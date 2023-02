Test du Samsung Galaxy S23 Ultra : Samsung a pris des notes

TEST SAMSUNG GALAXY S23 ULTRA. Le nouveau Samsung Galaxy S23 Ultra a pour mission de s'imposer comme la nouvelle référence parmi les téléphones haut de gamme chez Android. Pari tenu ? La réponse dans notre test.

Samsung a beaucoup à faire cette année pour ses Galaxy S23. Si la génération précédente a su s’imposer sur le marché avec d’excellents appareils, la gamme des S22 souffrait de la comparaison avec la concurrence. En cause : le processeur Exynos maison qui souffrait de plusieurs lacunes, et n’était proposé que sur les versions européennes des S22.

Pour son Samsung Galaxy S23, adieu l’Exynos et place au Snapdragon 8 Gen 2, la puce la plus puissante du marché à l’heure actuelle côté Android. Nous avons pu tester le Samsung Galaxy S23 Ultra en avant-première avant sa sortie le vendredi 17 février, et nous n’avons pas été déçus.

Le récap de notre test du Samsung Galaxy S23 Ultra Un des meilleurs écran du marché avec une excellente luminosité et un taux de rafraichissement de 120 Hz

avec une excellente luminosité et un taux de rafraichissement de 120 Hz Une excellente autonomie qui permet au S23 Ultra de durer plus d'une journée

qui permet au S23 Ultra de durer plus d'une journée De très bonnes performances en photographie Une recharge bien trop lente avec plus d'une heure pour charger entièrement le S23 Ultra

avec plus d'une heure pour charger entièrement le S23 Ultra One Ui 5.1 qui prend bien trop de place sur l'appareil

qui prend bien trop de place sur l'appareil Un tarif de lancement en hausse

Un design déjà vu et qui a déjà plu

Le design du Samsung Galaxy S23 Ultra n’évolue quasiment pas cette année. Ce n’est pas une mauvaise nouvelle puisque le design de son prédécesseur (grandement inspiré de la gamme Galaxy Note) était déjà excellent. Le téléphone arbore donc des lignes bien tracées dans un format rectangulaire qui tranche avec la majorité des smartphones de nos jours. Les boutons sur le côté sont bien placés et tombent bien sous le pouce. Le compartiment pour le stylet est toujours disposé en bas du téléphone et reste facile à utiliser au quotidien.

Le design du Samsung Galaxy S23 Ultra évolue peu par rapport à son prédécesseur. © Linternaute

Ce format très “premium” confère tout de même un certain gabarit au téléphone. Le Samsung Galaxy S23 Ultra ne conviendra peut-être pas aux plus petites mains qui préféreront se tourner vers un autre appareil de la gamme S23. Lors de nos tests du quotidien, plusieurs personnes de notre entourage avaient notamment du mal à glisser entièrement le téléphone dans leur poche.

L’autre petit côté négatif du design du S23 Ultra tient dans ses capteurs photo. Les objectifs, assez protubérants, empêchent le téléphone de bien reposer sur une surface plane. Un défaut assez anecdotique, mais qui peut s'avérer frustrant lorsque l'on souhaite utiliser le styler sur le S23 Ultra posé sur une table. Nous vous recommandons donc de vous munir d’une coque pour palier à ce problème, et protéger le téléphone.

Un des plus beaux écrans du marché

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est pourvu d’une dalle AMOLED de 6,8 pouces. Largement apprécié sur la précédente génération, l’écran du Samsung Galaxy S23 semble hériter de tous les bons côtés de son aîné. Nous sommes très clairement face à l’un des meilleurs écrans du marché, notamment pour sa luminosité. C’est simple : même en plein soleil, vous ne devriez avoir aucun mal à visionner du contenu sur l’écran du Samsung Galaxy S23 Ultra.

Le mode d’affichage par défaut du S23 Ultra est calibré sur “vif”. Nous recommanderons de passer plutôt sur l’affichage “naturel” pour disposer de couleurs et rendus plus fidèles à la réalité. Samsung a l’habitude de trop saturer les couleurs sur ses écrans et photos, ce que nous verrons également plus loin dans ce test.

L'écran du Samsung Galaxy S23 Ultra est un vrai plaisir à utiliser au quotidien. © Linternaute

Notez que cette année, l’ensemble des smartphones de la gamme Samsung Galaxy S23 bénéficie d’un taux de rafraîchissement adaptatif allant de 1 à 120 Hz selon le contenu affiché. Cela permet au S23 Ultra de disposer d’un affichage fluide, notamment lors des jeux et applications. Un rendu très agréable, notamment pour nos sessions sur des jeux comme Call of Duty, Diablo Immortal ou Genshin Impact à 60 FPS.

Le processeur Snapdragon 8 Gen 2 au service du S23 Ultra

S’il y a bien un changement à noter cette année sur le Samsung Galaxy S23 Ultra, c’est son processeur. Point de production Exynos maison en Europe, comme c’est le cas depuis des années chez Samsung, mais une puce Snapdragon 8 Gen 2.

Une décision importante et certainement difficile pour Samsung. Le précédent processeur Exynos 2200 qui équipait le Samsung S22 Ultra avait longuement été décrié par la communauté pour sa pertinence face aux puces Snapdragon de chez Qualcomm. Entendons nous bien : si les processeurs Exynos demeurent de bonne facture, ces derniers souffraient de la comparaison avec les puces Snapdragon.

Nous avons pu essayer le Samsung Galaxy S23 Ultra pendant plusieurs semaines, et le téléphone ne nous a pas déçu sur sa puissance. La navigation entre différentes pages web et applications est fluide, les animations s’enchaînent sans aucun ralentissement ou freeze à l’écran.

Sur Genshin Impact, notre titre de référence, le jeu était complètement fluide avec 60 FPS constants et les graphismes réglés sur “très élevés”. On dénote tout de même une petite chauffe du processeur, mais rien de très marquant comparé notamment au S22+ et son Exynos 2200 qui faisait vraiment craindre le pire pour l’autonomie des composants.

Cerise sur le gâteau : le Snapdragon 8 Gen 2 du Samsung Galaxy S23 Ultra semble également très bon pour gérer l'énergie du téléphone et lui garantir une excellente autonomie. Un point sur lequel nous reviendrons d'ici quelques lignes.

Des photos sublimes pour des couleurs saturées

S’il y a bien un point sur lequel les smartphones haut de gamme se démarquent, c’est la photo. Le Samsung Galaxy S23 embarque quatre capteurs (comme pour le S22) dont un nouvel objectif principal de 200 Mpx. Ce dernier est notamment au coeur de la communication de Samsung pour son nouveau smartphone. Voici l'ensemble des capteurs photo présents sur le Samsung Galaxy S23 Ultra :

Nouveau capteur Grand Angle : 200 Mpx.

capteur Grand Angle : 200 Mpx. Capteur Ultra Grand Angle : 12 Mpx.

Capteur téléobjectif x3 : 10 Mpx.

Capteur téléobjectif x10 : 10 Mpx.

Nouveau capteur selfie : 12 Mpx.

De jour, les photos prises avec le capteur 200 Mpx du S23 Ultra sont de très bonne facture. Les détails sont fournis et il est souvent possible de zoomer dans l’image sans trop perdre en qualité. L’algorithme du S23 Ultra a cependant tendance à pousser un peu trop sur la saturation. Vous obtiendrez donc régulièrement des clichés très colorés, mais peu fidèles à la réalité. Un détail qui peut plaire comme agacer.

Si le 200 Mpx a bien un impact sur la qualité globale de vos clichés, il en a également un sur le poids de vos images. Une photographie prise avec le mode 12 Mpx (par défaut) pèsera dans les 5 Mo alors qu'un même cliché réalisé avec le capteur 200 Mpx ira jusqu’à 40-50 Mo ! Notons également un temps de déclenchement bien plus long pour le capteur 200 Mpx avec environ une seconde (qui peut être décisive lorsque votre sujet est en mouvement) pour déclencher l’appareil.

Le capteur Ultra Grand Angle permet également de produire de jolis clichés lorsque la luminosité est au rendez-vous. La qualité reste globalement excellente même si l’on sent un certain manque de détails sur certains éléments plus difficiles à capturer à distance comme de l’herbe ou des cheveux.

Les zooms avec le téléobjectif x3 ou x10 sur le Samsung Galaxy S23 Ultra permettent de réaliser des clichés de plutôt bonne facture à longue distance. On observe cependant un nouveau gain de saturation dans les couleurs, avec des murs gris qui deviennent presque blancs sur certaines de nos photos de test.

Notons la présence d’un zoom numérique x100 qui, s’il s’avère très amusant à utiliser pour impressionner ses amis en soirée ou photographier la lune, relève plus du gadget qu’autre chose. Les clichés pris avec le zoom x100 s’avèrent tout bonnement inutilisables dans la majorité des cas. On se réjouira cependant du traitement logiciel qui arrive à lisser les textes pour les rendre lisibles même d’aussi loin.

De nuit, les capteurs photo du Samsung Galaxy S23 Ultra tirent leur épingle du jeu, et risquent bien de s’imposer comme parmi les meilleurs élèves dans cette catégorie. Le mode “nuit” du S23 Ultra permet notamment de mieux traiter les objets lumineux comme les lampadaires, néons et autres sources de lumière. Les couleurs sont également plus fidèlement retranscrites avec des lumières qui tendent davantage vers le réalisme plutôt que la surexposition.

Parmi les différents modes disponibles sur l’appareil photo du S23 Ultra, on retrouve le désormais très plébiscité mode “portrait”. Ce dernier permet d’isoler votre sujet (une personne par exemple) et de traiter le fond de l’image indépendamment pour y appliquer un flou, un arrière-plan ou même une couleur. Si les résultats dépendent principalement de votre sujet, les résultats du mode "portrait" avec le S23 Ultra restent globalement très bons avec un bon détourage autour de zones difficiles à isoler comme des cheveux.

One UI 5.1 : l'agréable surprise qui prend trop de place

Le Samsung Galaxy S23 Ultra tourne sous Android 13 avec la surcouche logicielle One UI 5.1. Il nous faut notamment saluer cette dernière au niveau des animations et de la navigation qui sont extrêmement fluides. Alterner entre différentes applications n’a jamais été aussi rapide et agréable sur un smartphone de chez Samsung jusqu’à ce jour. Un excellent point qui méritait que l’on s’y attarde un peu.

Notons également l’investissement de Samsung en matière de mises à jour prévues pour le Samsung Galaxy S23 Ultra. Ce dernier devrait bénéficier de pas moins de 4 ans de mises à jour Android et 5 ans de patchs de sécurité. De quoi garantir une longue vie à votre appareil haut de gamme.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est disponible en trois versions selon l’espace de stockage : 256 Go, 512 Go et 1 To. Malheureusement, One UI 5.1 semble prendre beaucoup de place sur le téléphone comme en témoignent les articles de nos différents confrères. Notre exemplaire de test voit déjà près de 40 Go de son stockage occupé uniquement par les fichiers du système. La faute notamment à de nombreuses applications pré-installées sur l’appareil.

Une autonomie étonnante pour une recharge bien trop lente

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est doté d’une batterie de 5000 mAh comme c’était déjà le cas sur la génération précédente. On observe cependant un net gain d’autonomie lors de nos différents essais. Ces améliorations proviennent certainement de la présence du processeur Snapdragon 8 Gen 2 qui était déjà reconnu pour gérer efficacement les dépenses d’énergies sur d'autres smartphones de la concurrence.

Débranché à 9h, notre Samsung Galaxy S23 Ultra affichait toujours près de 60% de batterie le soir vers 18h. Un excellent score qui corrige l’un des gros défauts du Samsung Galaxy S22 Ultra qui peinait à durer plus d’une journée. Nous avons notamment passé la journée à envoyer quelques SMS, éplucher les réseaux sociaux, regarder quelques vidéos sur YouTube et écouter de la musique sur Spotify. L'autonomie du Samsung Galaxy S23 Ultra impressionne et vient faire jeu égal avec son principal concurrent, l'iPhone 14 Pro Max.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra tient aisément une journée complète. © Linternaute

Si l'autonomie du Samsung Galaxy S23 Ultra est bien meilleure par rapport à son prédécesseur, ce n'est malheureusement pas le cas pour la recharge. Cette dernière, toujours cantonnée à 45 W, n'évolue pas par rapport à celle du S22 Ultra. Comptez environ 1h05 pour recharger pleinement le téléphone. Notez également que Samsung n'inclut plus de chargeur dans ses boîtes depuis plusieurs années désormais.

Un téléphone compatible 5G et Wi-Fi 6e

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est compatible avec les bandes de communication 5G et le Wi-Fi 6e. Lors de nos différents essais, nous n'avons relevé aucun souci pour recevoir des messages ou notifications. La navigation sur le web est également fluide et ne souffre d'aucune latence par rapport au réseau dont nous disposions. Vous pourrez profiter pleinement d'une connexion 5G pour peu que votre forfait soit compatible.

Nous avons également testé le Samsung Galaxy S23 Ultra avec différents écouteurs sans fil et montres connectées de différentes marques. Si l'appareillage n'a pas toujours été instantané, leur utilisation au quotidien n'a présenté aucun problème, et le S23 Ultra se couple très bien avec différents objets connectés.

Notre conclusion au test du Samsung Galaxy S23 Ultra

Quel plaisir de manipuler le Samsung Galaxy S23 Ultra au quotidien ! La formule est simple : prenez le S22 Ultra, corrigez ses principaux défauts et vous obtenez le Samsung Galaxy S23 Ultra. Le téléphone est une véritable surprise et replace Samsung comme un sérieux concurrent sur le secteur des téléphones haut de gamme. L'ajout du capteur 200 Mpx permet également de réaliser de somptueux clichés malgré un poids des images plus prononcé. Notons également l'ajout du format RAW qui permettra aux photographes en herbe de profiter d'une meilleure qualité pour la retouche de leurs clichés sur ordinateur.

Si le Samsung Galaxy S23 Ultra s'impose comme un excellent smartphone, il n'est pas exempt de défaut. Son format ne plaira clairement pas à tout le monde tant l'utilisation à une main reste difficile. Mentionnons également sa recharge qui, bloquée à seulement 45 W (avec chargeur non inclus !) mettra près d'une heure à remettre le téléphone à 100% de sa batterie. Enfin, vendu au prix fort de 1419€ à son lancement, le Samsung Galaxy S23 Ultra représente toujours un sacré coût.

Précommandes et disponibilité

Des promotions sur le Samsung Galaxy S23 Ultra pourraient bien apparaître assez rapidement. Les smartphones haut de gamme de chez Samsung ont l'habitude d'être rapidement concernés par des baisses de prix. Nous ne manquerons pas de communiquer sur ces dernières dans notre article dédié aux précommandes et promotions disponibles sur les smartphones Samsung Galaxy S23.