Black Friday Amazon France : un vendredi quasi "noir" avant la date officielle, voici 10 offres incontournables

Amazon a dévoilé les dates de sa "Black Friday Week", qui débutera la semaine prochaine. Mais dès aujourd'hui, les offres et les ventes flashs sont nombreuses.

Le Black Friday d'Amazon est toujours un moment attendu à la fin de l'année. Alors que l'opération durait une journée seulement il y a encore quelques années, la date fatidique (le vendredi 28 novembre cette année) est désormais entournée d'une large séquence de promos en amont et en aval. Amazon France a ainsi annoncé ce jeudi les dates de sa désormais célèbre "Black Friday Week", qui durera bien plus d'une semaine. Celle-ci débutera le 20 novembre pour s'achever le lundi 1er décembre, jour du Cyber Monday.

Chez Amazon, la valse des prix à de toutes manières déjà commencé avec une déferlante de deals sur la page consacrée au Black Friday. Le géant américain brade notament ce vendredi les AirPods 4 d'Apple, qui passent à 119 euros au lieu de 149 euros. On trouive aussi dans les deals du Black Friday Amazon le Samsung Galaxy S25 à 699 euros au lieu de 899 euros ou le Google Pixel 10 à 639,98 euros au lieu de 899 euros. Son grand frère, le Google Pixel 10 Pro XL passe à 1099 euros au lieu de 1299 euros. Voici les 10 offres Amazon à ne pas manquer ce vendredi 14 novembre 2025.

Sur les smartphones, des offres sont aussi particulièrement alléchantes avec le Xiaomi Redmi Note 14 à 119 euros (valable jusqu'au 16 novembre), le Nothing Phone (3a) Pro 12/256 Go à 379,99 euros au lieu de 479,99 euros, le Google Pixel 9a à 409 euros au lieu de 549 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025), mais aussi dans le même univers l''Apple Watch SE 2 à 199 euros ou encore les écouteurs HUAWEI FreeBuds 6i à 69,99 euros.

La date officielle du Black Friday 2025 est fixée au vendredi 28 novembre 2025. Mais Amazon voit généralement les choses en grand avec une Black Friday Week qui étend l'opération sur une semaine entière et débute une semaine plus tôt. Inutile de laisser planer le suspense : Amazon a communiqué la date de lancement, fixées au jeudi 20 novembre. Le Black Friday jouera aussi les prolongations jusqu'au lundi 1er décembre, jour du traditionnel "Cyber Monday".

Sur la liste des articles promis à des prix réduits, on retrouve les incontournables de la high-tech tels que les PC portables, smartphones, téléviseurs ou consoles de jeux, mais également les appareils domestiques comme les aspirateurs ou les robots de cuisine. Les marques de renom telles que Nintendo, Apple, Dell, Samsung, Dyson ou Krups sont susceptibles de figurer parmi les offres.

Mais faire le Black Friday sur Amazon, c'est aussi trouver des milliers de petites perles rares qui seront bien utiles dans votre quotidien. Le Black Friday est évidemment l'occasion de s'équiper en produits Amazon (notamment la gamme Echo) et en accessoires pour vos petits bijoux électroniques, mais aussi en brosses à dents électriques, balances connectées, rasoirs, de poussettes, ou même couches pour bébés !

On surveillera aussi particulièrement cette année sur Amazon les prix sur les iPhone 16 et iPhone 15, notamment dans leur version Pro maintenant que l'iPhone 17 est sur le marché, ceux des dernières générations d'l'Apple Watch également, la PS5 qui devrait attirer l'attention après la sortie d'une PS5 Pro l'année dernière (sans compter les manettes et les accessoires), les batteries Ecoflow, les incontournables liseuses Kindle, les écouteurs sans fil.

Côté maison, comptez sur des promos sur les AirFryer, les aspirateurs balais sans fil, les arbre à chat, micro ondes, caméras de surveillance sans fil (dont les Blink d'Amazon évidemment), jusqu'aux meubles TV, bureau, table basse, ou même gourdes. Sans oublier un des musts du Black Friday Amazon chaque année, le sac à dos Eastpak noir (celui qu'on a tous porté à nos 16 ans et que les ados chérissent encore).

Amazon Haul, nouveau service au coeur du Black Friday ?

Pour ce Black Friday 2025 spécifiquement, il faudra garder un oeil sur Amazon Haul, nouvel espace lancé à la rentrée par le géant américain pour un large ensemble de produits du quotidien étiquetés à moins de 20 euros. Une majorité de ces offres proposées sont même à moins de 10 euros et des promotions y sont régulièrement proposées, Amazon semblant soucieux de répondre à ses concurrents chinois de plus en plus agressifs comme Shein, Temu ou Aliexpress.

Amazon Haul est peut être le nouveau service qui va tout changer pour ce Black Friday 2025. Il devrait aligner des prix extrêmement bas dans les rayons mode, vêtements, baskets, maroquinerie, petits équipement de cuisine ou de maison, de ménage ou de bricolage, montres, bracelets, bijoux et sacs à main bon marché, ceintures, portes cartes et autres accessoires, et même des parapluies, des jouets et jeux pour les petits et grands !

Pour réduire les prix à ce point, Amazon indique que la livraison peut prendre "jusqu'à deux semaines, selon votre localisation". Comprendre que les produits sont envoyés directement par les fabricants, souvent depuis la Chine selon la méthode du dropshipping. Les commandes inférieures à 20 euros donnent lieu à des frais d'expédition de 3,50 euros.

Amazon promet d'assurer une sélection des vendeurs en amont et permet les retours sous 14 jours suivant la réception, conformément au droit légal de rétractation, mais les articles Haul ne sont pas éligibles à la politique de retours standard sous 30 jours d'Amazon. L'échange n'est pas non plus proposé, pas plus que les avantages de livraison Prime.

Comment trouver les meilleures promos Amazon ?

Pour tirer le meilleur parti des promos d'Amazon lors du Black Friday, plusieurs astuces sont à considérer. Premièrement, l'inscription à l'essai gratuit de 30 jours à Amazon Prime pourrait s'avérer judicieuse, offrant la livraison en 1 jour ouvré et l'accès prioritaire aux ventes flash. De plus, il est recommandé de se connecter régulièrement à la page du Black Friday sur le site et à celle des ventes flash, déjà très riche en promos. Il suffira ensuite d'utiliser les outils de filtrage et de recherche du site pour naviguer efficacement parmi les offres. Utiliser l'application Amazon pour un shopping optimisé est sans doute un plus.

Lors du Black Friday, Amazon, reconnu pour ses offres alléchantes, ne déçoit pas avec la promesse de réductions pouvant atteindre 50%, le tout pendant une semaine entière avec la Black Friday Week. Il faut dire que le géant américain est sans doute le cybermarchand qui a permis à la grande journée de soldes à l'américaine d'être importée en France. Les ventes flash, très prisées pendant le Black Friday, sont de courtes durées et suivent le principe du "premier arrivé, premier servi". Il est donc conseillé de préparer à l'avance ce que l'on veut acheter et de rester à l'affût pendant les dix jours de la Black Friday Week pour ne pas manquer les offres sur les appareils électroniques, électroménagers, articles de mode, jeux et jouets.