BLACK FRIDAY AMAZON 2026. Le Black Friday Amazon continue à l'approche de la date fatidique du vendredi 27 novembre. Smartphones, PC portables, téléviseurs, équipements de la maison... Voici les meilleures offres.

Black Friday : Recevez nos alertes bons plans ! Je m'abonne En savoir plus sur notre politique de confidentialité

La Black Friday Week Amazon 2026 arrive à son stade critique ce mercredi, à deux jours désormais de la date officielle du Black Friday. Amazon, le fer de lance du Black Friday en France, continue les promos au kilo avec encore aujourd'hui une nouvelle salve d'offres. Certaines, comme celles portant sur ses célèbres enceintes Amazon Echo peuvent atteindre jusqu'à 60%. Mais le géant de la vente en ligne lâche aussi des centaines d'euros sur plusieurs smartphones, dont le Samsung Galaxy A57, le Samsung Galaxy S26 Ultra ou encore le Google Pixel 9a. Voici les 20 offres que nous avons sélectionnées aujourd'hui.

Amazon fait durer son Black Friday 2026 jusqu'au lundi 30 novembre. Le site de vente en ligne le plus connu de la planète va continuer à enchaîner les promos folles, qui seront suivies du traditionnel Cyber Monday. Les offres peuvent être trouvée sur la page consacrée à la Black Friday Week et celle consacrée aux ventes flash Amazon. Une fois écartées les babioles (et les DVD !) malheureusement de coutume lors du Black Friday Amazon, on peut trouver des dizaines de ces offres extrêmes sur quelques produits très recherchés du rayon tech ou sur des équipements de la maison.

Pour le Black Friday Amazon, vous pourrez trouver ici des remises parfois très importantes : épluchez notre liste des 20 meilleures offres du jour, toutes catégories confondues, ainsi que la liste des promos que nous avons dénichées en live. Attention, entre le moment où nous écrivons et le moment où vous nous lisez, les prix peuvent avoir évolué !

Les offres Amazon en direct

08:47 - Le home trainer Wahoo KICKR Core 2 chute à 399 euros sur Amazon Amazon propose ce home trainer connecté à 399 euros au lieu de 549 euros à l'approche du Black Friday. Le Wahoo KICKR Core 2 embarque un capteur de puissance précis, le Wi-Fi intégré avec mises à jour automatiques et un montage simple. De quoi continuer à rouler au chaud cet hiver sans se ruiner. Voir l'offre 08:31 - Amazon casse le prix des PC portables pour sa Black Friday Week Sur Amazon, le PC portable Dell 15 Laptop équipé d'un processeur i7-1355U, de 16 Go de RAM DDR5 et d'un SSD de 1 To est proposé à 829 euros dans le cadre du Black Friday, contre un prix conseillé de 1 299 euros, soit 36 % d'économies. L'ordinateur embarque des graphismes Intel UHD et fonctionne sous Windows 11 Home. Voir l'offre

Le Black Friday Amazon a lieu le vendredi 27 novembre 2026. Mais Amazon voit généralement les choses en grand avec une Black Friday Week qui étend l'opération sur une semaine entière et débute une semaine plus tôt. Dès le jeudi 19 novembre, Amazon a ainsi débuté ses "deals" tous azimuts. Le Black Friday jouera aussi les prolongations jusqu'au lundi 30 novembre, jour du traditionnel "Cyber Monday" et même au-delà.

Sur la liste des articles promis à des prix réduits lors du Black Friday Amazon, on retrouve généralement les incontournables de la high-tech tels que les PC portables, smartphones, téléviseurs ou consoles de jeux, mais également les appareils domestiques comme les aspirateurs ou les robots de cuisine. Les marques de renom telles que Nintendo, Apple, Dell, Samsung, Dyson ou Krups sont susceptibles de figurer parmi les offres jusqu'à la fin.

Mais faire le Black Friday sur Amazon, c'est aussi trouver des milliers de petites perles rares qui seront bien utiles dans votre quotidien. Le Black Friday est évidemment l'occasion de s'équiper en produits Amazon (notamment la gamme Echo) et en accessoires pour vos petits bijoux électroniques, mais aussi en brosses à dents électriques, balances connectées, rasoirs, poussettes, ou même couches pour bébés !

On surveillera particulièrement cette année sur Amazon les prix des iPhone 17, iPhone Air et iPhone 16, notamment dans leur version Pro maintenant que l'iPhone 18 est sur le marché, ceux des dernières générations d'Apple Watch également, la Nintendo Switch 2, sans doute en promo pour la première fois près d'un an et demi après sa sortie, la PS5 qui attire l'attention comme la PS5 Pro sortie il y a près de deux ans elle aussi (sans compter les manettes et les accessoires), les batteries Ecoflow, les incontournables liseuses Kindle, les écouteurs sans fil.

Côté maison, on attend beaucoup de promos sur les AirFryer, les aspirateurs balais sans fil, les arbre à chat, micro ondes, caméras de surveillance sans fil (dont les Blink d'Amazon évidemment), jusqu'aux meubles TV, bureau, table basse, ou même gourdes. Sans oublier un des musts du Black Friday Amazon chaque année : le sac à dos Eastpak noir (celui qu'on a tous porté à nos 16 ans et que les ados chérissent encore).

Lors du Black Friday, Amazon, reconnu pour ses offres alléchantes, ne déçoit pas avec la promesse de réductions pouvant atteindre 50% (voire plus), le tout pendant une semaine entière avec la Black Friday Week. Il faut dire que le géant américain est sans doute le cybermarchand qui a permis à la grande journée de soldes à l'américaine d'être importée en France. Les ventes flash, très prisées pendant le Black Friday, sont de courtes durées et suivent le principe du "premier arrivé, premier servi". Il est donc conseillé chaque année de préparer à l'avance ce que l'on veut acheter et de rester à l'affût jusqu'à la fin des dix jours de la Black Friday Week pour ne pas manquer les offres sur les appareils électroniques, électroménagers, articles de mode, jeux et jouets.