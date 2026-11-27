BLACK FRIDAY AMAZON 2026. Le Black Friday Amazon continue à la veille de la date fatidique du vendredi 27 novembre. Smartphones, PC portables, téléviseurs, équipements de la maison... Voici les meilleures offres.

Le Black Friday Amazon débute enfin ce vendredi 27 novembre 2026. Et Amazon montre encore qui est le boss du "vendredi noir" cette année, avec une déferlante d'offres dans à peu près toutes les catégories de produits. Il suffit de se perdre dans sa page dédiée pour mesurer l'ampleur des "deals". Ces derniers vont - on l'espère - encore s'intensifier dans la journée et vont durer jusqu'à lundi 30 novembre, date traditionnelle du "Cyber Monday", sorte de Black Friday de la tech le lundi suivant l'opération.

Le Black Friday Amazon, c'est d'ores et déjà une série de remises extrêmes allant jusqu'à -60% voire plus et donnant lieu à tous les superlatifs sur le Web. Mais qu'on se le dise : à de très rares exceptions, les bonnes affaires sont sans doute à chercher ailleurs. Nous avons refait le tour des promos ce vendredi matin et voici selon nous les 20 "vrais" bons plans du jour, avec un petit Samsung Galaxy S26 Ultra à un prix défiant tout concurrence :

Les offres du Black Friday Amazon peuvent être trouvée sur la page consacrée à l'opération et celle consacrée aux ventes flash Amazon. Attention, entre le moment où nous écrivons et le moment où vous nous lisez, les prix peuvent avoir évolué !

Les offres Amazon en direct

08:31 - Le robot aspirateur-laveur Ecovacs chute à moitié prix sur Amazon Disponible sur Amazon, le robot aspirateur-laveur Ecovacs Deebot T50 Pro Omni Gen3 profite d'une remise de 50 % à l'occasion du Black Friday, passant de 599 euros à 299 euros. L'appareil, noté 4,4 sur 5 avec plus de 1 300 avis, affiche aussi 25 % de réduction par rapport à son prix le plus bas constaté ces trente derniers jours, fixé à 399 euros. Il s'agit actuellement du best-seller de la catégorie robots aspirateurs, avec plus de 1 000 unités achetées le mois dernier. Le modèle embarque la technologie ZeroTangle 3.0, un lavage à 75°C, un séchage à 45°C ainsi qu'une station Omni assurant le vidage automatique et l'ajout de solution, le tout couplé à une détection par intelligence artificielle et une navigation 3D de précision. Voir l'offre 08:23 - L'aspirateur Ecovacs Deebot T50 Pro chute à 299 euros sur Amazon Amazon propose le robot aspirateur laveur Ecovacs Deebot T50 Pro Omni Gen3 à 299 euros au lieu de 599 euros, soit une baisse de 50 % en amont du Black Friday. Classé numéro un des meilleures ventes dans sa catégorie, l'appareil a été acheté plus de 600 fois le mois dernier et cumule 1 293 avis pour une note de 4,4 sur 5. Sa station Omni assure le vidage automatique et l'ajout de solution de lavage à 75°C. Voir l'offre 08:13 - Les téléviseurs sont aussi dans le viseur du Black Friday Amazon Le téléviseur Samsung TV 65QN70H Neo QLED 4K de 65 pouces (163 cm) est proposé à 699 euros au lieu de 990 euros chez Amazon, soit -29 %. Cette smart TV tout juste sortie cette année est dotée d'une mini LED, 100 % du volume de couleurs, d'un processeur Crystal 4K optimisé par l’IA, du Motion Xcelerator, et de Vision AI Companion. Voir l'offre 08:03 - Amazon casse le prix des PC portables pour sa Black Friday Week Sur Amazon, le PC portable Dell 15 Laptop équipé d'un processeur i7-1355U, de 16 Go de RAM DDR5 et d'un SSD de 1 To est proposé à 829 euros dans le cadre du Black Friday, contre un prix conseillé de 1 299 euros, soit 36 % d'économies. L'ordinateur embarque des graphismes Intel UHD et fonctionne sous Windows 11 Home. Voir l'offre 07:54 - Google Pixel 11 à 779 euros sur Amazon pour le Black Friday Amazon casse décidemment le prix du Google Pixel 11. On a aussi trouvé sa version 512GB, vendue 779 euros contre 1 129 euros habituellement, soit 31 % d'économies. Le smartphone, intégrant l'intelligence Gemini et un écran Super Actua de 6,3 pouces, promet plus de 30 heures d'autonomie. Noté 4,7 sur 5 par 96 utilisateurs, il s'affichait encore à 977 euros il y a moins d'un mois. Voir l'offre 07:44 - Le Black Friday Amazon, c'est l'occasion de passer au vidéoprojecteur compact facile à transporter Une petite salle de cinéma, rien que pour vous et partout où vous allez. C'est possible avec le Black Friday Amazon. Le vidéoprojecteur compact TCL C1, compatible 4K et natif 1080P, bénéficie d'une offre Black Friday à 199,99 euros sur Amazon, contre un prix conseillé de 299,99 euros, soit 33 % d'économies. Il propose un audio Dolby 8 W, la certification Netflix, le Smart Google TV intégré ainsi que l'auto focus et le keystone automatique, avec une rotation possible à 285°. Plus de 300 unités ont été achetées au cours du mois dernier, pour une note de 4,5 sur 5 étoiles. Voir l'offre 07:35 - Le Black Friday fait tomber le téléviseur OLED Samsung 55S85H sous les 900 euros Amazon propose ce téléviseur OLED 4K de 55 pouces à 899 euros contre 1 495 euros habituellement. Le Samsung 55S85H séduit par sa dalle antireflet, ses quatre ports HDMI 2.1 compatibles 4K à 120 Hz et son système fluide. Une offre à saisir pendant le Black Friday pour les amateurs d'image haut de gamme. Voir l'offre 07:27 - La brosse à dents électrique Oral-B iO 2 bénéficie d'une remise de 50 % sur Amazon Les connaisseurs du Black Friday d'Amazon le savent : la brosse à dents électrique est reine lors de la grand opération commerciale de fin d'année chez le géant de la vente en ligne avec de nombreuses exclusivités Amazon. La brosse à dents électrique Oral-B iO 2 avec sa brossette de rechange est actuellement vendue 39,99 euros au lieu de 80 euros, soit 50 % d'économies pour le Black Friday. Numéro un des ventes dans sa catégorie, elle a été achetée plus de 2 000 fois le mois dernier et totalise 2 752 avis pour une note de 4,2 sur 5. Voir l'offre 07:17 - L'aspirateur Dyson Cyclone V10 affiche aussi une remise Black Friday sur Amazon Comme souvent lors du Black Friday Amazon, Dyson est à l'honneur : l'aspirateur balai sans fil Dyson Cyclone V10 avec son meuble adaptateur bas bénéficie d'une offre Black Friday à 329 euros, contre 479 euros conseillés, soit 31 % d'économies. L'appareil développe 150 AW de puissance et jusqu'à 60 minutes d'autonomie, avec un vidage hygiénique et un mode à main. Distingué par le badge Choix d'Amazon, il a séduit plus de 50 acheteurs au cours du mois dernier et affiche une note de 4,4 sur 5 étoiles. Voir l'offre 07:07 - Le prix du robot aspirateur Roborock Qrevo S Pro divisé par deux sur Amazon Amazon affiche le Roborock Qrevo S Pro Set à 299,99 euros au lieu de 599,99 euros, une remise de 50 % dans le cadre des offres pré-Black Friday. Cet aspirateur laveur anti-enchevêtrements, doté d'une puissance de 18 500 Pa et d'un séchage à l'air chaud à 45°C, a séduit plus de 1 000 acheteurs le mois dernier. Il obtient une note de 4,3 sur 5 étoiles pour 1 534 avis, avec un prix plancher récent de 379,99 euros. Voir l'offre 07:00 - Le REDMI Note 17 Pro 5G voit son prix baisser pour le Black Friday sur Amazon Le smartphone REDMI Note 17 Pro 5G en version 8+512 Go profite d'une offre Black Friday Amazon à 349 euros, contre 553 euros conseillés, soit 37 % d'économies. Doté d'une batterie de 8340 mAh, d'une photo 50 MP avec OIS et d'une charge rapide HyperCharge 67 W, il fonctionne sous Snapdragon 6s Gen 4 avec un écran à 3500 nits. Porteur du badge Choix d'Amazon, il a été acheté plus de 200 fois au cours du mois dernier et recueille une note de 4,4 sur 5 étoiles. Voir l'offre LIRE PLUS

Le Black Friday Amazon a été programmé le vendredi 27 novembre 2026. Mais Amazon voit généralement les choses en grand avec une Black Friday Week qui étend l'opération sur une semaine entière et débute une semaine plus tôt. Dès le jeudi 19 novembre, Amazon a ainsi débuté ses "deals" tous azimuts. Le Black Friday jouera aussi les prolongations jusqu'au lundi 30 novembre, jour du traditionnel "Cyber Monday" et même au-delà.

Sur la liste des articles promis à des prix réduits lors du Black Friday Amazon, on retrouve généralement les incontournables de la high-tech tels que les PC portables, smartphones, téléviseurs ou consoles de jeux, mais également les appareils domestiques comme les aspirateurs ou les robots de cuisine. Les marques de renom telles que Nintendo, Apple, Dell, Samsung, Dyson ou Krups sont susceptibles de figurer parmi les offres jusqu'à la fin.

Mais faire le Black Friday sur Amazon, c'est aussi trouver des milliers de petites perles rares qui seront bien utiles dans votre quotidien. Le Black Friday est évidemment l'occasion de s'équiper en produits Amazon (notamment la gamme Echo) et en accessoires pour vos petits bijoux électroniques, mais aussi en brosses à dents électriques, balances connectées, rasoirs, poussettes, ou même couches pour bébés !

On surveillera particulièrement cette année sur Amazon les prix des iPhone 17, iPhone Air et iPhone 16, notamment dans leur version Pro maintenant que l'iPhone 18 est sur le marché, ceux des dernières générations d'Apple Watch également, la Nintendo Switch 2, sans doute en promo pour la première fois près d'un an et demi après sa sortie, la PS5 qui attire l'attention comme la PS5 Pro sortie il y a près de deux ans elle aussi (sans compter les manettes et les accessoires), les batteries Ecoflow, les incontournables liseuses Kindle, les écouteurs sans fil.

Côté maison, on attend beaucoup de promos sur les AirFryer, les aspirateurs balais sans fil, les arbre à chat, micro ondes, caméras de surveillance sans fil (dont les Blink d'Amazon évidemment), jusqu'aux meubles TV, bureau, table basse, ou même gourdes. Sans oublier un des musts du Black Friday Amazon chaque année : le sac à dos Eastpak noir (celui qu'on a tous porté à nos 16 ans et que les ados chérissent encore).

Lors du Black Friday, Amazon, reconnu pour ses offres alléchantes, ne déçoit pas avec la promesse de réductions pouvant atteindre 50% (voire plus), le tout pendant une semaine entière avec la Black Friday Week. Il faut dire que le géant américain est sans doute le cybermarchand qui a permis à la grande journée de soldes à l'américaine d'être importée en France. Les ventes flash, très prisées pendant le Black Friday, sont de courtes durées et suivent le principe du "premier arrivé, premier servi". Il est donc conseillé chaque année de préparer à l'avance ce que l'on veut acheter et de rester à l'affût jusqu'à la fin des dix jours de la Black Friday Week pour ne pas manquer les offres sur les appareils électroniques, électroménagers, articles de mode, jeux et jouets.