BLACK FRIDAY AMAZON 2026. Le Black Friday Amazon est lancé. Smartphones, PC portables, téléviseurs, équipements de la maison... Voici les meilleures offres dans les milliers de promos disponibles...

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Le Black Friday Amazon 2026, c'est parti ! Jusqu'au 30 novembre, le site de vente en ligne le plus connu de la planète enchaîne les promos folles, qui seront suivies du traditionnel Cyber Monday. Les offres s'empilent sur la page consacrée à la Black Friday Week et celle consacrée aux ventes flash Amazon n'a pas désempli. Les rabais peuvent même déjà atteindre -50% voire -60%. Une fois écartées les babioles malheureusement de coutume lors du Black Friday Amazon, on peut trouver des dizaines de ces offres extrêmes sur quelques produits très recherchés du rayon tech ou sur des équipements de la maison.

Pour le Black Friday Amazon, vous pourrez trouver ci-dessous des remises parfois très importantes : épluchez notre liste des 20 meilleures offres du jour, toutes catégories confondues, suivie d'une liste des promos que nous avons dénichées en live. Le meilleurs endroit pour faire le tri et trouver les deals les plus intéressants repérés chez le cybermarchand le plus populaire de la planète !

Les offres Amazon en direct

13:28 - L'épilateur à lumière pulsée Philips Lumea série 8000 passe sous les 270 euros pour le Black Friday Amazon propose l'épilateur à lumière pulsée Philips Lumea série 8000 à 269,99 euros contre un prix conseillé de 579,99 euros, soit 53 % d'économies pour le Black Friday. Numéro un des ventes dans sa catégorie, l'appareil avec ses quatre accessoires pour corps, visage, maillot et aisselles a conquis plus de 100 acheteurs le mois dernier, pour une note de 4,1 sur 5 sur 3 625 avis. Voir l'offre 12:56 - La centrale vapeur Calor Pro Express Ultimate profite d'une remise de 54 % sur Amazon Pour le Black Friday, la centrale vapeur Calor Pro Express Ultimate violette est affichée à 169,98 euros au lieu de 369,99 euros sur Amazon, soit 54 % d'économies. Dotée de la technologie Protect System et d'une semelle Durilium AirGlide, elle a été achetée par plus de 100 clients le mois dernier et recueille 3 318 avis pour une note de 4,5 sur 5. Voir l'offre 12:41 - La valise Samsonite S'Cure chute à 127 euros pour le Black Friday sur Amazon Vraiement de tout et n'importe quoi dans cette Black Friday Week. Disponible sur Amazon, la valise rigide Samsonite S'Cure 4 roues de 81 cm passe à 127,19 euros contre un prix conseillé de 269 euros, une remise de 53 % pour le Black Friday. Le modèle rouge de 138 litres et 5 kg, équipé d'une serrure TSA, occupe la première place des ventes en bagages cabine avec 20 505 avis et une note de 4,5 sur 5. Voir l'offre 12:10 - La brosse à dents électrique Oral-B iO 2 bénéficie d'une remise de 50 % sur Amazon Les connaisseurs du Black Friday d'Amazon le savent : la brosse à dents électrique est reine lors de la grand opération commerciale de fin d'année chez le géant de la vente en ligne avec de nombreuses exclusivités Amazon. La brosse à dents électrique Oral-B iO 2 avec sa brossette de rechange est actuellement vendue 39,99 euros au lieu de 80 euros, soit 50 % d'économies pour le Black Friday. Numéro un des ventes dans sa catégorie, elle a été achetée plus de 2 000 fois le mois dernier et totalise 2 752 avis pour une note de 4,2 sur 5. Voir l'offre 11:52 - Amazon propose le siège auto CBX Pallas B à moitié prix pour le Black Friday Le siège auto CBX by Cybex Pallas B i-Size est proposé à 119,99 euros au lieu de 249,95 euros, une remise de 52 %, dans le cadre du Black Friday sur Amazon. Désigné Choix d'Amazon, le produit a séduit plus de 400 acheteurs le mois dernier et affiche une note de 4,7 sur 5 pour 289 avis. Voir l'offre 11:22 - Le lisseur ghd Gold affiche 45 % de remise pour le Black Friday sur Amazon Le Black Friday Amazon, ce n'est pas que les promos sur les musts de la tech, c'est aussi la grande foire aux petits équipements de la maison. Disponible sur Amazon, le fer à lisser professionnel ghd Gold passe par exemple à 138 euros contre un prix conseillé de 249 euros, soit 45 % d'économies. Plus de 700 exemplaires ont déjà été achetés au cours du mois dernier. L'appareil cumule 6 599 avis pour une note de 4,2 sur 5. Voir l'offre 11:21 - La Kindle Colorsoft Signature Edition passe sous les 200 euros sur Amazon Impossible de les louper évidemment. Amazon propose sa liseuse couleur à 199,99 euros au lieu de 329,99 euros pour le Black Friday. La Kindle Colorsoft Signature Edition (32 Go) résiste à l'eau, embarque une dalle E-Ink couleur de 7 pouces et offre jusqu'à huit semaines d'autonomie avec charge sans fil. Une référence premium devenue nettement plus abordable. Voir l'offre 10:58 - Amazon fait chuter le PC gamer Acer Nitro V 16 AI à 1 649 euros Amazon propose ce PC portable gamer à 1 649 euros au lieu de 2 299 euros, soit près de 30 % de remise pour le Black Friday. L'Acer Nitro V 16 AI associe un Ryzen 9 à une RTX 5070, avec 32 Go de RAM et 1 To de SSD. Son écran WUXGA de 16 pouces grimpe jusqu'à 165 Hz pour le jeu exigeant. Voir l'offre 10:40 - Amazon propose le PC portable Asus Vivobook 14 à 529,99 euros Amazon affiche ce PC portable à 529,99 euros au lieu de 799,99 euros, soit 34 % d'économie pour le Black Friday. L'Asus Vivobook 14 combine un écran IPS mat de 14 pouces au format 16:10, une puce Snapdragon X et 16 Go de RAM. Une référence accessible pour un usage bureautique quotidien. Voir l'offre

Le Black Friday Amazon a eu lieu le vendredi 27 novembre 2026. Mais Amazon voit généralement les choses en grand avec une Black Friday Week qui étend l'opération sur une semaine entière et débute une semaine plus tôt. Dès le jeudi 19 novembre, Amazon a ainsi débuté ses "deals" tous azimuts. Le Black Friday jouera aussi les prolongations jusqu'au lundi 30 novembre, jour du traditionnel "Cyber Monday" et même au-delà.

Sur la liste des articles promis à des prix réduits lors du Black Friday Amazon, on retrouve généralement les incontournables de la high-tech tels que les PC portables, smartphones, téléviseurs ou consoles de jeux, mais également les appareils domestiques comme les aspirateurs ou les robots de cuisine. Les marques de renom telles que Nintendo, Apple, Dell, Samsung, Dyson ou Krups sont susceptibles de figurer parmi les offres jusqu'à la fin.

Mais faire le Black Friday sur Amazon, c'est aussi trouver des milliers de petites perles rares qui seront bien utiles dans votre quotidien. Le Black Friday est évidemment l'occasion de s'équiper en produits Amazon (notamment la gamme Echo) et en accessoires pour vos petits bijoux électroniques, mais aussi en brosses à dents électriques, balances connectées, rasoirs, poussettes, ou même couches pour bébés !

On surveillera particulièrement cette année sur Amazon les prix des iPhone 17, iPhone Air et iPhone 16, notamment dans leur version Pro maintenant que l'iPhone 18 est sur le marché, ceux des dernières générations d'Apple Watch également, la Nintendo Switch 2, sans doute en promo pour la première fois près d'un an et demi après sa sortie, la PS5 qui attire l'attention comme la PS5 Pro sortie il y a près de deux ans elle aussi (sans compter les manettes et les accessoires), les batteries Ecoflow, les incontournables liseuses Kindle, les écouteurs sans fil.

Côté maison, on attend beaucoup de promos sur les AirFryer, les aspirateurs balais sans fil, les arbre à chat, micro ondes, caméras de surveillance sans fil (dont les Blink d'Amazon évidemment), jusqu'aux meubles TV, bureau, table basse, ou même gourdes. Sans oublier un des musts du Black Friday Amazon chaque année : le sac à dos Eastpak noir (celui qu'on a tous porté à nos 16 ans et que les ados chérissent encore).

Lors du Black Friday, Amazon, reconnu pour ses offres alléchantes, ne déçoit pas avec la promesse de réductions pouvant atteindre 50% (voire plus), le tout pendant une semaine entière avec la Black Friday Week. Il faut dire que le géant américain est sans doute le cybermarchand qui a permis à la grande journée de soldes à l'américaine d'être importée en France. Les ventes flash, très prisées pendant le Black Friday, sont de courtes durées et suivent le principe du "premier arrivé, premier servi". Il est donc conseillé chaque année de préparer à l'avance ce que l'on veut acheter et de rester à l'affût jusqu'à la fin des dix jours de la Black Friday Week pour ne pas manquer les offres sur les appareils électroniques, électroménagers, articles de mode, jeux et jouets.