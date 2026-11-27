BLACK FRIDAY AMAZON 2026. Le Black Friday Amazon continue ce vendredi 27 novembre. Smartphones, PC portables, téléviseurs, équipements de la maison... Voici les meilleures offres.

Le Black Friday Amazon multiplie les promos ce vendredi 27 novembre 2026. Et Amazon montre encore qui est le boss du "vendredi noir" cette année, avec une déferlante d'offres dans à peu près toutes les catégories de produits. Il suffit de se perdre dans sa page dédiée pour mesurer l'ampleur des "deals". Ces derniers vont - on l'espère - encore s'intensifier jusqu'à ce soir et devraient même durer tout le week-end et jusqu'à lundi 30 novembre, date traditionnelle du "Cyber Monday", sorte de Black Friday de la tech le lundi suivant l'opération.

Le Black Friday Amazon, c'est d'ores et déjà une série de remises extrêmes allant jusqu'à -60% voire plus et donnant lieu à tous les superlatifs sur le Web. Mais qu'on se le dise : à de très rares exceptions, les bonnes affaires sont sans doute à chercher ailleurs. Nous avons refait le tour des promos ce vendredi et voici selon nous les 20 "vrais" bons plans du jour, avec un petit Samsung Galaxy S26 Ultra à un prix défiant tout concurrence :

Les offres du Black Friday Amazon peuvent être trouvées sur la page consacrée à l'opération et celle consacrée aux ventes flash Amazon. Attention, entre le moment où nous écrivons et le moment où vous nous lisez, les prix peuvent avoir évolué et des ruptures de stock peuvent survenir !

Les offres Amazon en direct

14:15 - Le Black Friday fait chuter à 699,97 euros le téléviseur Samsung Mini LED de 75 pouces À l'occasion du Black Friday, le téléviseur Samsung 75M70H Mini LED 4K 75 pouces passe de 999 à 699,97 euros, une baisse de 30 %. L'offre est valable jusqu'au 30 novembre 2026. Voir l'offre 14:03 - Le Google Pixel 11 256 Go fait partie des meilleures offres "pré-Black Friday" chez Amazon Elle fait partie des plus belles offres pré-Black Friday chez Amazon : le Google Pixel 11 Givre 256GB livré avec les Pixel Buds Pro 2 Vert Sauge est proposé à 818 euros au lieu de 1 248 euros, soit -34 %. Attention, l'offre valable jusqu’au 25 novembre 2026. Voir l'offre 14:02 - Amazon associe le Google Pixel 9a à un chargeur 45 W à prix réduit On continue sur les smartphones tant qu'on y est. Amazon propose le Google Pixel 9a 128 Go Noir Volcanique accompagné d'un chargeur USB-C 45 W à 405,73 euros au lieu de 583,99 euros, soit 31 % d'économie. La promotion est valable jusqu'au 2 décembre 2026. Voir l'offre 13:54 - Le Black Friday fait passer l'iPhone Air 256 Go sous la barre des 1000 euros chez Amazon Pendant le Black Friday Amazon, l'Apple iPhone Air 256 Go Noir sidéral, doté d'un écran ProMotion 120 Hz et de la puce A19 Pro, est proposé à 979 euros au lieu de 1329 euros, soit 26 % de remise. L'offre court même bien plus loin que les autres, elle est valable jusqu'au 3 décembre 2026. Voir l'offre 13:42 - Amazon réduit de 63 % le duo Echo Dot Max et Fire TV Stick 4K Plus Amazon affiche à 127,99 euros, au lieu de 344,91 euros, le pack composé de deux Echo Dot Max Anthracite et d'un Fire TV Stick 4K Plus, avec accès anticipé à Alexa+. La remise atteint cette fois 63 %. Voir l'offre 13:42 - L'aspirateur Dyson Cyclone V10 affiche aussi une remise Black Friday sur Amazon Comme souvent lors du Black Friday Amazon, Dyson est à l'honneur : l'aspirateur balai sans fil Dyson Cyclone V10 avec son meuble adaptateur bas bénéficie d'une offre Black Friday à 329 euros, contre 479 euros conseillés, soit 31 % d'économies. L'appareil développe 150 AW de puissance et jusqu'à 60 minutes d'autonomie, avec un vidage hygiénique et un mode à main. Distingué par le badge Choix d'Amazon, il a séduit plus de 50 acheteurs au cours du mois dernier et affiche une note de 4,4 sur 5 étoiles. Voir l'offre 13:31 - Pour le Black Friday, le kit maison connectée Echo Dot et Tapo tombe à 39,99 euros Durant le Black Friday, le kit associant l'Echo Dot (2022) Bleu marine et la prise connectée Tapo Matter passe de 111,98 à 39,99 euros, soit 64 % d'économie. Cette offre est l'une des lus importantes en termes de rabais, elle est aussi valable jusqu'à ce lundi 30 novembre 2026. Voir l'offre

Le Black Friday Amazon a été programmé le vendredi 27 novembre 2026. Mais Amazon voit généralement les choses en grand avec une Black Friday Week qui étend l'opération sur une semaine entière et débute une semaine plus tôt. Dès le jeudi 19 novembre, Amazon a ainsi débuté ses "deals" tous azimuts. Le Black Friday jouera aussi les prolongations jusqu'au lundi 30 novembre, jour du traditionnel "Cyber Monday" et même au-delà.

Sur la liste des articles promis à des prix réduits lors du Black Friday Amazon, on retrouve généralement les incontournables de la high-tech tels que les PC portables, smartphones, téléviseurs ou consoles de jeux, mais également les appareils domestiques comme les aspirateurs ou les robots de cuisine. Les marques de renom telles que Nintendo, Apple, Dell, Samsung, Dyson ou Krups sont susceptibles de figurer parmi les offres jusqu'à la fin.

Mais faire le Black Friday sur Amazon, c'est aussi trouver des milliers de petites perles rares qui seront bien utiles dans votre quotidien. Le Black Friday est évidemment l'occasion de s'équiper en produits Amazon (notamment la gamme Echo) et en accessoires pour vos petits bijoux électroniques, mais aussi en brosses à dents électriques, balances connectées, rasoirs, poussettes, ou même couches pour bébés !

On surveillera particulièrement cette année sur Amazon les prix des iPhone 17, iPhone Air et iPhone 16, notamment dans leur version Pro maintenant que l'iPhone 18 est sur le marché, ceux des dernières générations d'Apple Watch également, la Nintendo Switch 2, sans doute en promo pour la première fois près d'un an et demi après sa sortie, la PS5 qui attire l'attention comme la PS5 Pro sortie il y a près de deux ans elle aussi (sans compter les manettes et les accessoires), les batteries Ecoflow, les incontournables liseuses Kindle, les écouteurs sans fil.

Côté maison, on attend beaucoup de promos sur les AirFryer, les aspirateurs balais sans fil, les arbre à chat, micro ondes, caméras de surveillance sans fil (dont les Blink d'Amazon évidemment), jusqu'aux meubles TV, bureau, table basse, ou même gourdes. Sans oublier un des musts du Black Friday Amazon chaque année : le sac à dos Eastpak noir (celui qu'on a tous porté à nos 16 ans et que les ados chérissent encore).

Lors du Black Friday, Amazon, reconnu pour ses offres alléchantes, ne déçoit pas avec la promesse de réductions pouvant atteindre 50% (voire plus), le tout pendant une semaine entière avec la Black Friday Week. Il faut dire que le géant américain est sans doute le cybermarchand qui a permis à la grande journée de soldes à l'américaine d'être importée en France. Les ventes flash, très prisées pendant le Black Friday, sont de courtes durées et suivent le principe du "premier arrivé, premier servi". Il est donc conseillé chaque année de préparer à l'avance ce que l'on veut acheter et de rester à l'affût jusqu'à la fin des dix jours de la Black Friday Week pour ne pas manquer les offres sur les appareils électroniques, électroménagers, articles de mode, jeux et jouets.