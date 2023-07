Le Samsung Galaxy Z Fold 5 perd près de 200 euros avec ces bonus de précommande

SAMSUNG GALAXY Z FOLD 5. Samsung vient de dévoiler le nouveau Samsung Galaxy Z Fold 5. Ce dernier s'accompagne notamment de belles offres de précommandes qui vous permettent d'économiser plusieurs centaines d'euros !

La conférence "Galaxy Unpacked" de ce mercredi 26 juillet aura levé le voile sur le nouveau Samsung Galaxy Z Fold 5. Ce dernier dispose notamment déjà d'excellentes offres de précommande avant sa sortie officielle en Europe. Il est possible de doubler le stockage de votre appareil sans débourser d'argent supplémentaire, mais également de profiter d'un bonus de reprise sur votre ancien appareil (smartphone, tablette, montre connectée) pour l'achat d'un Samsung Galaxy Z Fold 5.

Découvrez toutes les nouveautés sur Samsung Galaxy Z Fold 5, sa date de sortie, ses disponibilités et ses différents prix en Europe.

Le Samsung Galaxy Z Fold 5 est officiellement disponible en précommande. En attendant sa sortie officielle, il est possible de profiter de très belles offres de réservation du 26 juillet au 10 août 2023. Ces dernières permettent de doubler le stockage de votre nouveau smartphone sans frais supplémentaire, mais également de bénéficier de 100 euros de reprise bonus sur votre ancien appareil.

Smartphone SAMSUNG Galaxy Z Fold5 Crème 512Go 5G Neuf à partir de 1898,98 € Fnac 2038,98 € 1898,98 € Voir

Boulanger 2039,00 € 1899,00 € Voir

Smartphone SAMSUNG Galaxy Z Fold5 Noir 512Go 5G Neuf à partir de 1899,00 € Boulanger 2039,00 € 1899,00 € Voir

Voici un résumé des offres de précommandes disponibles sur le Samsung Galaxy Z Fold 5 :

Galaxy Z Fold 5 (512 Go) : 1 899 euros au lieu de 2 039 euros + 100 euros de bonus de reprise d'un ancien appareil.

au lieu de 2 039 euros + d'un ancien appareil. Galaxy Z Fold 5 (1 To) : 2 039 euros au lieu de 2 279 euros + 100 euros de bonus de reprise d'un ancien appareil.

Quelles sont les nouveautés du Samsung Galaxy Z Fold 5 ?

Peu de nouveautés sont attendues pour le prochain Samsung Galaxy Z Fold 5. Ce nouveau smartphone pliable est notamment disponible en trois coloris que sont le noir, le crème et le bleu. Il se pourrait cependant que Samsung propose par la suite de nouvelles options de couleurs sur son site officiel comme ce fût le cas pour les précédentes générations.

C'est certainement la plus grosse nouveauté du Samsung Galaxy Z Fold 5. Un nouveau processeur est intégré au sein de l'appareil avec un Snapdragon 8 Gen 2. Le smartphone peut également compter sur 12 Go de mémoire vive afin d'épauler le processeur et délivrer de hautes performances au sein de vos jeux vidéo les plus gourmands et exigeants en ressources.

Le Snapdragon 8 Gen 2 est déjà présent au sein de nombreux autres smartphones comme le S23 Ultra. Il a prouvé à plusieurs reprises qu'il s'agissait d'un excellent processeur, et ce dernier devrait délivrer d'excellents résultats au sein du Samsung Galaxy Z Fold 5.

Le Samsung Galaxy Z Fold 5 ne marque aucun changement du côté de son design. Le nouveau smartphone pliable de Samsung reprend énormément quasiment trait pour trait les choix déjà établis par son prédécesseur, le Z Fold 4. Il est cependant fait mention d'une nouvelle charnière revue et améliorée pour réduire davantage la visibilité de la pliure au milieu de l'écran interne. Une amélioration qui ne permettrait cependant toujours pas de masquer entièrement la pliure qui resterait toujours bien visible au quotidien.

Le Samsung Galaxy Z Fold 5 est doté d'un écran Dynamic AMOLED de 7.6 pouces. L'écran et l'arrière du téléphone seraient également protégés par du Gorilla Victus Glass. Le téléphone inclurait également la norme de résistance à l'eau iPx8 qui était déjà présente dans les précédents appareils pliables de la firme.

Les deux écrans du Samsung Galaxy Z Fold 5 peuvent toujours compter sur une technologie AMOLED pour retranscrire au mieux les couleurs et noirs profonds de vos contenus. Les utilisateurs pourront également toujours compter sur un taux de rafraichissement variable allant de 1 à 120 Hz pour l'écran interne et de 48 à 120 Hz pour l'écran externe.

Malgré plusieurs rumeurs concernant des améliorations sur ses capteurs photo, le Samsung Galaxy Z Fold 5 conserve la même configuration que l'an passé avec trois objectifs :

Un capteur principal de 50 Mpx

Un ultra grand-angle de 12 Mpx

Un téléobjectif de 10 Mpx

Après les excellents retours du Samsung Galaxy S23 Ultra, il y a fort à parier que Samsung propose une nouvelle fois une belle expérience sur l'appareil photo du Samsung Galaxy Z Fold 5.

Le Samsung Galaxy Z Fold 5 sera disponible à partir du 11 août prochain. Trois coloris sont proposés par Samsung : noir, crème et bleu. Il existe également trois versions disponibles selon le stockage dont vous avez besoin : 256 Go, 512 Go et 1 To.

En attendant sa date de sortie officielle, le Samsung Galaxy Z Fold 5 bénéficie d'offres de précommande qui permettent de doubler le stockage de l'appareil sans surcoût. Vous bénéficiez également d'un bonus de reprise de votre ancien appareil (smartphone, montre connectée, tablette) de 100 euros en plus de sa valeur initiale.

Quel prix pour le Samsung Galaxy Z Fold 5 ?

Les smartphones Samsung Galaxy Z Fold ont toujours coûté une petite fortune. Il faut dire que la technologie d'écran pliable représente un certain coût pour l'entreprise. Samsung n'a jamais caché le fait que les Z Fold étaient des produits haut de gamme et le précédent Z Fold 4 s'affichait notamment à partir de 1799 euros chez nous.

Le Samsung Galaxy Z Fold 5 coûte cependant un peu plus cher que ses prédécesseurs. Samsung a dévoilé les tarifs du Z Fold 5 et il est possible de constater une augmentation de près de 100 euros pour le prochain Samsung Galaxy Z Fold 5. Les nouveaux prix sont les suivants :

Samsung Galaxy Z Fold 5 (256 Go) : à partir de 1899 €

Samsung Galaxy Z Fold 5 (512 Go) : à partir de 2039 €

Samsung Galaxy Z Fold 5 (1 To) : à partir de 2279 €

Nous ne manquerons pas de mettre cet article à jour dès lors que nous disposeront de plus d'informations relatives au Samsung Galaxy Z Fold 5. Nous traiterons notamment les différentes promotions et offres disponibles sur l'appareil afin que vous puissiez le trouver au meilleur prix disponible.