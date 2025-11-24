Black Friday Amazon France : on a encore trouvé des offres entre -70 et -75%, les bons plans de ce lundi

Le Black Friday Amazon 2025 met déjà les prix à la peine. On a même trouvé des remises allant de -70 à -75%. Suivez les meilleures promos de la Black Friday Week.

C'est parti ! Amazon a lancé jeudi sa "Black Friday Week", période de promotions monstres qui débute sur des chapeaux de roues et qui vivra son principal temps fort à la date du "vrai" Black Friday, le vendredi 28 novembre. Le géant de la vente en ligne a publié des centaines voire des milliers d'offres sur sa page consacrée au Black Friday. Mais ce n'est pas fini : Amazon lance en réalité 12 jours complets de promos jusqu'au Cyber Monday, le lundi 1er décembre.

À l'approche de la saison des fêtes, le Black Friday Amazon devrait encore frapper fort avec une déferlante de promos non stop. Une opportunité incontournable pour ceux qui anticipent leurs achats de Noël et souhaitent ménager leur budget. Mais à quoi va ressembler ce Black Friday version 2025 ? Depuis déjà deux semaines, l'opération avait été précédée d'une généreuse "avant-première", avec de nombreuses ventes flash qui annonçaient de belles économies. Maintenant que la Black Friday Week est lancée, préparez vous à voir de gros chiffres bariolés de couleur flashy et à lire toute sorte de superlatifs, censés vous montrer à quel point les remises sont extraordinaires.

Pour tirer le meilleur parti de ces promos d'Amazon lors du Black Friday, plusieurs astuces sont à considérer. Premièrement, l'inscription à l'essai gratuit de 30 jours à Amazon Prime peut s'avérer judicieuse, offrant la livraison en 1 jour ouvré et l'accès prioritaire aux ventes flash. De plus, il est recommandé de se connecter régulièrement à la page du Black Friday sur le site et à celle des ventes flash, très riche en promos.

Il suffit ensuite et surtout d'utiliser les outils de filtrage et de recherche du site pour naviguer efficacement parmi les offres et trouver les vrais produits (smartphones, ordinateurs, tablettes, consoles, équipements de la maison, etc.) qui comptent et qui répondront à vos besoins. Utiliser l'application Amazon pendant le Black Friday est sans doute un plus.

De notre côté, nous allons aussi tenter de dénicher les meilleures offres de ce Black Friday Amazon. Consultez régulièrement les listes ci-dessous pour suivre les prix les plus intéressants repérés chez le géant de la vente en ligne.

Le Black Friday Amazon, ce sont aussi de superbes étiquettes avec des pourcentages de réduction ahurissants. Découvrez ci-dessous nos sélections d'offres Amazon à 60, 70 voire 75%. pour le Black Friday 2025. Beaucoup d'offres disparaissent très vite, mais on trouve encore aujourd'hui une dizaine de réductions très importantes. Attention, les stocks et les tailles rendent ces rabais extrêmes très limitez. Dépêchez vous.

En cherchant un peu, on trouve donc bien des remises qui en jettent sur le papier : on en a trouvé qui affichaient jusqu'à 75% ! Mais attention, on trouve dans cet amoncellement de "deals" beaucoup de babioles et de produits qui affichaient déjà des prix dérisoires. Il faut distinguer les plus gros deal en terme d'affichage des vraies bonnes affaires, qui généralement sont ailleurs. Voici les 10 "vrais" bons plans du jour.

Sur les smartphones, des offres sont aussi particulièrement alléchantes avec les Nothing Phone (3a) Pro, Google Pixel 10, Google Pixel 9a Xiaomi Redmi Note, Samsung Galaxy, mais aussi dans le même univers l'incontournable iPhone d'Apple... Faites votre choix !

Amazon vent aussi des MacBook, des iPad et des Apple Watch. Et ces derniers n'échappent pas au Black Friday. Découvrez une nouvelle liste de deals Amazon sur les produits Apple. Et pour ne pas bouder notre plaisir, nous y avons intégré quelques produits concurrents histoire de vous donner le choix...

Equipez-vous à la maison ou au travail avec le must grâce au Black Friday Amazon. Si on peut facilement se laisser guider par la tech, de nombreuses promos permettent aussi de garnir sa cuisine, son salon, sa chambre ou son bureau avec des appareils de pointe. Voici les meilleures offres sur les équipements de la maison.

La date officielle du Black Friday 2025 a été fixée au vendredi 28 novembre 2025. Mais Amazon voit généralement les choses en grand avec une Black Friday Week qui étend l'opération sur une semaine entière et débute une semaine plus tôt. Dès la mi-novembre, Amazon a communiqué la date de lancement, fixée au jeudi 20 novembre. Le Black Friday jouera aussi les prolongations jusqu'au lundi 1er décembre, jour du traditionnel "Cyber Monday".

Sur la liste des articles promis à des prix réduits, on retrouve les incontournables de la high-tech tels que les PC portables, smartphones, téléviseurs ou consoles de jeux, mais également les appareils domestiques comme les aspirateurs ou les robots de cuisine. Les marques de renom telles que Nintendo, Apple, Dell, Samsung, Dyson ou Krups sont susceptibles de figurer parmi les offres.

Mais faire le Black Friday sur Amazon, c'est aussi trouver des milliers de petites perles rares qui seront bien utiles dans votre quotidien. Le Black Friday est évidemment l'occasion de s'équiper en produits Amazon (notamment la gamme Echo) et en accessoires pour vos petits bijoux électroniques, mais aussi en brosses à dents électriques, balances connectées, rasoirs, poussettes, ou même couches pour bébés !

On surveillera aussi particulièrement cette année sur Amazon les prix sur les iPhone 16 et iPhone 15, notamment dans leur version Pro maintenant que l'iPhone 17 est sur le marché, ceux des dernières générations d'Apple Watch également, la PS5 qui devrait attirer l'attention après la sortie d'une PS5 Pro l'année dernière (sans compter les manettes et les accessoires), les batteries Ecoflow, les incontournables liseuses Kindle, les écouteurs sans fil.

Côté maison, comptez sur des promos sur les AirFryer, les aspirateurs balais sans fil, les arbre à chat, micro ondes, caméras de surveillance sans fil (dont les Blink d'Amazon évidemment), jusqu'aux meubles TV, bureau, table basse, ou même gourdes. Sans oublier un des musts du Black Friday Amazon chaque année, le sac à dos Eastpak noir (celui qu'on a tous porté à nos 16 ans et que les ados chérissent encore).

Amazon Haul, nouveau service au coeur du Black Friday ?

Pour ce Black Friday 2025 spécifiquement, il faudra garder un oeil sur Amazon Haul, nouvel espace lancé à la rentrée par le géant américain pour un large ensemble de produits du quotidien étiquetés à moins de 20 euros. Une majorité de ces offres proposées sont même à moins de 10 euros et les promotions y sont légion, Amazon semblant soucieux de répondre à ses concurrents chinois de plus en plus agressifs comme Shein, Temu ou Aliexpress.

Amazon Haul est peut être le nouveau service qui va tout changer pour ce Black Friday 2025. Il devrait aligner des prix extrêmement bas dans les rayons mode, vêtements, baskets, maroquinerie, petits équipement de cuisine ou de maison, de ménage ou de bricolage, montres, bracelets, bijoux et sacs à main bon marché, ceintures, portes cartes et autres accessoires, et même des parapluies, des jouets et jeux pour les petits et grands !

Pour réduire les prix à ce point, Amazon indique que la livraison peut prendre "jusqu'à deux semaines, selon votre localisation". Comprendre que les produits sont envoyés directement par les fabricants, souvent depuis la Chine selon la méthode du dropshipping. Les commandes inférieures à 20 euros donnent lieu à des frais d'expédition de 3,50 euros.

Amazon promet d'assurer une sélection des vendeurs en amont et permet les retours sous 14 jours suivant la réception, conformément au droit légal de rétractation, mais les articles Haul ne sont pas éligibles à la politique de retours standard sous 30 jours d'Amazon. L'échange n'est pas non plus proposé, pas plus que les avantages de livraison Prime.

Comment trouver les meilleures promos Amazon ?

Lors du Black Friday, Amazon, reconnu pour ses offres alléchantes, ne déçoit pas avec la promesse de réductions pouvant atteindre 50%, le tout pendant une semaine entière avec la Black Friday Week. Il faut dire que le géant américain est sans doute le cybermarchand qui a permis à la grande journée de soldes à l'américaine d'être importée en France. Les ventes flash, très prisées pendant le Black Friday, sont de courtes durées et suivent le principe du "premier arrivé, premier servi". Il est donc conseillé de préparer à l'avance ce que l'on veut acheter et de rester à l'affût pendant les dix jours de la Black Friday Week pour ne pas manquer les offres sur les appareils électroniques, électroménagers, articles de mode, jeux et jouets.