Le smarphone realme Narzo profite de 15% de réduction chez Amazon

En cette période de préparation des soldes, quelques articles voient déjà des réductions de prix. Le smartphone realme Narzo est en réduction chez Amazon au prix de 219,99 €!

Si vous avez raté la période du Black Friday pour vous munir d'un nouveau smartphone, il faudra bien profiter de la période des soldes qui commence officiellement ce 11 janvier et prendra ses fins le 7 février 2023. En attendant, on vous propose des deals qui sont déjà présents avant cette grande période de soldes.

Le smartphone Realme Narzo 50 profite d'une réduction de moins 15% chez Amazon en ce moment. Si vous souhaitez mettre les mains sur un téléphone aux alentours des 200 €, cette occasion est pour vous.

realme Narzo 50 5G-6+128 GB Smartphone Debloqué etMéga Batterie de 5 000 mAh, Processeur Dimensity 810 5G, Système de Recharge Dart 33 W, Écran Ultra Fluide de 90 Hz, NFC, Dual Sim, Hyper Blue Neuf à partir de 219,99 € Occasion à partir de 187,51 € Amazon 259,99 € 219,99 € Voir Amazon 259,99 € 187,51 € Voir

Le Realme Narzo 50 propose de bonnes fonctionnalités par rapport à son petit prix. Celui-ci est livré avec un écran bien solide, un taux de rafraîchissement élevé et une batterie qui dure bien longtemps. Le seul bémol que l'on peut rapprocher au Realme 50 est sa qualité d'appareil photo qui reste "correcte".

Le smartphone est équipé d'un processeur Heliod G96 puissant, 6 Go de RAM dynamique qu'on trouve d'habitude dans les smartphones haut de gamme et jusqu'à 128 GB de mémoire. Son design est inspiré des voitures de courses, d'où le nom de ses variantes de couleur : Speed Black et Speed Blue.