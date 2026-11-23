BLACK FRIDAY AMAZON 2026. Le Black Friday Amazon est lancé depuis déjà plusieurs jours. Smartphones, PC portables, téléviseurs, équipements de la maison, mais aussi jeux et jouets, Lego, ou prêt à porter... Voici les meilleures offres.

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La Black Friday Week Amazon 2026 continue et les jours de promo ne se ressemblent pas. Cette semaine, à quatre jours de la date du Black Friday 2026, une nouvelle salve d'offres a débarqué certaines atteignant jusqu'à 60% voire plus chez le géant de la vente en ligne. Parmi les nouveautés de ce Black Friday Amazon, les smartphones, en particulier chez Samsung, affichent de beaux rabais, entre 25 et 40%. Les AirTag d'Apple, mais aussi une foule de PC portables sont aussi au rabais. On a aussi trouvé une floppée de kits LEGO parmi les offres d'Amazon pour son Black Friday en avant-première.

Amazon fait durer son Black Friday 2026 jusqu'au 30 novembre. Le site de vente en ligne le plus connu de la planète va continuer à enchaîner les promos folles, qui seront suivies du traditionnel Cyber Monday. Les offres peuvent être trouvée sur la page consacrée à la Black Friday Week et celle consacrée aux ventes flash Amazon. Une fois écartées les babioles (et les DVD !) malheureusement de coutume lors du Black Friday Amazon, on peut trouver des dizaines de ces offres extrêmes sur quelques produits très recherchés du rayon tech ou sur des équipements de la maison. En voici 20 qu'on a aimé tout particulièrement.

Pour le Black Friday Amazon, vous pourrez trouver ci-dessous des remises parfois très importantes : épluchez notre liste des 20 meilleures offres du jour, toutes catégories confondues, suivie d'une liste des promos que nous avons dénichées en live. Le meilleurs endroit pour faire le tri et trouver les deals les plus intéressants repérés chez le cybermarchand le plus populaire de la planète !

Les offres Amazon en direct

14:43 - Le Black Friday Amazon, c'est l'occasion de passer au vidéoprojecteur compact facile à transporter Une petite salle de cinéma, rien que pour vous et partout où vous allez. C'est possible avec le Black Friday Amazon. Le vidéoprojecteur compact TCL C1, compatible 4K et natif 1080P, bénéficie d'une offre Black Friday à 199,99 euros sur Amazon, contre un prix conseillé de 299,99 euros, soit 33 % d'économies. Il propose un audio Dolby 8 W, la certification Netflix, le Smart Google TV intégré ainsi que l'auto focus et le keystone automatique, avec une rotation possible à 285°. Plus de 300 unités ont été achetées au cours du mois dernier, pour une note de 4,5 sur 5 étoiles. Voir l'offre 14:31 - Amazon casse le prix de l'aspirateur-laveur Dreame Aqua Air-A Amazon affiche désormais le Dreame Aqua Air-A à 359 euros au lieu de 499 euros pour le Black Friday. Cet appareil ultra-fin aspire et lave en même temps, avec un corps de moins de 900 grammes et un tube flexible à 90° pour glisser sous les meubles. Une référence pratique pour l'entretien quotidien des sols. Voir l'offre 14:17 - L'épilateur à lumière pulsée Philips Lumea série 8000 passe sous les 270 euros pour le Black Friday Amazon propose l'épilateur à lumière pulsée Philips Lumea série 8000 à 269,99 euros contre un prix conseillé de 579,99 euros, soit 53 % d'économies pour le Black Friday. Numéro un des ventes dans sa catégorie, l'appareil avec ses quatre accessoires pour corps, visage, maillot et aisselles a conquis plus de 100 acheteurs le mois dernier, pour une note de 4,1 sur 5 sur 3 625 avis. Voir l'offre 14:05 - Amazon affiche un prix réduit sur la Nintendo Switch 2 On a lu quelque part qu'il était "délirant". On n'ira pas jusque là, mais Amazon propose la console à 449 euros au lieu de 499,99 euros, une offre déjà avantageuse pour le Black Friday. La Nintendo Switch 2 combine un écran tactile de 7,9 pouces compatible HDR10 jusqu'à 120 images par seconde et une station d'accueil qui bascule les jeux en 4K sur téléviseur. Les Joy-Con 2 magnétiques se séparent en deux manettes et se transforment même en souris grâce à leur capteur optique. Voir l'offre 13:51 - Amazon aligne son prix sur le Xiaomi Robot Vacuum 6 Max pour le Black Friday Amazon propose ce robot aspirateur à 799,99 euros au lieu de 999,99 euros jusqu'au 30 novembre. Le Xiaomi Robot Vacuum 6 Max ajoute un rouleau serpillière et des pattes pour franchir les seuils jusqu'à 6 centimètres, avec une navigation précise grâce à son LiDAR rétractable. Sa puissance d'aspiration est annoncée à 35 000 Pa. Voir l'offre 13:39 - L'Oppo Reno15 FS 5G affiche une forte remise pour le Black Friday sur Amazon Sur Amazon, le smartphone Oppo Reno15 FS 5G avec 512 Go de stockage et 8 Go de RAM passe à 303,04 euros contre 449,90 euros, soit 33 % d'économies. L'appareil embarque une batterie de 6500 mAh avec charge rapide 80W et un capteur selfie de 50 mégapixels. Désigné choix d'Amazon, il cumule une note de 4,5 sur 5 étoiles et plus de 50 ventes le mois passé. Voir l'offre

Le Black Friday Amazon a eu lieu le vendredi 27 novembre 2026. Mais Amazon voit généralement les choses en grand avec une Black Friday Week qui étend l'opération sur une semaine entière et débute une semaine plus tôt. Dès le jeudi 19 novembre, Amazon a ainsi débuté ses "deals" tous azimuts. Le Black Friday jouera aussi les prolongations jusqu'au lundi 30 novembre, jour du traditionnel "Cyber Monday" et même au-delà.

Sur la liste des articles promis à des prix réduits lors du Black Friday Amazon, on retrouve généralement les incontournables de la high-tech tels que les PC portables, smartphones, téléviseurs ou consoles de jeux, mais également les appareils domestiques comme les aspirateurs ou les robots de cuisine. Les marques de renom telles que Nintendo, Apple, Dell, Samsung, Dyson ou Krups sont susceptibles de figurer parmi les offres jusqu'à la fin.

Mais faire le Black Friday sur Amazon, c'est aussi trouver des milliers de petites perles rares qui seront bien utiles dans votre quotidien. Le Black Friday est évidemment l'occasion de s'équiper en produits Amazon (notamment la gamme Echo) et en accessoires pour vos petits bijoux électroniques, mais aussi en brosses à dents électriques, balances connectées, rasoirs, poussettes, ou même couches pour bébés !

On surveillera particulièrement cette année sur Amazon les prix des iPhone 17, iPhone Air et iPhone 16, notamment dans leur version Pro maintenant que l'iPhone 18 est sur le marché, ceux des dernières générations d'Apple Watch également, la Nintendo Switch 2, sans doute en promo pour la première fois près d'un an et demi après sa sortie, la PS5 qui attire l'attention comme la PS5 Pro sortie il y a près de deux ans elle aussi (sans compter les manettes et les accessoires), les batteries Ecoflow, les incontournables liseuses Kindle, les écouteurs sans fil.

Côté maison, on attend beaucoup de promos sur les AirFryer, les aspirateurs balais sans fil, les arbre à chat, micro ondes, caméras de surveillance sans fil (dont les Blink d'Amazon évidemment), jusqu'aux meubles TV, bureau, table basse, ou même gourdes. Sans oublier un des musts du Black Friday Amazon chaque année : le sac à dos Eastpak noir (celui qu'on a tous porté à nos 16 ans et que les ados chérissent encore).

Lors du Black Friday, Amazon, reconnu pour ses offres alléchantes, ne déçoit pas avec la promesse de réductions pouvant atteindre 50% (voire plus), le tout pendant une semaine entière avec la Black Friday Week. Il faut dire que le géant américain est sans doute le cybermarchand qui a permis à la grande journée de soldes à l'américaine d'être importée en France. Les ventes flash, très prisées pendant le Black Friday, sont de courtes durées et suivent le principe du "premier arrivé, premier servi". Il est donc conseillé chaque année de préparer à l'avance ce que l'on veut acheter et de rester à l'affût jusqu'à la fin des dix jours de la Black Friday Week pour ne pas manquer les offres sur les appareils électroniques, électroménagers, articles de mode, jeux et jouets.