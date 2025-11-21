Black Friday Week Amazon France : encore plus de deals sur les smartphones, et toujours des promos folles à 75% !

La "Black Friday Week" d'Amazon est lancée, à une semaine jour pour jour du Black Friday 2025. Et Amazon s'attaque déjà sérieusement aux smartphones. Découvrez nos listes d'offres qui s'allongent.

La Black Friday Week d'Amazon a été ouverte hier et ce vendredi, à une semaine tout pile du Black Friday 2025, le géant de la vente en ligne met déjà un coup d'accélérateur. Dans les meilleures offres du jour, de nouveaux smartphones font leur apparition ce matin, mais aussi une poignée de produits Apple, sans doute les plus convoités du Black Friday chaque année. Amazon offre ainsi des prix réduits sur l'iPad Air 11", les AirPods Pro 2 et AirPods 4, et même sur l'iPhone 16e qui atteint 584 euros au lieu de 719 euros via une remise panier.

Si vous nous suivez régulièrement, notamment pendant le Black Friday, vous connaissez certainement notre obsession pour les listes. Pour le Black Friday Amazon, vous pourrez en parcourir pas moins de 5 ci-dessous, avec des remises parfois très importantes : une liste sur les 10 meilleures offres du jour, toutes catégories confondues ; une liste de smartphones à prix réduits ; une liste consacrée aux produits Apple ; une autre sur les rabais les plus élevés d'Amazon (on en a encore trouvé jusqu'à -75%) et enfin une liste consacrée à l'équipement de la maison.

Attention : les offres du Black Friday Amazon évoluent très vite selon la disponibilité, les tailles et les ruptures de stock ! Réfléchissez bien avant de vous lancer, mais quand votre décision est prise, ne procrastinez pas trop.

Sur les smartphones, des offres sont aussi particulièrement alléchantes avec le Nothing Phone (3a) Pro, Google Pixel 10, Google Pixel 9a Xiaomi Redmi Note, Samsung Galaxy, mais aussi dans le même univers Apple Watch SE 2 ou encore les écouteurs HUAWEI FreeBuds 6i... Faites votre choix !

Amazon vent aussi des MacBook, des iPad et des Apple Watch. Et ces derniers n'échappent pas au Black Friday Amazon. Découvrez une nouvelle liste de deals Amazon sur les produits Apple. Et pour ne pas bouder notre plaisir, nous y avons intégré quelques produits concurrents histoire de vous donner le choix...

Le Black Friday Amazon, ce sont aussi de superbes étiquettes avec des pourcentages de réduction ahurissants. Découvrez ci-dessous nos sélections d'offres Amazon à 60, 70 voire 75%. pour le Black Friday 2025. Attention, les stocks et les tailles rendent ces rabais extrêmes très limitez. Dépêchez vous.

Equipez-vous à la maison ou au travail avec le must grâce au Black Friday Amazon. Si on peut facilement se laisser guider par la tech, de nombreuses promos permettent aussi de garnir sa cuisine, son salon, sa chambre ou son bureau avec des appareils de pointe. Voici les meilleures offres ce jeudi sur les équipements de la maison.

La date officielle du Black Friday 2025 a été fixée au vendredi 28 novembre 2025. Mais Amazon voit généralement les choses en grand avec une Black Friday Week qui étend l'opération sur une semaine entière et débute une semaine plus tôt. Dès la mi-novembre, Amazon a communiqué la date de lancement, fixée au jeudi 20 novembre. Le Black Friday jouera aussi les prolongations jusqu'au lundi 1er décembre, jour du traditionnel "Cyber Monday".

Sur la liste des articles promis à des prix réduits, on retrouve les incontournables de la high-tech tels que les PC portables, smartphones, téléviseurs ou consoles de jeux, mais également les appareils domestiques comme les aspirateurs ou les robots de cuisine. Les marques de renom telles que Nintendo, Apple, Dell, Samsung, Dyson ou Krups sont susceptibles de figurer parmi les offres.

Mais faire le Black Friday sur Amazon, c'est aussi trouver des milliers de petites perles rares qui seront bien utiles dans votre quotidien. Le Black Friday est évidemment l'occasion de s'équiper en produits Amazon (notamment la gamme Echo) et en accessoires pour vos petits bijoux électroniques, mais aussi en brosses à dents électriques, balances connectées, rasoirs, poussettes, ou même couches pour bébés !

On surveillera aussi particulièrement cette année sur Amazon les prix sur les iPhone 16 et iPhone 15, notamment dans leur version Pro maintenant que l'iPhone 17 est sur le marché, ceux des dernières générations d'Apple Watch également, la PS5 qui devrait attirer l'attention après la sortie d'une PS5 Pro l'année dernière (sans compter les manettes et les accessoires), les batteries Ecoflow, les incontournables liseuses Kindle, les écouteurs sans fil.

Côté maison, comptez sur des promos sur les AirFryer, les aspirateurs balais sans fil, les arbre à chat, micro ondes, caméras de surveillance sans fil (dont les Blink d'Amazon évidemment), jusqu'aux meubles TV, bureau, table basse, ou même gourdes. Sans oublier un des musts du Black Friday Amazon chaque année, le sac à dos Eastpak noir (celui qu'on a tous porté à nos 16 ans et que les ados chérissent encore).

Amazon Haul, nouveau service au coeur du Black Friday ?

Pour ce Black Friday 2025 spécifiquement, il faudra garder un oeil sur Amazon Haul, nouvel espace lancé à la rentrée par le géant américain pour un large ensemble de produits du quotidien étiquetés à moins de 20 euros. Une majorité de ces offres proposées sont même à moins de 10 euros et les promotions y sont légion, Amazon semblant soucieux de répondre à ses concurrents chinois de plus en plus agressifs comme Shein, Temu ou Aliexpress.

Amazon Haul est peut être le nouveau service qui va tout changer pour ce Black Friday 2025. Il devrait aligner des prix extrêmement bas dans les rayons mode, vêtements, baskets, maroquinerie, petits équipement de cuisine ou de maison, de ménage ou de bricolage, montres, bracelets, bijoux et sacs à main bon marché, ceintures, portes cartes et autres accessoires, et même des parapluies, des jouets et jeux pour les petits et grands !

Pour réduire les prix à ce point, Amazon indique que la livraison peut prendre "jusqu'à deux semaines, selon votre localisation". Comprendre que les produits sont envoyés directement par les fabricants, souvent depuis la Chine selon la méthode du dropshipping. Les commandes inférieures à 20 euros donnent lieu à des frais d'expédition de 3,50 euros.

Amazon promet d'assurer une sélection des vendeurs en amont et permet les retours sous 14 jours suivant la réception, conformément au droit légal de rétractation, mais les articles Haul ne sont pas éligibles à la politique de retours standard sous 30 jours d'Amazon. L'échange n'est pas non plus proposé, pas plus que les avantages de livraison Prime.

Comment trouver les meilleures promos Amazon ?

Pour tirer le meilleur parti des promos d'Amazon lors du Black Friday, plusieurs astuces sont à considérer. Premièrement, l'inscription à l'essai gratuit de 30 jours à Amazon Prime pourrait s'avérer judicieuse, offrant la livraison en 1 jour ouvré et l'accès prioritaire aux ventes flash. De plus, il est recommandé de se connecter régulièrement à la page du Black Friday sur le site et à celle des ventes flash, toujours très riche en promos. Il suffira ensuite d'utiliser les outils de filtrage et de recherche du site pour naviguer efficacement parmi les offres. Utiliser l'application Amazon pour un shopping optimisé est sans doute un plus.

Lors du Black Friday, Amazon, reconnu pour ses offres alléchantes, ne déçoit pas avec la promesse de réductions pouvant atteindre 50%, le tout pendant une semaine entière avec la Black Friday Week. Il faut dire que le géant américain est sans doute le cybermarchand qui a permis à la grande journée de soldes à l'américaine d'être importée en France. Les ventes flash, très prisées pendant le Black Friday, sont de courtes durées et suivent le principe du "premier arrivé, premier servi". Il est donc conseillé de préparer à l'avance ce que l'on veut acheter et de rester à l'affût pendant les dix jours de la Black Friday Week pour ne pas manquer les offres sur les appareils électroniques, électroménagers, articles de mode, jeux et jouets.