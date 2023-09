On connait désormais toutes les couleurs de l'iPhone 15

IPHONE 15. Bien qu'il ne soit dévoilé que dans quelques jours, l'iPhone 15 s'affiche déjà sur la toile au travers de nombreuses fuites. Découvrez toutes les infos, prix, date de sortie et couleurs de l'iPhone 15.

Apple a annoncé que sa prochain conférence se déroulera le mardi 12 septembre. L'iPhone 15 devrait y être officiellement annoncé aux côtés d'autres nouveautés déjà très attendues. La firme fait tout ce qui est en son pouvoir pour garder la majorité des informations secrètes quant à son nouveau smartphone déjà très attendu et au centre de nombreuses rumeurs.

Bien que l'iPhone 15 ne devrait être dévoilé officiellement que d'ici quelques jours. Le site 9to5Mac, spécialisé dans les news Apple, a cependant pu accéder à plusieurs informations et notamment quelques visuels du prochain iPhone 15 ! Ce dernier se déclinerait en 5 coloris différents aux tons très pastel pour sa version de base (noir, vert, bleu, rose et jaune) et 4 couleurs (noir, bleu, gris et argent) pour ses modèles Pro.

Notez que toutes les informations relatives à l'iPhone 15 restent à prendre avec des pincettes. Nous ne manquerons pas de maintenir cet article à jour le plus fréquemment possible avec les prix, la date de sortie et toutes les nouveautés annoncées pour l'iPhone 15.

Les 5 coloris supposés de l'iPhone 15. © 9to5Mac

Quelles sont les différentes versions à venir pour l'iPhone 15 ?

Les dernières informations concernant l'iPhone 15 font à nouveau état de quatre versions différentes. Pour rappel, les précédentes générations d'iPhone se composaient généralement d'un modèle classique, d'un modèle Pro, d'un modèle Pro Max et d'un dernier modèle mini (pour l'iPhone 12/13) ou Plus (pour l'iPhone 14).

Concernant l'arrivée de l'iPhone 15, la majorité des fuites font toujours état d'une version Plus. Apple semble vouloir enterrer définitivement l'existence d'un format plus petit suite à de nombreuses ventes décevantes sur les anciens iPhone 13 mini et iPhone 12 mini. Si ces informations se révèlent exactes, Apple dévoilerait ainsi quatre nouveaux modèles lors de sa keynote de septembre :

Une nouvelle puce pour l'iPhone 15 Pro

La première nouveauté de l'iPhone 15 tiendrait dans sa puissance. Ce dernier devrait embarquer une nouvelle puce A17 Bionic. Plusieurs sources révèlent toutefois que la firme réserverait cette nouveauté aux modèles Pro de la gamme. Nous devrions donc disposer de futurs iPhone 15 et iPhone 15 Plus qui ne soient pourvus que du processeur A16 Bionic (qui équipe actuellement les versions Pro de l'iPhone 14). Apple semble de plus en plus décidés à mettre en avant ses modèles Pro, comme ce fût le cas lors des dernières générations d'iPhone.

L'arrivée d'un iPhone 15 Ultra

Une information à prendre avec des pincettes : Apple prévoirait la sortie d'un iPhone 15 Ultra en 2023. Ce nouveau format se rajouterait à la gamme déjà existante ou remplacerait l'édition Pro Max afin de proposer un appareil premium. Bien que très peu d'informations soient déjà disponibles quant à ce nouveau produit, l'iPhone 15 Ultra devrait marquer une évolution par rapport aux modèles Pro et Pro Max, voir même remplacer ce dernier.

La sortie d'un iPhone 15 Ultra est l'occasion pour Apple de continuer sur sa lancée des appareils "Ultra" après la sortie de l'Apple Watch Ultra il y a quelques mois. Nul doute que l'entreprise en profitera également pour proposer un prix assez élevé pour cet appareil encore très mystérieux, et qui devrait beaucoup faire parler de lui s'il est confirmé.

Vers des améliorations en photo sur l'iPhone 15 ?

Plusieurs sources indiquent qu'Apple prévoirait un nouveau téléobjectif périscopique pour l'iPhone 15. Cette technologie permettrait au smartphone d'effectuer des zooms de bonne qualité jusqu'en x5 ou même x6 avant de passer à un zoom numérique (modifié par le traitement logiciel du téléphone). Cette rumeur reste cependant à prendre avec des pincettes, et pourrait bien ne concerner que les iPhone 15 Pro et Pro Max.

S'il y a bien une nouveauté qui fait beaucoup parler d'elle, c'est l'arrivée d'un port USB-C pour iPhone 15. Les décisions européennes quant au chargeur unique devraient forcer Apple à dire adieu à son célèbre port Lightning pour les futurs iPhone 15. Nul doute que la firme compte se plier aux exigences des nouvelles normes européennes et proposer ses futurs appareils avec un port USB type C. Pour rappel, plusieurs appareils Apple disposent déjà d'un tel port de recharge. C'est notamment le cas du dernier iPad Mini et de l'iPad Air.

Ces rumeurs semblent également confirmées par les premiers rendus 3D de l'iPhone 15 Pro que le site 9to5Mac a pu se procurer. Il est possible d'y observer un port de charge USB-C en lieu et place de l'ancien port Lightning.

Premier rendus de l'iPhone 15 Pro et son port USB-C. © 9to5Mac

La prochaine génération d'iPhone pourrait bien se voir dotée d'un iPhone 15 Plus. Ce nouveau format initié en 2022 a finalement remplacé l'ancien modèle "Mini" tout en faisant l'exact opposé, à savoir proposer un iPhone plus grand ! Il faudra patienter encore un peu pour savoir si cette formule satisfait suffisamment Apple au niveau des ventes pour proposer un iPhone 15 Plus. Pour rappel, le format "Mini" avait notamment été enterré par la firme suite à des ventes très décevantes.

L'iPhone 15 Plus devrait reprendre les nouveautés à venir sur le modèle de base à savoir au moins :

Nouvelle puce A16 (tirée de l'iPhone 14 Pro)

Nouveau port USB-C

L'intégration de l'encoche "Dynamic Island"

A moins d'une véritable surprise, Apple devrait dévoiler un iPhone 15 Pro au sein de sa nouvelle gamme de smartphones à venir. La firme de Cupertino semble vouloir mettre de plus en plus en avant ses versions estampillées "Pro" par rapport aux modèles de base. Ce fût notamment le cas avec l'iPhone 14 qui ne bénéficiait que de très peu de nouveautés par rapport à son homologue Pro.

L'iPhone 14 souffre de la comparaison avec le modèle "Pro". © Apple

Apple devrait donc prioriser son nouvel iPhone 15 Pro par rapport aux modèles de base. Les nouveautés à venir sur ces versions haut de gamme devraient leur permettre de se distinguer des classiques iPhone 15 et iPhone 15 Plus. On pense notamment au retour de "Dynamic Island" à la place de la traditionnelle encoche, ainsi que de davantage de capacités photo. Nul doute que nous devrions avoir plus d'informations sur le sujet d'ici quelques jours.

La sortie d'un iPhone 15 Pro Max relève du secret de polichinelle. Ce format est certainement l'un des préférés d'Apple tant il représente la version la plus aboutie de l'iPhone, mais également la plus onéreuse pour les consommateurs. Le dernier iPhone 14 Pro Max bénéficiait notamment d'un nouveau capteur photo, de la "Dynamic Island", et d'un format plus grand que les modèles de base.

L'iPhone 15 Pro Max devrait reprendre ces nouveautés. Il s'agirait certainement d'un des meilleurs smartphones pour réaliser de la photographie, mais également pour disposer d'une belle autonomie au quotidien. Pour rappel, les iPhone Pro Max disposent régulièrement d'excellents résultats en autonomie lors de leur sortie.

Apple va t-il dévoiler un nouvel iPhone 15 Ultra ?

L'iPhone 15 Ultra est au centre de plusieurs rumeurs depuis quelques mois. Apple a surpris de nombreux analystes lors d'une de ses dernières conférences en dévoilant l'Apple Watch Ultra, pensée comme la montre connectée la plus aboutie de la firme. Dotée de plusieurs fonctions exclusives, et d'un format très imposant, l'Apple Watch Ultra pourrait bien annoncer l'arrivée prochaine d'un nouvel iPhone 15 Ultra.

Selon certaines sources, l'iPhone 15 Ultra ne serait ni plus ni moins que la nouvelle dénomination du modèle Pro Max. Ce dernier disposerait cependant de plusieurs nouveautés pour s'imposer comme le modèle le plus haut de gamme de la génération avec notamment :

Un revêtement en titane

Un nouveau téléobjectif

Un bouton "action" inspiré de l'Apple Watch Ultra

Peut-on espérer la sortie d'un iPhone 15 Mini ?

L'iPhone 15 Mini ne semble pas au programme des sorties prévues par Apple. Bien que l'on ne soit jamais à l'abri d'une potentielle surprise, l'entreprise semble avoir tiré un trait sur ce format depuis la sortie des iPhone 14, et le nouveau modèle "Plus". En cause : les très faibles ventes des précédents iPhone 13 Mini, qui avaient particulièrement déçu Apple. Il serait donc contreproductif pour la marque de repartir sur un format qui n'a objectivement pas réussi au niveau commercial.

Il faut patienter encore un peu avant de mettre la main sur le nouvel iPhone 15. Apple vient tout juste de dévoiler la date officielle de sa prochaine conférence. La keynote Apple de la rentrée se déroulera le mardi 12 septembre à 19h (heure de paris) et devrait lever le voile sur plusieurs produits dont l'iPhone 15.

Si Apple respecte ses traditions, l'iPhone 15 ne sera pas disponible dès la fin de la keynote. La firme a l'habitude d'ouvrir les précommandes quelques jours après la conférence pour une sortie estimée une à deux semaines plus tard. L'iPhone 15 devrait ainsi être officiellement disponible aux alentours du 22 septembre 2023.

Quel sera le prix de l'iPhone 15 ?

Il s'agit certainement d'une des questions les plus recherchées à l'approche de sa sortie : combien va coûter l'iPhone 15 et ses différentes versions ? Après une nette augmentation de ses tarifs en Europe suite au phénomène d'inflation, Apple est très attendu concernant le prix de ses prochains produits. Pour rappel, l'iPhone 14 a connu une augmentation de près de 110€ de plus par rapport à l'iPhone 13. Bien que l'inflation pourrait baisser d'ici les prochaines semaines, nous n'allons nous improviser experts en économie. Voici les différents tarifs de l'iPhone 14, qui pourraient bien être également appliqués aux futurs iPhone 15 :

iPhone 14 : à partir de 1019 euros.

à partir de 1019 euros. iPhone 14 Plus : à partir de 1169 euros.

à partir de 1169 euros. iPhone 14 Pro : à partir de 1329 euros.

à partir de 1329 euros. iPhone 14 Pro Max : à partir de 1479 euros.

L'arrivée d'un potentiel iPhone 15 Ultra et le phénomène toujours très présent de l'inflation risquent cependant de bouleverser un peu les appréhensions concernant les prix des prochains smartphones d'Apple. Après une première hausse des prix l'an dernier, les consommateurs arriveront-ils à suivre la cadence ? Réponse d'ici quelques jours.

Quelles seront les couleurs de l'iPhone 15 ?

Selon les dernières rumeurs et fuites d'informations, l'iPhone 15 disposerait de plusieurs couleurs proposées lors de sa sortie. Ces dernières diffèreraient également des coloris disponibles pour les versions Pro et Pro Max (ou Ultra). Les couleurs à venir pour l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus seraient le noir, le vert, le bleu, le jaune et le rose comme en témoignent les différentes images de rendus 3D déjà produites sur le net.

L'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max (ou Ultra) bénéficieraient, quant à eux, de coloris exclusifs avec du noir, de l'argent, du gris et du bleu. Ces deux dernières couleurs remplaceraient le violet et le doré des précédents iPhone 14 Pro et Pro Max. Ces informations ne sont cependant pas encore officielles alors il faudra patienter jusqu'à la conférence d'Apple pour avoir le fin mot sur ces nouveau coloris !