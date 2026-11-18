BLACK FRIDAY AMAZON 2026. Le Black Friday Amazon débute cette semaine. L'heure de recenser les meilleures offres dans les milliers de promos disponibles...

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Le Black Friday Amazon 2026, c'est parti ! Enfin presque. A minuit tout juste ce jeudi 19 novembre 2026 et jusqu'au 30 novembre, le site de vente en ligne le plus connu de la planète lance 12 jours de promos folles, qui seront suivis du traditionnel de Cyber Monday. Certaines offres ont déjà été lancées bien avant les dates annoncées de ce Black Friday Amazon, sur la page consacrée à la Black Friday Week et celle consacrée aux ventes flash Amazon n'a pas désempli. Les rabais peuvent même déjà atteindre -50%, -60%, -70%, voire -75%. Une fois écartées les babioles malheureusement de coutume lors du Black Friday Amazon, on peut trouver une vingtaine de ces offres extrêmes sur quelques produits du rayon tech ou sur des équipements de la maison.

Pendant le Black Friday Amazon nous listerons quotidiennement les meilleures offres de l'opération, autrement dit celles qui valent vraiment la peine d'y jeter un oeil. Retrouvez ci-dessous les deals les plus intéressants d'ores et déjà repérés chez le cybermarchand le plus populaire de la planète !

Le Black Friday Amazon a eu lieu le vendredi 27 novembre 2026. Mais Amazon voit généralement les choses en grand avec une Black Friday Week qui étend l'opération sur une semaine entière et débute une semaine plus tôt. Dès ce jeudi 19 novembre, Amazon débute ainsi ses "deals" tous azimuts. Le Black Friday jouera aussi les prolongations jusqu'au lundi 30 novembre, jour du traditionnel "Cyber Monday" et même au-delà.

Sur la liste des articles promis à des prix réduits lors du Black Friday Amazon, on retrouve généralement les incontournables de la high-tech tels que les PC portables, smartphones, téléviseurs ou consoles de jeux, mais également les appareils domestiques comme les aspirateurs ou les robots de cuisine. Les marques de renom telles que Nintendo, Apple, Dell, Samsung, Dyson ou Krups sont susceptibles de figurer parmi les offres jusqu'à la fin.

Mais faire le Black Friday sur Amazon, c'est aussi trouver des milliers de petites perles rares qui seront bien utiles dans votre quotidien. Le Black Friday est évidemment l'occasion de s'équiper en produits Amazon (notamment la gamme Echo) et en accessoires pour vos petits bijoux électroniques, mais aussi en brosses à dents électriques, balances connectées, rasoirs, poussettes, ou même couches pour bébés !

On surveillera particulièrement cette année sur Amazon les prix des iPhone 17, iPhone Air et iPhone 16, notamment dans leur version Pro maintenant que l'iPhone 18 est sur le marché, ceux des dernières générations d'Apple Watch également, la Nintendo Switch 2, sans doute en promo pour la première fois près d'un an et demi après sa sortie, la PS5 qui attire l'attention comme la PS5 Pro sortie il y a près de deux ans elle aussi (sans compter les manettes et les accessoires), les batteries Ecoflow, les incontournables liseuses Kindle, les écouteurs sans fil.

Côté maison, on attend beaucoup de promos sur les AirFryer, les aspirateurs balais sans fil, les arbre à chat, micro ondes, caméras de surveillance sans fil (dont les Blink d'Amazon évidemment), jusqu'aux meubles TV, bureau, table basse, ou même gourdes. Sans oublier un des musts du Black Friday Amazon chaque année : le sac à dos Eastpak noir (celui qu'on a tous porté à nos 16 ans et que les ados chérissent encore).

Lors du Black Friday, Amazon, reconnu pour ses offres alléchantes, ne déçoit pas avec la promesse de réductions pouvant atteindre 50% (voire plus), le tout pendant une semaine entière avec la Black Friday Week. Il faut dire que le géant américain est sans doute le cybermarchand qui a permis à la grande journée de soldes à l'américaine d'être importée en France. Les ventes flash, très prisées pendant le Black Friday, sont de courtes durées et suivent le principe du "premier arrivé, premier servi". Il est donc conseillé chaque année de préparer à l'avance ce que l'on veut acheter et de rester à l'affût jusqu'à la fin des dix jours de la Black Friday Week pour ne pas manquer les offres sur les appareils électroniques, électroménagers, articles de mode, jeux et jouets.

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