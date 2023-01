Soldes iPhone : l'iPhone 14 en promo à moins de 1000 €

SOLDES IPHONE. Si vous souhaitez acquérir un iPhone, les soldes d'hiver vous offrent l'occasion idéale. En ce moment, le dernier iPhone d'Apple, l'iPhone 14 est disponible au prix réduit de 878,99 € chez Rakuten.

Les soldes d'hiver 2023 ont déjà commencé. L'iPhone est toujours l'un des produits High-Tech les plus recherchés lors de l'événement, et ce, quelle que soit sa version. Si Apple ne propose quasiment jamais de baisses de prix sur ses précieux téléphones, ce n'est pas le cas des sites de vente spécialisés.

Qu'il s'agisse de l'iPhone 12, de l'iPhone 13 ou même du dernier iPhone 14, les soldes commencent déjà à proposer de belles offres sur les téléphones de la marque. Retrouvez les meilleurs prix actuellement disponibles sur les différents sites qui proposent l'iPhone. On trouve en ce moment les meilleurs prix d'iPhone Chez Rakuten. L'iPhone 14 est disponible à 878,99 € au lieu de 999,99 €, profitant d'une remise de moins 12%, l'iPhone 13 128 Go est à saisir au prix de 749 € et l'iPhone 12 128 Go est également disponible au prix de 580 € chez le même commerçant.

Meilleurs produits iPhone en solde

Des soldes d'hiver 2023 sur l'iPhone 14 ?

Bien que sorti très récemment, l'iPhone 14 a déjà été concerné par quelques promotions ces dernières semaines et il en profite également durant cette période soldes d'hiver. Un pack spécial avec l'iPhone 14 et des écouteurs sans fil AirPods était également proposé par le site CDiscount. Des rabais sur ce téléphone haut de gamme restent généralement toujours disponibles depuis sa sortie.

Apple iPhone 14 Bleu 128 Go Neuf à partir de 879,99 € Occasion à partir de 850,00 € Rakuten 879,99 € Voir

Ubaldi 939,00 € Voir

Fnac 1018,95 € 968,95 € Voir

Materiel.net 969,00 € Voir

LDLC.com 969,00 € Voir

La Redoute 1019,00 € 969,00 € Voir

Darty 969,00 € Voir

Galeries Lafayette 1019,00 € 969,00 € Voir

Leclerc 1017,00 € Voir Rakuten 879,99 € 850,00 € Voir

Reconditionné 905,00 € 872,00 € Voir

Fnac 1018,95 € 969,00 € Voir

iPhone iPhone 14 Plus 128GB Red Neuf à partir de 992,00 € Occasion à partir de 972,00 € Rakuten 992,00 € Voir

Ubaldi 1061,00 € Voir

Fnac 1168,95 € 1118,95 € Voir

Amazon 1169,00 € 1119,00 € Voir

Cdiscount 1119,00 € Voir

Materiel.net 1119,00 € Voir

LDLC.com 1119,00 € Voir

La Redoute 1169,00 € 1119,00 € Voir

Darty 1119,00 € Voir

Galeries Lafayette 1169,00 € 1119,00 € Voir Reconditionné 1005,00 € 972,00 € Voir

Rakuten 992,00 € 1049,99 € Voir

Fnac 1168,95 € 1099,00 € Voir

Quelles promotions des soldes d'hiver 2023 sur l'iPhone 13 ?

L'iPhone 13 est-il concerné par les soldes d'hiver ? Apple a pour habitude de ne pas brader les tarifs de ces derniers produits sans proposer une nouvelle version au préalable. Bien qu'assez récent, l'iPhone 13 reste généralement proposé avec quelques baisses de prix durant les soldes. Il est en ce moment à 745 € chez Rakuten. Il faut surveiller les différents sites d'e-commerce reconnus comme la Fnac, Amazon, CDiscount, etc... pour voir si ce prix pourrait éventuellement baisser encore.

iPhone 13 mini Neuf à partir de 729,00 € Occasion à partir de 580,00 € Rakuten 729,00 € Voir

Fnac 808,95 € 758,95 € Voir

Amazon 809,00 € 759,00 € Voir

Materiel.net 759,00 € Voir

LDLC.com 759,00 € Voir

Darty 759,00 € Voir

La Redoute 832,99 € Voir Rakuten 729,00 € 580,00 € Voir

Reconditionné 705,00 € 672,00 € Voir

Fnac 808,95 € 709,00 € Voir

iPhone 13 Pro Neuf à partir de 1249,00 € Occasion à partir de 912,00 € Rakuten 1249,00 € Voir Reconditionné 945,00 € 912,00 € Voir

Rakuten 1249,00 € 925,00 € Voir

Darty 1047,90 € Voir

iPhone 13 Pro Max Neuf à partir de 1429,99 € Occasion à partir de 1300,00 € Rakuten 1429,99 € Voir

Fnac 1478,95 € Voir

Amazon 1479,00 € Voir

Materiel.net 1479,00 € Voir

LDLC.com 1479,00 € Voir

Darty 1479,00 € Voir Rakuten 1429,99 € 1300,00 € Voir

Quelles sont les soldes d'hiver sur l'iPhone 12 ?

L'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini ont déjà été concernés par des soldes via des marchands spécialisés. Il est parfois possible de retrouver le téléphone d'Apple en promotion, notamment chez Rakuten ou CDiscount. Voici déjà quelques-uns des meilleurs tarifs actuellement proposés chez les plateformes de marchands, sans tenir compte d'éventuels codes promos.

iPhone 12 mini Neuf à partir de 693,00 € Occasion à partir de 410,00 € Rakuten 693,00 € Voir Rakuten 693,00 € 410,00 € Voir

Reconditionné 505,00 € 472,00 € Voir

iPhone 12 Neuf à partir de 580,30 € Occasion à partir de 450,00 € Rakuten 580,30 € Voir

Amazon 809,00 € 719,00 € Voir

Fnac 808,95 € 758,95 € Voir

Cdiscount 759,00 € Voir

Materiel.net 759,00 € Voir

LDLC.com 759,00 € Voir

La Redoute 759,00 € Voir

Darty 759,00 € Voir Rakuten 580,30 € 450,00 € Voir

Fnac 808,95 € 484,99 € Voir

Reconditionné 515,00 € 482,00 € Voir

L'iPhone 11 en promotion pour les soldes d'hiver 2023 ?

Bien que l'iPhone 11 soit sorti il y a quelques années, il demeure toujours très puissant et performant. Il n'est pas rare de le retrouver en promotion, que ce soit dans le cadre d'un événement ou non. Nous traitons bien évidemment les baisses de prix annoncées sur l'iPhone 11 dans le cadre des soldes 2023.

Apple iPhone 11 64 Go Blanc Neuf à partir de 461,80 € Occasion à partir de 340,00 € Rakuten 461,80 € Voir

Fnac 528,95 € Voir

Materiel.net 529,00 € Voir

LDLC.com 529,00 € Voir

Darty 529,00 € Voir Rakuten 461,80 € 340,00 € Voir

Fnac 528,95 € 376,92 € Voir

N'hésitez pas à consulter notre article sur l'événement afin de retrouver les meilleures offres des soldes d'été, toutes les dates officielles de l'événement, ainsi que les magasins participants. Nous mettront à jour cet article avec les meilleures offres mises à disposition.