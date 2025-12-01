Friday Amazon : les promos font de la résistance pour le Cyber Monday, mais faites vite !

Le Black Friday Amazon 2025, c'est terminé ou presque. Le site de vente en ligne le plus connu de la planète achève 12 jours de promos folles ce lundi 1er décembre, qui ont connu leur sommet vendredi et tout au long du week-end. Par chance, presque toutes les offres de ce Black Friday Amazon sont restées en ligne ce lundi, dans sa page consacrée à la Black Friday Week. Amazon est donc resté fidèle à sa réputation de casser les prix jusqu'au bout.

Les rabais du Black Friday Amazon ont pu atteindre -50%, -60%, -70%, voire -75%. Mais attention : chaque année lors du Black Friday, il faut bien distinguer les plus gros deals en termes d'affichage des vrais bons plans, qui sont un peu plus difficiles à dénicher. Des promos peut-être moins belles sur le papier, mais qui concernent les grandes marques et ou les produits qui comptent vraiment au quotidien.

Pour finir en beauté le Black Friday Amazon 2025, continuez à suivre ci-dessous les deals les plus intéressants repérés chez le cybermarchand le plus populaire de la planète. Nos listes par catégories de produits doivent vous aider à trouver la promo dont vous rêviez. Attention : entre le moment où nous postons les offres et celui où vous les découvrez, les prix peuvent évoluer très vite et le stock fondre brutalement !

Les offres en direct

08:03 - Le Black Friday offre 25% sur le MacBook Air 13 pouces avec M4

Le MacBook Air 13 pouces d'Apple est un ordinateur portable tout ce qu'il y a de plus respectable. Il est doté de la fameuse puce M4, a été conçu pour Apple Intelligence et émerveille nos yeux au moment où nous écrivons ces lignes avec son écran Liquid Retina. Tout ça sans parler de sa mémoire unifiée de 16 Go, son stockage SSD de 256 Go, Touch ID, etc., etc. Le Black Friday Amazon a offert 17% de rabais sur l'ordi d'Apple et même désormais 25% pour le Cyber Monday le faisant passer à 819 euros eu lieu de 1 089,00 euros. 

08:02 - Les meilleures offres du Black Friday Amazon sur les smartphones

Sur les smartphones, nerf de la guerre du Black Friday, les offres d'Amazon sont aussi particulièrement alléchantes avec les Nothing Phone (3a) Pro, Google Pixel 10, Google Pixel 9a Xiaomi Redmi Note, Samsung Galaxy, mais aussi dans le même univers l'incontournable iPhone d'Apple... Faites votre choix !

07:57 - Les offres du Black Friday Amazon à 70% et plus

Les offres du Black Friday Amazon peuvent aller jusqu'à 70%, 75% voire 80% pour certaines d'entre elles. Beaucoup de livres de romance, de développement personnel, de littérature de gare et de petites babioles se trouvent dans le lot, mais certains deals peuvent quand même valoir un  petit coup d'oeil dans la tech, le textile de marque et les produits pratiques du quotidien. Découvrez ci-dessous les offres Amazon avec les remises les plus importantes. Attention : beaucoup d'offres disparaissent très vite selon les stocks et les tailles. Dépêchez vous.

Les promos Amazon Black Friday à 70% (et plus)

07:57 - Les meilleures offres du Black Friday Amazon pour les MacBook et PC

Le Black Friday Amazon étant lancé depuis plusieurs jours désormais, une autre liste s'impose aussi, pour les MacBook et PC cette fois. De nombreuses offres peuvent être trouvées sur les ordinateurs Apple comme sur les Asus, MSI, Lenovo, Acer et autres Microsoft Surface. On voit des rabais de plusieurs centaines d'euros : 400 euros sur un MacBook Air 13" et même 800 euros sur un Samsung Galaxy Book4.

07:50 - Les meilleures offres du Black Friday Amazon pour les écouteurs sans fil

On profite de la prolongation du Black Friday Amazon 2025 pour vous redonner aussi notre liste des meilleures promos sur les écouteurs sans fil. Les AirPods sont toujours au meilleur prix et désormais, il ne faut plus se demander s'ils seront moins chers demain : le Black Friday, c'est fini et ça ne va plus durer très lontemps !

07:41 - Les meilleures offres du Black Friday Amazon sur les Air Fryers

On avait l'habitude de faire des listes de bons plans pour les équipements de la cuisine lors du Black Friday Amazon. Mais la passion pour les Air Fryers est passée par là et depuis un an ou deux, il n'est plus possible de passer cette journée du vendredi noir sans faire une liste dédiée aux friteuses à air chaud. Voici les 10 meilleurs deals Amazon Black Friday selon nous aujourd'hui.

07:35 - Les meilleures offres du Black Friday Amazon pour la maison

Amazon c'est aussi un tas de produits du quotidien et d'équipements pour la cuisine et la maison. On a refait le tour des offres ce week-end et il y a encore de très bons prix pour tous ces équipements qui vont de l'appareil de cuisson à des technologies pour votre salon ou votre bureau.

07:28 - Les meilleures offres du Black Friday Amazon sur les montres connectées

Voici notre sélection de montres connectées qui a tourné à plein régime vendredi lors du Black Friday Amazon. On a de l'Apple Watch Ultra avec quelques dizaines d'euros d'économies, mais aussi et surtout des HUAWEI Watch et des Google Pixel Watch qui, elles, dépassent les centaines d'euros de rabais.

07:11 - Les meilleures offres du Black Friday Amazon sur les tablettes

On a vu tellement d'iPad et de tablettes en tous genres passer ce vendredi sur Amazon, qu'on peut aisément vous refaire un top-10 dédié des offres du Black Friday chez le géant de la vente en ligne en pleine nuit. Parmi les musts du moment, un Apple iPad Air 11" avec puce M3 affiche 130 euros de réduction.

07:03 - Les meilleures offres du Black Friday Amazon pour les iPhone

L'iPhone est un des produits les plus recherchés lors du Black Friday et Amazon fait partie des revendeurs Apple susceptibles de le placer en réduction. De l'iPhone 17 Pro Max à l'iPhone 13, voici les prix repérés lors de ces prolongations du Black Friday 2025.

Quelles sont les dates du Black Friday 2025 ?

La date officielle du Black Friday 2025 a été fixée au vendredi 28 novembre 2025. Mais Amazon voit généralement les choses en grand avec une Black Friday Week qui étend l'opération sur une semaine entière et débute une semaine plus tôt. Dès la mi-novembre, Amazon a communiqué la date de lancement, fixée au jeudi 20 novembre. Le Black Friday jouera aussi les prolongations jusqu'au lundi 1er décembre, jour du traditionnel "Cyber Monday".

Quels sont les produits suivre pendant le Black Friday Amazon 2025 ?

Sur la liste des articles promis à des prix réduits, on retrouve les incontournables de la high-tech tels que les PC portables, smartphones, téléviseurs ou consoles de jeux, mais également les appareils domestiques comme les aspirateurs ou les robots de cuisine. Les marques de renom telles que Nintendo, Apple, Dell, Samsung, Dyson ou Krups sont susceptibles de figurer parmi les offres.

Mais faire le Black Friday sur Amazon, c'est aussi trouver des milliers de petites perles rares qui seront bien utiles dans votre quotidien. Le Black Friday est évidemment l'occasion de s'équiper en produits Amazon (notamment la gamme Echo) et en accessoires pour vos petits bijoux électroniques, mais aussi en brosses à dents électriques, balances connectées, rasoirs, poussettes,  ou même couches pour bébés !

On surveillera aussi particulièrement cette année sur Amazon les prix sur les iPhone 16 et iPhone 15, notamment dans leur version Pro maintenant que l'iPhone 17 est sur le marché, ceux des dernières générations d'Apple Watch également, la PS5 qui devrait attirer l'attention après la sortie d'une PS5 Pro l'année dernière (sans compter les manettes et les accessoires), les batteries Ecoflow, les incontournables liseuses Kindle, les écouteurs sans fil.

Côté maison, comptez sur des promos sur les AirFryer, les aspirateurs balais sans fil, les arbre à chat, micro ondes, caméras de surveillance sans fil (dont les Blink d'Amazon évidemment), jusqu'aux meubles TV, bureau, table basse, ou même gourdes. Sans oublier un des musts du Black Friday Amazon chaque année, le sac à dos Eastpak noir (celui qu'on a tous porté à nos 16 ans et que les ados chérissent encore).

Amazon Haul, nouveau service au coeur du Black Friday ?

Pour ce Black Friday 2025 spécifiquement, il faudra garder un oeil sur Amazon Haul, nouvel espace lancé à la rentrée par le géant américain pour un large ensemble de produits du quotidien étiquetés à moins de 20 euros. Une majorité de ces offres proposées sont même à moins de 10 euros et les promotions y sont légion, Amazon semblant soucieux de répondre à ses concurrents chinois de plus en plus agressifs comme Shein, Temu ou Aliexpress.

Amazon Haul est peut être le nouveau service qui va tout changer pour ce Black Friday 2025. Il devrait aligner des prix extrêmement bas dans les rayons mode, vêtements, baskets, maroquinerie, petits équipement de cuisine ou de maison, de ménage ou de bricolage, montres, bracelets, bijoux et sacs à main bon marché, ceintures, portes cartes et autres accessoires, et même des parapluies, des jouets et jeux pour les petits et grands !

Pour réduire les prix à ce point, Amazon indique que la livraison peut prendre "jusqu'à deux semaines, selon votre localisation". Comprendre que les produits sont envoyés directement par les fabricants, souvent depuis la Chine selon la méthode du dropshipping. Les commandes inférieures à 20 euros donnent lieu à des frais d'expédition de 3,50 euros.

Amazon promet d'assurer une sélection des vendeurs en amont et permet les retours sous 14 jours suivant la réception, conformément au droit légal de rétractation, mais les articles Haul ne sont pas éligibles à la politique de retours standard sous 30 jours d'Amazon. L'échange n'est pas non plus proposé, pas plus que les avantages de livraison Prime.

Comment trouver les meilleures promos Amazon ?

Pour tirer le meilleur parti des promos d'Amazon lors du Black Friday, plusieurs astuces sont à considérer. Premièrement, l'inscription à l'essai gratuit de 30 jours à Amazon Prime pourrait s'avérer judicieuse, offrant la livraison en 1 jour ouvré et l'accès prioritaire aux ventes flash. De plus, il est recommandé de se connecter régulièrement à la page du Black Friday sur le site et à celle des ventes flash, toujours très riche en promos. Il suffira ensuite d'utiliser les outils de filtrage et de recherche du site pour naviguer efficacement parmi les offres. Utiliser l'application Amazon pour un shopping optimisé est sans doute un plus.

Pourquoi on s'intéresse au Black Friday d'Amazon en France ?

Lors du Black Friday, Amazon, reconnu pour ses offres alléchantes, ne déçoit pas avec la promesse de réductions pouvant atteindre 50%, le tout pendant une semaine entière avec la Black Friday Week. Il faut dire que le géant américain est sans doute le cybermarchand qui a permis à la grande journée de soldes à l'américaine d'être importée en France. Les ventes flash, très prisées pendant le Black Friday, sont de courtes durées et suivent le principe du "premier arrivé, premier servi". Il est donc conseillé de préparer à l'avance ce que l'on veut acheter et de rester à l'affût pendant les dix jours de la Black Friday Week pour ne pas manquer les offres sur les appareils électroniques, électroménagers, articles de mode, jeux et jouets.

