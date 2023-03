Samsung Galaxy A34 et A54 : des écouteurs offerts pour leur sortie !

SAMSUNG GALAXY A. Les nouveaux Samsung Galaxy A34 et Galaxy A54 viennent tout juste d'être annoncés. On vous met au courant de toutes les nouveautés incluses dans ces nouveaux smartphones d'entrée de gamme de Samsung.

Vous pouvez désormais découvrir les nouveaux Samsung Galaxy A34 et Galaxy A54 suite à leur sortie officielle. Ces smartphones d'entrée de gamme présentent l'occasion idéale pour le constructeur de proposer des téléphones bien plus abordables que le marché haut de gamme souvent inaccessible à de nombreux utilisateurs.

On fait le point pour vous autour de ces deux nouveaux smartphones. Retrouvez toutes les informations concernant le prix, caractéristiques et précommandes des Samsung Galaxy A34 et Samsung Galaxy A54.

Quelles sont les caractéristiques du Samsung Galaxy A34 ?

Le design du Samsung Galaxy A34 évolue cette année et s'inspire de son grand frère, le Samsung Galaxy S23. Adieu donc au bloc photo qui séparait les capteurs du reste du boitier et place à des objectifs directement intégrés dans la coque de l'appareil. Cela permet à la partie photo du Galaxy A34 de se fondre davantage, même si l'absence d'une coque risque de faire pencher le téléphone lorsque ce dernier est posé sur une surface plate.

Un des coloris disponibles pour le Samsung Galaxy A34. © Samsung / WinFuture

Le nouveau Samsung Galaxy A34 dispose d'un écran de 6,6 pouces avec technologie SuperAMOLED pour l'affichage de vos contenus. La dalle dispose d'une définition 1080p ainsi qu'un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant aller jusqu'à 120 Hz. Ce dernier permet au Galaxy A34 de disposer d'un affichage fluide lors de la navigation entre applications ainsi que sur des jeux.

Côté puissance, le Samsung Galaxy A34 fonctionne avec un processeur MediaTek MT6877V avec 6 ou 8 Go de mémoire vive pour épauler ce dernier. Il dispose également de 4 ans de MAJ OS et 5 ans de MAJ sécurité.

Le Samsung Galaxy A34 est équipé de trois capteurs pour ses performances en photo :

Un objectif principal de 48 Mpx.

Un objectif ultra grand angle de 8 Mpx.

Un objectif macro de 5 Mpx.

Une caméra frontale de 13 Mpx.

Quel est le prix du Samsung Galaxy A34 ?

Deux options de stockage sont prévues en Europe pour le Samsung Galaxy A34 avec 128 ou 256 Go de mémoire interne et un emplacement pour une carte SD si vous désirez augmenter la capacité de stockage de l'appareil. Les prix du A34 sont:

Samsung Galaxy A34 128 Go : 399 €

Samsung Galaxy A34 256 Go : 469 €

Où acheter le Samsung Galaxy A34 ?

L'achat du Samsung Galaxy A34 se fait chez vos revendeurs habituels. Nous mettrons cet article à jour avec toutes les futures promotions potentielles sur celui-ci. Le Samsung Galaxy A34 est disponible en 4 coloris : Graphite, Lime, Argenté et Lavande. Le téléphone devrait également profiter de quelques promotions dans les mois à venir donc restez à l'affût !

Quelles sont les caractéristiques du Samsung Galaxy A54 ?

Le Samsung Galaxy A54 d'impose comme une version un peu plus haut de gamme par rapport au A34. Son design laisse notamment apercevoir une caméra selfie directement intégrée dans la partie supérieur de l'écran. Le dos du Samsung Galaxy A54 reprend également les changements introduits avec les Samsung Galaxy S23 à savoir des modules photo directement intégrés au dos du téléphone et sans bloc distinctif.

Un des coloris du Samsung Galaxy A54. © Samsung / Winfuture

L'écran de 6,4 pouces du Samsung Galaxy A54 bénéficie d'une technologie d'affichage SuperAMOLED. Une résolution Full HD+ ainsi qu'un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz.

Le Samsung Galaxy A54 profite d'un processeur Exynos 1380 pour gérer efficacement vos jeux et applications. Le téléphone dispose également de 8 Go de RAM ainsi qu'un espace de stockage de 128 ou 256 Go (extension MicroSD intégrée). Vous avez donc le choix concernant la version dont vous avez besoin en fonction du nombre d'applications et fichiers que vous téléchargez. Pour la première fois sur un Galaxy A, le A54 bénéficie d'une compatibilité eSIM.

L'appareil photo principal du Samsung Galaxy A54 profite de 50 Mpx. Ce dernier est épaulé par un capteur ultra grand angle de 12 Mpx et un dernier objectif de 5 Mpx. La caméra selfie, quant à elle, dispose de 32 Mpx pour réaliser des selfies en très bonne qualité. La batterie du Samsung Galaxy A54 est de 5000 mAh.

Quel est le prix du Samsung Galaxy A54 ?

Le Samsung Galaxy A54 est disponible en deux versions de stockage : 128 Go et 256 Go. Les deux versions sont disponibles au tarifs suivants. Le A54 est disponible en coloris Graphite, Lime, Blanc et Lavande.

Samsung Galaxy A54 128 Go : 499 €

Samsung Galaxy A54 256 Go : 549 €

Si vous souhaitez mettre les mains sur le nouveau Samsung Galaxy S54, vous pouvez le trouvez en ligne chez vos marchands habituels. Une offre limitée intéressante est également proposée : des Galaxy Buds 2 offerts jusqu'au 30 avril pour chaque achat d'un Samsung Galaxy A54.

Fiches techniques des Samsung Galaxy A34 et A54