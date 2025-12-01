Friday Amazon : les promos font de la résistance pour le Cyber Monday, mais faites vite !
BLACK FRIDAY AMAZON 2025. Le Black Friday Amazon est arrivé à son dernier jour ce lundi 1er décembre 2025, avec d'ultimes ventes flash jusqu'à minuit...
Le Black Friday Amazon 2025, c'est terminé ou presque. Le site de vente en ligne le plus connu de la planète achève 12 jours de promos folles ce lundi 1er décembre, qui ont connu leur sommet vendredi et tout au long du week-end. Par chance, presque toutes les offres de ce Black Friday Amazon sont restées en ligne ce lundi, dans sa page consacrée à la Black Friday Week. Amazon est donc resté fidèle à sa réputation de casser les prix jusqu'au bout.
Les rabais du Black Friday Amazon ont pu atteindre -50%, -60%, -70%, voire -75%. Mais attention : chaque année lors du Black Friday, il faut bien distinguer les plus gros deals en termes d'affichage des vrais bons plans, qui sont un peu plus difficiles à dénicher. Des promos peut-être moins belles sur le papier, mais qui concernent les grandes marques et ou les produits qui comptent vraiment au quotidien.
Pour finir en beauté le Black Friday Amazon 2025, continuez à suivre ci-dessous les deals les plus intéressants repérés chez le cybermarchand le plus populaire de la planète. Nos listes par catégories de produits doivent vous aider à trouver la promo dont vous rêviez. Attention : entre le moment où nous postons les offres et celui où vous les découvrez, les prix peuvent évoluer très vite et le stock fondre brutalement !
08:03 - Le Black Friday offre 25% sur le MacBook Air 13 pouces avec M4
Le MacBook Air 13 pouces d'Apple est un ordinateur portable tout ce qu'il y a de plus respectable. Il est doté de la fameuse puce M4, a été conçu pour Apple Intelligence et émerveille nos yeux au moment où nous écrivons ces lignes avec son écran Liquid Retina. Tout ça sans parler de sa mémoire unifiée de 16 Go, son stockage SSD de 256 Go, Touch ID, etc., etc. Le Black Friday Amazon a offert 17% de rabais sur l'ordi d'Apple et même désormais 25% pour le Cyber Monday le faisant passer à 819 euros eu lieu de 1 089,00 euros.
08:02 - Les meilleures offres du Black Friday Amazon sur les smartphones
Sur les smartphones, nerf de la guerre du Black Friday, les offres d'Amazon sont aussi particulièrement alléchantes avec les Nothing Phone (3a) Pro, Google Pixel 10, Google Pixel 9a Xiaomi Redmi Note, Samsung Galaxy, mais aussi dans le même univers l'incontournable iPhone d'Apple... Faites votre choix !
07:57 - Les offres du Black Friday Amazon à 70% et plus
Les offres du Black Friday Amazon peuvent aller jusqu'à 70%, 75% voire 80% pour certaines d'entre elles. Beaucoup de livres de romance, de développement personnel, de littérature de gare et de petites babioles se trouvent dans le lot, mais certains deals peuvent quand même valoir un petit coup d'oeil dans la tech, le textile de marque et les produits pratiques du quotidien. Découvrez ci-dessous les offres Amazon avec les remises les plus importantes. Attention : beaucoup d'offres disparaissent très vite selon les stocks et les tailles. Dépêchez vous.
Les promos Amazon Black Friday à 70% (et plus)
- PC portable 14 pouces Win11 Pro Celeron n5095, 8Go ram 256Go ssd à 289,9€ au lieu de 999,99 € soit - 71 %
- PC Portable Bvate 16'' 512 Go à 349,89 euros au lieu de 1 299,99 euros, soit -73%
- Tablette Android 20 Go RAM + 128 Go ROM (2 To TF), 10 pouces, Octa-core avec clavier et souris à 88,99€ au lieu de 299,00 € soit - 70 %
- Robot aspirateur laveur Lefant M330 pro 3 en 1, 5000pa d'aspiration à 129,9€ au lieu de 499,99 € soit - 74 %
- Ecouteurs bluetooth sans fil 60h sans fil, écran led et casque running à 23,99€ au lieu de 129,99 € soit - 82 %
- Ecouteurs bluetooth sans fil sport, ip7 étanche oreillette bluetooth running à 26,99€ au lieu de 89,99 € soit - 70 %
- Drone LE-IDEA amovible, avec mode compétitif, rotations à 360°, 2 batteries, facile à piloter à 29,99€ au lieu de 99,99 € soit - 70 %
- Doudoune sans manches à capuche Teddy Smith B-Terry Hood jr à 31,99€ au lieu de 99,99 € soit - 68 %
- Veste d'extérieur Hugo pour femme à 74,00€ au lieu de 218,94 € soit - 66 %
- T-shirt femme United colors of Benetton à 13,19€ au lieu de 42,42 € soit - 69 %
- Jean Karl Lagerfeld femme, denim slim taille mi-haute à 24,83€ au lieu de 84,62 € soit -71%
- Jean Karl Lagerfeld homme, denim slim à 23,33€ au lieu de 77,05 € soit -70%
- Jean Karl Lagerfeld homme, denim fuselé à 24,50€ au lieu de 87,48 € soit -72%
- Basket femmes Clarks Hollyhock walk à 24,32€ au lieu de 81,22 € soit - 70 %
- Bottes tendance Clarks fille Evyn Hike K. à 20,58€ au lieu de 79,95 € soit - 74 %
- Bottines femmes Love Moschino bottines à 72,55€ au lieu de 270,00 € soit - 73 %
- Chaussures femmes Love Moschino à 66,75€ au lieu de 249,00 € soit - 73 %
- Sandales de plage & piscine Quiksilver homme Molokai , multicolore à 5,92 € au lieu de 17,99 € soit - 67 %
- Sneakers Reebok Smash edge mixte à 35,67€ au lieu de 113,88 € soit - 69 %
- Matelas en mousse Zinus à mémoire de forme 160 x 190 cm à 77,60€ au lieu de 239,24 € soit - 68 %
07:57 - Les meilleures offres du Black Friday Amazon pour les MacBook et PC
Le Black Friday Amazon étant lancé depuis plusieurs jours désormais, une autre liste s'impose aussi, pour les MacBook et PC cette fois. De nombreuses offres peuvent être trouvées sur les ordinateurs Apple comme sur les Asus, MSI, Lenovo, Acer et autres Microsoft Surface. On voit des rabais de plusieurs centaines d'euros : 400 euros sur un MacBook Air 13" et même 800 euros sur un Samsung Galaxy Book4.
- Apple MacBook Air 13" avec puce M2 à 798 euros au lieu de 1199 euros
- Apple MacBook Air 13" avec puce M4 à 899 euros au lieu de 1099 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Apple MacBook Air 15" avec puce M4 à 1189 euros au lieu de 1399 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Apple MacBook Pro 14" avec puce M5 à 1699 euros au lieu de 1799 euros
- Asus Vivobook 15" (Ryzen 7, 16 Go RAM, 1 To SSD) à 489 euros au lieu de 699,99 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- MSI Sword 16" (Core i7, 16 Go RAM, RTX 4070, SSD 1 To) à 999 euros au lieu de 1699 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Lenovo IdeaPad Slim 3 16" (Core i5, RAM 16 Go, SSD 512 Go) à 469,99 euros au lieu de 799,99 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Microsoft Surface Laptop 13" (Snapdragon X Plus, 16 Go RAM, SSD 256 Go) à 899 euros au lieu de 1099 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Samsung Galaxy Book4 360 15" (Core Ultra 7, 16 Go RAM, SSD 512 Go) à 998 euros au lieu de 1799 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Acer Aspire 16" (Core Ultra 5, 16 Go RAM, SSD 512 Go à 569 euros au lieu de 799 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
07:50 - Les meilleures offres du Black Friday Amazon pour les écouteurs sans fil
On profite de la prolongation du Black Friday Amazon 2025 pour vous redonner aussi notre liste des meilleures promos sur les écouteurs sans fil. Les AirPods sont toujours au meilleur prix et désormais, il ne faut plus se demander s'ils seront moins chers demain : le Black Friday, c'est fini et ça ne va plus durer très lontemps !
- Apple AirPods 4 à 109 euros au lieu de 149 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Samsung Galaxy Buds 3 Pro avec chargeur secteur à 149 euros au lieu de 249,99 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Nothing Ear (a) à 59 euros au lieu de 99 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Marshall Minor IV à 82,99 euros au lieu de 129 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Samsung Galaxy Buds FE à 59,99 euros au lieu de 109 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Beats Solo Buds à 47 euros au lieu de 89,95 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Marshall Motif II ANC à 125 euros au lieu de 199 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- CMF by Nothing Buds 2 à 29,95 euros au lieu de 49,95 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Sony WF-1000XM5 à 199 euros au lieu de 249 euros
- Beats Powerbeats Pro 2 à 199 euros au lieu de 299,95 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
07:41 - Les meilleures offres du Black Friday Amazon sur les Air Fryers
On avait l'habitude de faire des listes de bons plans pour les équipements de la cuisine lors du Black Friday Amazon. Mais la passion pour les Air Fryers est passée par là et depuis un an ou deux, il n'est plus possible de passer cette journée du vendredi noir sans faire une liste dédiée aux friteuses à air chaud. Voici les 10 meilleurs deals Amazon Black Friday selon nous aujourd'hui.
- NINJA Foodi FlexDrawer Air Fryer à 149,99 euros au lieu de 269,99 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- NINJA Double Stack XL Air Fryer à 169,98 euros au lieu de 269,99 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- NINJA CRISPi Air Fryer Design Compact à 119,98 euros au lieu de 179,99 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Ninja Air Fryer MAX PRO à 85,98 euros au lieu de 149,99 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Ninja Air Fryer PRO à 69 euros au lieu de 129,99 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Moulinex Easy fry Essential inox (8,3L) à 99,98 euros au lieu de 169,99 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Moulinex Easy Fry Mega (7,5L) à 65,99 euros au lieu de 99,99 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Philips Airfryer Série 5000 avec double panier à 211,99 euros au lieu de 259,99 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Philips Airfryer série 2000 4,2L à 59,99 euros au lieu de 89,99 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- COSORI Air Fryer Turbo Tower 10,8L à 139,99 euros au lieu de 239,99 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
07:35 - Les meilleures offres du Black Friday Amazon pour la maison
Amazon c'est aussi un tas de produits du quotidien et d'équipements pour la cuisine et la maison. On a refait le tour des offres ce week-end et il y a encore de très bons prix pour tous ces équipements qui vont de l'appareil de cuisson à des technologies pour votre salon ou votre bureau.
- Robot aspirateur Roborock Saros 10 à 899 euros au lieu de 1499 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Robot aspirateur dreame L40 Ultra AE à 464 euros au lieu de 699 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Aspirateur laveur Tineco Floor One S7 Stretch Ultra à 309 euros au lieu de 549 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Aspirateur laveur dreame H12 Pro FlexReach à 208,99 euros au lieu de 399 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Aspirateur balai sans fil Dyson V11 Advanced à 379 euros au lieu de 599 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Machine à café De’Longhi Magnifica S
- Shampouineuse Bissell SpotClean Pet Pro à 149,99 euros au lieu de 259,99 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Batterie de cuisine 20 pièces Tefal Ingenio inox à 109,99 euros au lieu de 229,99 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Machine à glaces Ninja SLUSHi
- Moulinex Cookeo Touch Wifi à 249,99 euros au lieu de 479,99 euros
07:28 - Les meilleures offres du Black Friday Amazon sur les montres connectées
Voici notre sélection de montres connectées qui a tourné à plein régime vendredi lors du Black Friday Amazon. On a de l'Apple Watch Ultra avec quelques dizaines d'euros d'économies, mais aussi et surtout des HUAWEI Watch et des Google Pixel Watch qui, elles, dépassent les centaines d'euros de rabais.
- Apple Watch Ultra 2 à 738,90 euros au lieu de 789 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Apple Watch SE 2 (44mm) à 219 euros au lieu de 249 euros
- Garmin vívoactive 5 à 169,19 euros au lieu de 299 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Samsung Galaxy Watch 7 (44mm) avec chargeur à 219,95 euros au lieu de 309,95 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- HUAWEI Watch GT6 Pro + Freebuds 6i à 379,89 euros au lieu de 448,40 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- HUAWEI Watch GT 5 (46mm) à 144,99 euros au lieu de 249,99 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Google Pixel Watch 3 à 226,99 euros au lieu de 399 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- XIAOMI Watch S4 à 139,87 euros au lieu de 169,99 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Samsung Galaxy Watch 8 avec chargeur à 329,99 euros au lieu de 378,95 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- CMF Watch 3 Pro à 69 euros au lieu de 99 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
07:11 - Les meilleures offres du Black Friday Amazon sur les tablettes
On a vu tellement d'iPad et de tablettes en tous genres passer ce vendredi sur Amazon, qu'on peut aisément vous refaire un top-10 dédié des offres du Black Friday chez le géant de la vente en ligne en pleine nuit. Parmi les musts du moment, un Apple iPad Air 11" avec puce M3 affiche 130 euros de réduction.
- Apple iPad Air 11" avec puce M3 à 539,10 euros au lieu de 669 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Apple iPad 11" avec puce A16 à 348,14 euros au lieu de 389 euros
- Samsung Galaxy Tab A9 à 119,90 euros au lieu de 189,90 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Samsung Galaxy Tab A9+ à 249,90 euros au lieu de 349,90 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 à 229 euros au lieu de 429 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Lenovo Idea Tab Pro à 341 euros au lieu de 549,90 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Lenovo Idea Tab à 159 euros au lieu de 219,90 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Xiaomi Pad 7 à 301 euros au lieu de 391 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Xiaomi Redmi Pad 2 Pro (8/256 Go) à 285,95 euros au lieu de 351 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Xiaomi Redmi Pad 2 4G à 181 euros au lieu de 251 euros (valable jusqu'au 1er décembre 2025)
07:03 - Les meilleures offres du Black Friday Amazon pour les iPhone
L'iPhone est un des produits les plus recherchés lors du Black Friday et Amazon fait partie des revendeurs Apple susceptibles de le placer en réduction. De l'iPhone 17 Pro Max à l'iPhone 13, voici les prix repérés lors de ces prolongations du Black Friday 2025.
- Apple iPhone 17 Pro Max (256 Go) à 1478 euros
- Apple iPhone 17 Pro (256 Go) à 1328 euros
- Apple iPhone Air (256 Go) à 1228 euros
- Apple iPhone 17 (256 Go) à 969 euros
- Apple iPhone 16 Plus (128 Go) à 969 euros
- Apple iPhone 16 (128 Go) à 799 euros au lieu de 869 euros
- Apple iPhone 16e (128 Go) à 599 euros au lieu 719 euros
- Apple iPhone 15 (256 Go) à 849 euros
- Apple iPhone 14 Plus (128 Go) à 657 euros (sur Amazon Espagne, valable jusqu'au 1er décembre 2025)
- Apple iPhone 13 (256 Go) à 695 euros (sur Amazon Italie, valable jusqu'au 1er décembre 2025)
Quelles sont les dates du Black Friday 2025 ?
La date officielle du Black Friday 2025 a été fixée au vendredi 28 novembre 2025. Mais Amazon voit généralement les choses en grand avec une Black Friday Week qui étend l'opération sur une semaine entière et débute une semaine plus tôt. Dès la mi-novembre, Amazon a communiqué la date de lancement, fixée au jeudi 20 novembre. Le Black Friday jouera aussi les prolongations jusqu'au lundi 1er décembre, jour du traditionnel "Cyber Monday".
Quels sont les produits suivre pendant le Black Friday Amazon 2025 ?
Sur la liste des articles promis à des prix réduits, on retrouve les incontournables de la high-tech tels que les PC portables, smartphones, téléviseurs ou consoles de jeux, mais également les appareils domestiques comme les aspirateurs ou les robots de cuisine. Les marques de renom telles que Nintendo, Apple, Dell, Samsung, Dyson ou Krups sont susceptibles de figurer parmi les offres.
Mais faire le Black Friday sur Amazon, c'est aussi trouver des milliers de petites perles rares qui seront bien utiles dans votre quotidien. Le Black Friday est évidemment l'occasion de s'équiper en produits Amazon (notamment la gamme Echo) et en accessoires pour vos petits bijoux électroniques, mais aussi en brosses à dents électriques, balances connectées, rasoirs, poussettes, ou même couches pour bébés !
On surveillera aussi particulièrement cette année sur Amazon les prix sur les iPhone 16 et iPhone 15, notamment dans leur version Pro maintenant que l'iPhone 17 est sur le marché, ceux des dernières générations d'Apple Watch également, la PS5 qui devrait attirer l'attention après la sortie d'une PS5 Pro l'année dernière (sans compter les manettes et les accessoires), les batteries Ecoflow, les incontournables liseuses Kindle, les écouteurs sans fil.
Côté maison, comptez sur des promos sur les AirFryer, les aspirateurs balais sans fil, les arbre à chat, micro ondes, caméras de surveillance sans fil (dont les Blink d'Amazon évidemment), jusqu'aux meubles TV, bureau, table basse, ou même gourdes. Sans oublier un des musts du Black Friday Amazon chaque année, le sac à dos Eastpak noir (celui qu'on a tous porté à nos 16 ans et que les ados chérissent encore).
Amazon Haul, nouveau service au coeur du Black Friday ?
Pour ce Black Friday 2025 spécifiquement, il faudra garder un oeil sur Amazon Haul, nouvel espace lancé à la rentrée par le géant américain pour un large ensemble de produits du quotidien étiquetés à moins de 20 euros. Une majorité de ces offres proposées sont même à moins de 10 euros et les promotions y sont légion, Amazon semblant soucieux de répondre à ses concurrents chinois de plus en plus agressifs comme Shein, Temu ou Aliexpress.
Amazon Haul est peut être le nouveau service qui va tout changer pour ce Black Friday 2025. Il devrait aligner des prix extrêmement bas dans les rayons mode, vêtements, baskets, maroquinerie, petits équipement de cuisine ou de maison, de ménage ou de bricolage, montres, bracelets, bijoux et sacs à main bon marché, ceintures, portes cartes et autres accessoires, et même des parapluies, des jouets et jeux pour les petits et grands !
Pour réduire les prix à ce point, Amazon indique que la livraison peut prendre "jusqu'à deux semaines, selon votre localisation". Comprendre que les produits sont envoyés directement par les fabricants, souvent depuis la Chine selon la méthode du dropshipping. Les commandes inférieures à 20 euros donnent lieu à des frais d'expédition de 3,50 euros.
Amazon promet d'assurer une sélection des vendeurs en amont et permet les retours sous 14 jours suivant la réception, conformément au droit légal de rétractation, mais les articles Haul ne sont pas éligibles à la politique de retours standard sous 30 jours d'Amazon. L'échange n'est pas non plus proposé, pas plus que les avantages de livraison Prime.
Comment trouver les meilleures promos Amazon ?
Pour tirer le meilleur parti des promos d'Amazon lors du Black Friday, plusieurs astuces sont à considérer. Premièrement, l'inscription à l'essai gratuit de 30 jours à Amazon Prime pourrait s'avérer judicieuse, offrant la livraison en 1 jour ouvré et l'accès prioritaire aux ventes flash. De plus, il est recommandé de se connecter régulièrement à la page du Black Friday sur le site et à celle des ventes flash, toujours très riche en promos. Il suffira ensuite d'utiliser les outils de filtrage et de recherche du site pour naviguer efficacement parmi les offres. Utiliser l'application Amazon pour un shopping optimisé est sans doute un plus.
Pourquoi on s'intéresse au Black Friday d'Amazon en France ?
Lors du Black Friday, Amazon, reconnu pour ses offres alléchantes, ne déçoit pas avec la promesse de réductions pouvant atteindre 50%, le tout pendant une semaine entière avec la Black Friday Week. Il faut dire que le géant américain est sans doute le cybermarchand qui a permis à la grande journée de soldes à l'américaine d'être importée en France. Les ventes flash, très prisées pendant le Black Friday, sont de courtes durées et suivent le principe du "premier arrivé, premier servi". Il est donc conseillé de préparer à l'avance ce que l'on veut acheter et de rester à l'affût pendant les dix jours de la Black Friday Week pour ne pas manquer les offres sur les appareils électroniques, électroménagers, articles de mode, jeux et jouets.