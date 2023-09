iPhone 15 : déjà disponible en promotion chez SFR (-170 €)

En précommande jusqu'à ce vendredi, le nouvel iPhone 15 profite déjà de plusieurs promotions avant sa sortie officielle. Il est notamment possible de mettre la main sur le dernier téléphone d'Apple pour 170 € de moins.

L'iPhone 15 est déjà en promotion alors qu'il n'est même pas encore sorti ! Cela s'explique par différentes offres de lancement autour des précommandes du téléphone. Plusieurs marchands proposent déjà quelques baisses de prix sur le nouvel iPhone 15, et ce, avant sa sortie officielle ce vendredi 22 septembre.

Le meilleur prix disponible sur les précommandes de l'iPhone 15 semble se trouver du côté de Red by SFR. Le site propose 170 € d'économies sur le dernier iPhone 15 avec 50 € de remise immédiate, 70 € de remboursement sur votre facture et un bonus de reprise de votre ancien appareil de 50 € !

N'hésitez pas à dérouler cet article pour tout connaître du nouvel iPhone 15 dévoilé il y a seulement quelques jours. Qu'il s'agisse de ses tarifs, de ses nouveautés ou de ses couleurs disponibles, on vous résume tout ce qu'il faut savoir sur l'iPhone 15 !

Les précommandes de l'iPhone 15 sont ouvertes et il y a déjà des promotions

Dès ce vendredi 15 septembre 2023, les précommandes de l'iPhone 15 sont ouvertes. Apple prévoit de le sortir le 22 septembre 2023 sur l'Apple Store et sur les sites revendeurs. Il y a déjà des promotions notamment chez Red by SFR. L'iPhone 15 est disponible chez les marchands suivants :

Le nouvel iPhone 15 et iPhone 15 Plus. © Apple

Quelles sont les différentes versions à venir pour l'iPhone 15 ?

Les dernières informations d'Apple lors de sa Keynote de septembre ont dévoilé les différentes versions de l'iPhone 15. Aucun modèle Ultra de prévu mais les classiques versions Plus, Pro et Pro Max ! La line-up de l'iPhone 15 est donc la suivante :

Une nouvelle puce pour l'iPhone 15 Pro

La première nouveauté de l'iPhone 15 tient dans sa puissance. Ce dernier embarque une nouvelle puce A17 Bionic Pro. Cette nouveauté aux modèles Pro de la gamme et permettra de profiter de la technologie Ray Tracing lors de vos jeux vidéo compatibles. Apple a également dévoilé plusieurs gros jeux consoles qui tournaient sur iPhone 15 Pro avec, par exemple, Resident Evil Village.

Les iPhone 15 et 15 Plus sont, quant à eux, pourvus de l'ancienne puce A16 Bionic que l'on retrouvait déjà sur les précédents iPhone 14 Pro.

Vers des améliorations en photo sur l'iPhone 15

L'iPhone 15 (et 15 Plus) se dote d'un nouveau capteur photo de 48 Mpx hérité des anciens 14 Pro et Pro Max. Ce dernier devrait permettre de réaliser de plus jolis clichés ainsi que de capter davantage de lumière pour vos photos.

L'iPhone 15 Pro est, quant à lui doté de nouveaux capteurs qui lui permettent d'effectuer de nouveaux zooms pour varier les prises de vues. Il sera notamment possible de zoomer jusqu'en x5 en optique pour capter davantage de détails à distance !

S'il y a bien une nouveauté qui fait beaucoup parler d'elle, c'est l'arrivée d'un port USB-C pour iPhone 15. Les décisions européennes quant au chargeur unique ont forcé Apple à dire adieu à son célèbre port Lightning pour les nouveaux iPhone 15. Les nouveaux téléphones de chez Apple sont désormais équipés d'un port USB-C. Pour rappel, plusieurs appareils Apple disposent déjà d'un tel port de recharge. C'est notamment le cas du dernier iPad Mini et de l'iPad Air.

La prochaine génération d'iPhone se voit toujours dotée d'un iPhone 15 Plus. Ce nouveau format initié en 2022 a finalement remplacé l'ancien modèle "Mini" tout en faisant l'exact opposé, à savoir proposer un iPhone plus grand ! Il faudra patienter encore un peu pour savoir si cette formule satisfait suffisamment Apple au niveau des ventes pour continuer à proposer ce format. Pour rappel, les éditions "Mini" avaient notamment été enterrées par la firme suite à des ventes très décevantes.

L'iPhone 15 Plus reprend l'ensemble des nouveautés à venir sur le modèle de base à savoir au moins :

Nouvelle puce A16 (tirée de l'iPhone 14 Pro)

Nouveau port USB-C

L'intégration de l'encoche "Dynamic Island"

Nouveau capteur photo 48 Mpx

Ce n'est pas une surprise : Apple a profité de sa Keynote de septembre pour dévoiler un iPhone 15 Pro au sein de sa nouvelle gamme de smartphones. La firme de Cupertino semble vouloir mettre de plus en plus en avant ses versions estampillées "Pro" par rapport aux modèles de base. Ce fût notamment le cas avec l'iPhone 14 qui ne bénéficiait que de très peu de nouveautés par rapport à son homologue Pro.

Apple continue donc de prioriser son nouvel iPhone 15 Pro par rapport aux modèles de base. Les nouveautés à venir sur ces versions haut de gamme devraient leur permettre de se distinguer des classiques iPhone 15 et iPhone 15 Plus. On parle notamment du retour de "Dynamic Island" à la place de la traditionnelle encoche, ainsi que de davantage de capacités photo.

La sortie d'un iPhone 15 Pro Max relevait du secret de polichinelle. Ce format est certainement l'un des préférés d'Apple tant il représente la version la plus aboutie de l'iPhone, mais également la plus onéreuse pour les consommateurs. Le dernier iPhone 14 Pro Max bénéficiait notamment d'un nouveau capteur photo, de la "Dynamic Island", et d'un format plus grand que les modèles de base.

L'iPhone 15 Pro Max reprend l'ensemble de ces nouveautés. Il est doté de la nouvelle puce A17 Bionic, de meilleures capacités en photo (avec un zoom optique x5), d'un revêtement en titane plus léger et de bords d'écran plus fins.

Peut-on espérer la sortie d'un iPhone 15 Mini ?

L'iPhone 15 Mini ne semble pas au programme des sorties prévues par Apple. La firme n'a pas tenu un seul mot sur le sujet lors de sa conférence Keynote de septembre. Bien que l'on ne soit jamais à l'abri d'une potentielle surprise, l'entreprise semble avoir tiré un trait sur ce format depuis la sortie des iPhone 14, et le nouveau modèle "Plus". En cause : les très faibles ventes des précédents iPhone 13 Mini, qui avaient particulièrement déçu Apple. Il serait donc contreproductif pour la marque de repartir sur un format qui n'a objectivement pas réussi au niveau commercial.

Il ne faudra pas très longtemps avant de mettre la main sur le nouvel iPhone 15. Il est en précommande depuis le vendredi 15 septembre 2023. La date de sortie de l'iPhone 15 est, quant à elle, fixée au vendredi 22 septembre 2023.

Quel est le prix de l'iPhone 15 ?

Il s'agit certainement de la plus grande surprise de la soirée : l'iPhone 15 coûte moins cher que les précédentes générations ! Alors que l'iPhone 14 s'affichait à partir de 1019 € en France, découvrez l'ensemble des nouveaux tarifs de l'iPhone 15 annoncés par Apple :

iPhone 15 : à partir de 969 €

: à partir de 969 € iPhone 15 Plus : à partir de 1119 €

: à partir de 1119 € iPhone 15 Pro : à partir de 1229 €

: à partir de 1229 € iPhone 15 Pro Max : à partir de 1479 €

Apple réserve donc une très belle surprise pour sa communauté. Alors que la majorité des constructeurs comme Samsung ou Google montent les tarifs de leurs smartphones premium, Apple décide de faire l'inverse en Europe en dévoilant des prix à la baisse !

Quelles sont les couleurs de l'iPhone 15 ?

Les dernières rumeurs étaient bien vraies : l'iPhone 15 dispose de plusieurs couleurs proposées pour sa sortie. Ces dernières diffèrent également des coloris disponibles pour les versions Pro et Pro Max (ou Ultra). Les couleurs à venir pour l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus seraient le noir, le vert, le bleu, le jaune et le rose comme en témoignent les différentes images déjà disponibles sur le net.

L'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max (ou Ultra) bénéficient, quant à eux, de coloris exclusifs avec du noir, de l'argent, du gris et du bleu. Ces deux dernières couleurs remplacent le violet et le doré des précédents iPhone 14 Pro et Pro Max.