Enco d'une valeur de 199 euros offerts !

Nous parlons de l'Oppo Reno 8 au singulier, mais sachez qu'il existe trois versions de l'appareil : le modèle classique, l'Oppo Reno 8 Pro, et l'Oppo Reno 8 Lite. Ces derniers, comme on peut s'en douter, sont des versions aux caractéristiques et tarifs bien différents du téléphone de base. Cette stratégie permet ainsi à Oppo de viser différents publics, des plus petits budgets aux utilisateurs plus exigeants.

Quelles sont les caractéristiques de l'Oppo Reno 8 ?

Abordons tout d'abord l'Oppo Reno 8. Ce modèle de base dispose d'un processeur Dimensity 1300. Une puce de milieu de gamme donc qui devrait permettre au téléphone de faire tourner une majorité de jeux en bonne qualité. Cette dernière est épaulée par 8 Go de mémoire vive pour supporter vos applications du quotidien.

L'Oppo Reno 8 est pourvu d'une dalle AMOLED Full HD+ de 6,43 pouces. L'écran du téléphone affiche également un taux de rafraichissement pouvant atteindre les 90 Hz. Cela devrait garantir une belle fluidité lors de vos navigations au sein d'applications, mais également lors de parties de jeux vidéo.

L'Oppo Reno 8 dans son coloris noir. © Oppo

Concernant la photo, l'Oppo Reno 8 est muni de trois capteurs à l'arrière du téléphone. La marque entend bien proposer une belle expérience sur ce volet, et ainsi concurrencer d'autres firmes spécialistes dans le domaine. L'Oppo Reno 8 dispose ainsi des capteurs suivants :

Capteur principal de 50 Mpx.

Capteur ultra grand-angle de 8 Mpx.

Capteur macro de 2 Mpx.

Enfin, du côté de l'autonomie, le nouvel Oppo Reno 8 est pourvu d'une batterie de 4500 mAh. Bien qu'il faudra voir en condition réelle la gestion de l'énergie par le processeur, cela devrait garantir une bonne autonomie au téléphone. Ce dernier est d'ailleurs compatible avec la charge rapide jusqu'à 80 W.

Quelles sont les caractéristiques de l'Oppo Reno 8 Pro ?

L'Oppo Reno 8 Pro est annoncé comme le meilleur téléphone de la gamme. Ce dernier voit cependant son coût augmenté par rapport à ses deux homologues classiques et Lite. Les différences de l'Oppo Reno 8 Pro avec le modèle de base ne sont pas légion, mais sont suffisamment intéressantes pour être évoquées tant le téléphone semble s'avérer puissant.

La première caractéristique de l'Oppo Reno 8 Pro est à trouver du côté de son processeur. Point de puce Dimensity 1300 ici, mais un processeur Mediatek Dimensity 8100 MAX épaulé par 8 Go de RAM. Cette puissante puce devrait permettre au Oppo Reno 8 Pro d'afficher de très bonnes performances au sein des applications les plus gourmandes en ressources.

Mais la grande particularité de l'Oppo Reno 8 Pro par rapport aux autres modèles de la gamme tient dans son appareil photo. Si les capteurs sont les mêmes que pour le modèle classique, l'Oppo Reno 8 embarque également une puce MariSilicon X, qui était jusqu'ici réservé à la gamme Oppo Find X qui excelle en photo depuis quelques temps. Il se pourrait donc que l'Oppo Reno 8 Pro devienne une nouvelle référence à la matière pour un prix plus abordable que le haut de gamme de la marque.

L'Oppo Reno 8 Pro devrait briller par ses capacités en photographie. © Oppo

Enfin, l'Oppo Reno 8 Pro dispose également d'un écran AMOLED Full HD+, mais dans un gabarit un poil plus grand que le modèle de base, puisque le téléphone Pro passe à 6,70 pouces. Son taux de rafraichissement est également plus élevé, puisque l'Oppo Reno 8 Pro peut atteindre les 120 Hz lors de votre navigation au sein d'applications.

Quelles sont les caractéristiques de l'Oppo Reno 8 Lite ?

Le petit frère de la gamme s'appelle l'Oppo Reno 8 Lite. Cette version est la plus allégée, mais également la plus abordable afin de s'adresser aux budgets plus modestes. Bonne nouvelle pour ces derniers : l'Oppo Reno 8 Lite reprend plusieurs points du modèle de base, avec quelques petites différences pour alléger son coût de production.

Si l'écran de l'Oppo Reno 8 Lite est toujours une dalle AMOLED Full HD+ de 6,43 pouces, son taux de rafraichissement maximal n'atteint que les 60 Hz, ce qui est la norme sur de nombreux appareils de sa tranche de prix. Le téléphone permettra toujours de disposer d'une bonne fluidité au quotidien, mais inférieure à celle de ses deux homologues classique et Pro.

Le processeur de l'Oppo Reno 8 Lite ne provient pas de Mediatek, mais de chez Qualcomm. Il s'agit du Snapdragon 695 qui est épaulé par 8 Go de RAM. Du côté de l'autonomie, la batterie de l'Oppo Reno 8 Lite est toujours de 4500 mAh, mais la charge rapide n'est disponible que jusqu'à 33 W. Notez également que l'Oppo Reno 8 Lite sera le seul de la gamme à être pourvu d'une prise Jack.

Les nouveaux Oppo Reno 8 ont été dévoilés lors d'une conférence en ligne le mercredi 31 août 2022. Oppo a surpris ses fans en annonçant également la disponibilité immédiate de l'ensemble de la gamme ! Les nouveaux Oppo Reno 8 sont donc disponibles depuis le mercredi 31 août.

A quel prix seront disponibles les Oppo Reno 8 ?

Chaque modèle de la gamme Oppo Reno 8 dispose de son tarif propre afin de s'adresser à différents budgets. La version Pro reste la plus onéreuse, mais également la plus performante avec un tarif de 799 euros. L'Oppo Reno 8 Lite s'adresse, quant à lui, aux budgets plus modeste avec un prix de 449 euros. Le modèle classique s'établit au centre de la gamme avec un tarif de 599 euros. Notez qu'une offre de lancement vous permet de bénéficier d'écouteurs sans-fil Oppo Enco offerts.