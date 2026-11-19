BLACK FRIDAY AMAZON 2026. Le Black Friday Amazon est lancé depuis ce jeudi 19 novembre. L'heure de recenser les meilleures offres dans les milliers de promos disponibles...

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Le Black Friday Amazon 2026, c'est parti ! Depuis minuit tout juste ce jeudi 19 novembre 2026 et jusqu'au 30 novembre, le site de vente en ligne le plus connu de la planète lance 12 jours de promos folles, qui seront suivis du traditionnel de Cyber Monday. Certaines offres ont été ouvertes bien avant les dates annoncées de ce Black Friday Amazon, sur la page consacrée à la Black Friday Week et celle consacrée aux ventes flash Amazon n'a pas désempli.

Pour le Black Friday Amazon, les rabais peuvent même déjà atteindre -50%, -60%, -70%, voire -75%. Une fois écartées les babioles malheureusement de coutume lors du Black Friday Amazon, on peut trouver une vingtaine de ces offres extrêmes sur quelques produits du rayon tech ou sur des équipements de la maison.

Si vous nous suivez régulièrement, notamment pendant le Black Friday, vous connaissez certainement notre obsession pour les listes. Pour le Black Friday Amazon, vous pourrez en parcourir ci-dessous, avec des remises parfois très importantes : une liste sur les 20 meilleures offres du jour, toutes catégories confondues, suivie d'une liste des promos que nous avons dénichées en live. Retrouvez ci-dessous les deals les plus intéressants d'ores et déjà repérés chez le cybermarchand le plus populaire de la planète !

Dernières mises à jour

12:22 - Le SSD Samsung 990 1 To tombe à 154,90 euros sur Amazon Amazon affiche ce SSD à 154,90 euros au lieu de 179,90 euros pendant le Black Friday. Le Samsung 990 fait quelques compromis techniques pour rester abordable, tout en conservant des débits PCIe 4.0 élevés et une consommation maîtrisée. Ses performances en accès aléatoire restent solides malgré l'absence de DRAM. Voir l'offre 12:12 - Amazon aligne son prix sur le Xiaomi Robot Vacuum 6 Max pour le Black Friday Amazon propose ce robot aspirateur à 799,99 euros au lieu de 999,99 euros jusqu'au 30 novembre. Le Xiaomi Robot Vacuum 6 Max ajoute un rouleau serpillière et des pattes pour franchir les seuils jusqu'à 6 centimètres, avec une navigation précise grâce à son LiDAR rétractable. Sa puissance d'aspiration est annoncée à 35 000 Pa. Voir l'offre 12:04 - La Kindle Colorsoft Signature Edition passe sous les 200 euros sur Amazon Impossible de les louper évidemment. Amazon propose sa liseuse couleur à 199,99 euros au lieu de 329,99 euros pour le Black Friday. La Kindle Colorsoft Signature Edition (32 Go) résiste à l'eau, embarque une dalle E-Ink couleur de 7 pouces et offre jusqu'à huit semaines d'autonomie avec charge sans fil. Une référence premium devenue nettement plus abordable. Voir l'offre 11:56 - Amazon fait baisser le prix de sa nouvelle Kindle pour le Black Friday Amazon propose sa liseuse 2026 à 154,99 euros au lieu de 194,99 euros pendant le Black Friday. Cette nouvelle Kindle embarque un écran E Ink de 6 pouces en 300 ppp, un design plus fin en aluminium et une autonomie pouvant atteindre six semaines. L'ouverture des livres serait aussi 30 % plus rapide que sur le modèle précédent. Voir l'offre 11:48 - Amazon propose le PC portable Asus Vivobook 14 à 529,99 euros Amazon affiche ce PC portable à 529,99 euros au lieu de 799,99 euros, soit 34 % d'économie pour le Black Friday. L'Asus Vivobook 14 combine un écran IPS mat de 14 pouces au format 16:10, une puce Snapdragon X et 16 Go de RAM. Une référence accessible pour un usage bureautique quotidien. Voir l'offre 11:41 - Amazon brade l'aspirateur balai Dreame R10s Lite-A à 99 euros Amazon affiche cet aspirateur sans fil à 99 euros au lieu de 169 euros pendant le Black Friday. Le Dreame R10s Lite-A se distingue par sa tige flexible pliable à 180° pour atteindre sous les meubles, et sa filtration qui capture 99,9 % des particules dès 0,3 micron. Son autonomie grimpe jusqu'à 45 minutes. Voir l'offre 11:29 - Le mini-drone DJI Neo descend à 129 euros sur Amazon Amazon propose ce drone de 135 grammes à 129 euros au lieu de 169 euros à l'occasion du Black Friday. Le DJI Neo décolle et atterrit directement depuis la main, sans contrôleur, et filme en 4K stabilisée. Il peut même être piloté à la voix, un atout pour les débutants. Voir l'offre 11:14 - Amazon fait chuter le PC gamer Acer Nitro V 16 AI à 1 649 euros Amazon propose ce PC portable gamer à 1 649 euros au lieu de 2 299 euros, soit près de 30 % de remise pour le Black Friday. L'Acer Nitro V 16 AI associe un Ryzen 9 à une RTX 5070, avec 32 Go de RAM et 1 To de SSD. Son écran WUXGA de 16 pouces grimpe jusqu'à 165 Hz pour le jeu exigeant. Voir l'offre 11:00 - Amazon retire plus de 30 % sur le robot cuiseur Ninja Crispi Pro XL Amazon propose ce robot cuiseur polyvalent à 169 euros au lieu de 249 euros pendant le Black Friday. Le Ninja Crispi Pro XL compte sept modes de cuisson, de la décongélation à la préparation de gâteaux, avec un seul récipient pour cuire, servir et conserver. Une belle réduction pour s'équiper avant les fêtes. Voir l'offre 10:51 - Le home trainer Wahoo KICKR Core 2 chute à 399 euros sur Amazon Amazon propose ce home trainer connecté à 399 euros au lieu de 549 euros à l'approche du Black Friday. Le Wahoo KICKR Core 2 embarque un capteur de puissance précis, le Wi-Fi intégré avec mises à jour automatiques et un montage simple. De quoi continuer à rouler au chaud cet hiver sans se ruiner. Voir l'offre 10:44 - La date du Black Friday Amazon, c'est demain La Black Friday Week Amazon a lieu du jeudi 19 novembre au lundi 30 novembre. La page du Black Friday Amazon est en ligne avec déjà des liens vers les pages de catégories ciblées par les promos. Pour bien préparer le Black Friday Amazon pensez au programme de fidélité Amazon Prime à 6,99 euros par mois. Souscrire aux 30 jours d’essai gratuit peut être une bonne idée (quitte à se désabonner ensuite). Amazon Prime permet notamment de profiter de la livraison gratuite en un jour ouvré pour recevoir plus rapidement vos produits achetés durant l’événement. 10:40 - Amazon casse le prix de l'aspirateur-laveur Dreame Aqua Air-A Amazon affiche désormais le Dreame Aqua Air-A à 359 euros au lieu de 499 euros pour le Black Friday. Cet appareil ultra-fin aspire et lave en même temps, avec un corps de moins de 900 grammes et un tube flexible à 90° pour glisser sous les meubles. Une référence pratique pour l'entretien quotidien des sols. Voir l'offre 10:29 - Le Black Friday Amazon s'attaque aussi à l'iPhone Air, mais... L'iPhone Air (256 Go) est aussi en forte promo chez Amazon pour la Black Friday Week et affiche 979 euros au lieu de 1 329 euros, soit -26 % jusqu’au 25 novembre 2026. Attention, on l'a tout de même vu à 769 euros à la même période l'année dernière, le 20 novembre 2025. Et il n’est pas moins cher que d’habitude (prix habituel 928,65 euros selon notre moteur de relevé de prix). Et pour votre bonne information, il est par ailleurs moins cher chez Carrefour (autour de 880 euros). Voir l'offre chez Amazon | Voir l'offre chez Carrefour 10:27 - Même l'iPhone est en réduction lors du Black Friday chez Amazon L'iPhone 17 Pro Max 256 Go est proposé à 1 179 euros au lieu de 1 479 euros chez Amazon, soit -20 % jusqu’au 26 novembre 2026. Il a déjà été proposé à 1 169 euros début octobre, mais la promo reste pertinent, affichant -8 % par rapport au prix habituel de 1 287,50 euros selon notre traqueur de prix. Voir l'offre 10:09 - Amazon dégraisse le prix du Google Pixel 10 Pro Fold pour le Black Friday Amazon fait chuter le Google Pixel 10 Pro Fold 512 Go à 1 624 euros au lieu de 2 099 euros. Ce smartphone pliant profite d'écrans lumineux, d'une puce Tensor G5 et de sept ans de mises à jour garanties. Une remise bienvenue pour un modèle pourtant déjà remplacé par une nouvelle génération. Voir l'offre 09:51 - Le Google Pixel 11 256 Go fait partie des meilleures offres "pré-Black Friday" chez Amazon Elle fait partie des plus belles offres pré-Black Friday chez Amazon : le Google Pixel 11 Givre 256GB livré avec les Pixel Buds Pro 2 Vert Sauge est proposé à 818 euros au lieu de 1 248 euros, soit -34 %. Attention, l'offre valable jusqu’au 25 novembre 2026. Voir l'offre 09:44 - Les téléviseurs sont aussi dans le viseur du Black Friday Amazon Le téléviseur Samsung TV 65QN70H Neo QLED 4K de 65 pouces (163 cm) est proposé à 699 euros au lieu de 990 euros chez Amazon, soit -29 %. Cette smart TV tout juste sortie cette année est dotée d'une mini LED, 100 % du volume de couleurs, d'un processeur Crystal 4K optimisé par l’IA, du Motion Xcelerator, et de Vision AI Companion. Voir l'offre 09:40 - Les Google Pixel Buds Pro 2 perdent 32% pour la Black Friday Week Amazon Amazon les avait déjà fait baisser avant son Black Friday. Les Google Pixel Buds Pro 2, avec suppression active du bruit, sont désormais proposés à 169 euros au lieu de 249 euros depuis ce jeudi 19 novembre, soit -32 %. Attention, l'offre est valable jusqu’au 26 novembre 2026, soit quelques jours avant la fin de la Black Friday Week Amazon. Voir l'offre 09:30 - Un casque gaming PS5 à -40% pour le Black Friday Amazon Parmi les offres du Black Friday Amazon les plus intéressantes de ce jeudi 19 novembre, premier jour de la Black Friday Week, le casque PS5 GXTrust Forta pour PlayStation 5 est à 29,99 euros au lieu de 49,99 euros chez Amazon. Très smart en blanc, avec ses pilotes de 50 mm, son arceau réglable, un câble de 1,2 m, ce casque gaming avec microphone détachable est un must en ces temps agités pour le jeu vidéo (coucou GTA). Voir l'offre LIRE PLUS

Le Black Friday Amazon a eu lieu le vendredi 27 novembre 2026. Mais Amazon voit généralement les choses en grand avec une Black Friday Week qui étend l'opération sur une semaine entière et débute une semaine plus tôt. Dès ce jeudi 19 novembre, Amazon débute ainsi ses "deals" tous azimuts. Le Black Friday jouera aussi les prolongations jusqu'au lundi 30 novembre, jour du traditionnel "Cyber Monday" et même au-delà.

Sur la liste des articles promis à des prix réduits lors du Black Friday Amazon, on retrouve généralement les incontournables de la high-tech tels que les PC portables, smartphones, téléviseurs ou consoles de jeux, mais également les appareils domestiques comme les aspirateurs ou les robots de cuisine. Les marques de renom telles que Nintendo, Apple, Dell, Samsung, Dyson ou Krups sont susceptibles de figurer parmi les offres jusqu'à la fin.

Mais faire le Black Friday sur Amazon, c'est aussi trouver des milliers de petites perles rares qui seront bien utiles dans votre quotidien. Le Black Friday est évidemment l'occasion de s'équiper en produits Amazon (notamment la gamme Echo) et en accessoires pour vos petits bijoux électroniques, mais aussi en brosses à dents électriques, balances connectées, rasoirs, poussettes, ou même couches pour bébés !

On surveillera particulièrement cette année sur Amazon les prix des iPhone 17, iPhone Air et iPhone 16, notamment dans leur version Pro maintenant que l'iPhone 18 est sur le marché, ceux des dernières générations d'Apple Watch également, la Nintendo Switch 2, sans doute en promo pour la première fois près d'un an et demi après sa sortie, la PS5 qui attire l'attention comme la PS5 Pro sortie il y a près de deux ans elle aussi (sans compter les manettes et les accessoires), les batteries Ecoflow, les incontournables liseuses Kindle, les écouteurs sans fil.

Côté maison, on attend beaucoup de promos sur les AirFryer, les aspirateurs balais sans fil, les arbre à chat, micro ondes, caméras de surveillance sans fil (dont les Blink d'Amazon évidemment), jusqu'aux meubles TV, bureau, table basse, ou même gourdes. Sans oublier un des musts du Black Friday Amazon chaque année : le sac à dos Eastpak noir (celui qu'on a tous porté à nos 16 ans et que les ados chérissent encore).

Lors du Black Friday, Amazon, reconnu pour ses offres alléchantes, ne déçoit pas avec la promesse de réductions pouvant atteindre 50% (voire plus), le tout pendant une semaine entière avec la Black Friday Week. Il faut dire que le géant américain est sans doute le cybermarchand qui a permis à la grande journée de soldes à l'américaine d'être importée en France. Les ventes flash, très prisées pendant le Black Friday, sont de courtes durées et suivent le principe du "premier arrivé, premier servi". Il est donc conseillé chaque année de préparer à l'avance ce que l'on veut acheter et de rester à l'affût jusqu'à la fin des dix jours de la Black Friday Week pour ne pas manquer les offres sur les appareils électroniques, électroménagers, articles de mode, jeux et jouets.