Le Samsung Galaxy Z Flip 5 voit son prix chuter sur le web

SAMSUNG GALAXY Z FLIP 5. Disponible depuis seulement quelques semaines, le dernier smartphone pliable de chez Samsung s'affiche déjà à des prix très intéressants chez la Fnac ou Rueducommerce.

Le Samsung Galaxy Z Flip 5 est-il le meilleur smartphone pliable du moment ? C'est en tout cas ce que rapportent de nombreux médias spécialisés qui ont pu tester le téléphone pendant plusieurs semaines. Son grand écran externe, son format atypique et ses capacités logicielles font du Samsung Galaxy Z Flip 5 un excellent choix pour les utilisateurs qui désirent s'équiper d'un téléphone pliable.

Mais le Samsung Galaxy Z Flip 5 n'est pas donné. Son prix de base, établi à 1199 € est un frein pour de nombreuses personnes. Heureusement, et comme c'est souvent le cas avec les téléphones de la firme, le Z Flip 5 a vu son prix chuter en l'espace de quelques semaines. Il est désormais possible de le trouver à moins de 900 € sur certains sites web.

Le nouveau Samsung Galaxy Z Flip 5 est officiellement disponible depuis le 11 août en quatre coloris : graphite, crème, lavande et vert d'eau. Découvrez toutes les nouveautés du Samsung Galaxy Z Flip 5 avec son nouveau design, ses performances, son prix et ses disponibilités.

Où acheter le Samsung Galaxy Z Flip 5 au meilleur prix ?

Quelles sont les nouveautés concernant le Samsung Galaxy Z Flip 5 ?

Le Samsung Galaxy Z Flip 5 se dote de plusieurs nouveaux ajouts. Tout d'abord, les plus grosses nouveautés du smartphone tiennent dans son design et son processeur. Samsung entend bien continuer de proposer un téléphone pliable qui puisse rivaliser avec ses nouveaux concurrents.

Samsung était très attendu sur l'écran externe du Galaxy Z Flip 5. Après l'arrivée de concurrents très prometteurs comme Oppo ou Motorola qui proposent désormais des écrans externes plus grands, Samsung se devait de revoir son célèbre smartphone pliable au format clapet. C'est donc chose faite puisque l'écran externe du Samsung Galaxy Z Flip 5 se dote d'une dalle Super AMOLED de 3,4 pouces qui trône juste à côté des deux modules photo de l'appareil.

Le nouvel écran externe du Samsung Galaxy Z Flip 5. © Samsung

Qui dit nouvelle génération de smartphone dit nouveau processeur. Le Samsung Galaxy Z Flip 5 ne fait pas exception et s'équipe d'une puce Snapdragon 8 Gen 2 (dernier processeur en date de chez Qualcomm) afin de délivrer de hautes performances au sein de vos applications et jeux. Largement plébiscité par une large palette de constructeurs, le Snapdragon 8 Gen 2 a déjà fait ses preuves par le passé (notamment au sein du Samsung Galaxy S23 Ultra) grâce à ses excellentes performances.

A l'image des précédentes générations, le Samsung Galaxy Z Flip 5 dispose de deux capteurs photo à l'arrière de l'appareil (un objectif principal et un ultra grand-angle). Ces derniers disposent chacun de 12 Mpx pour réaliser de jolis clichés au quotidien et profiteront de tout le traitement algorithmique du processeur Snapdragon 8 Gen 2 pour améliorer leur qualité.

Le Samsung Galaxy Z Flip 5 dispose également d'une caméra selfie de 10 Mpx afin de pouvoir prendre des photographies même lorsque le smartphone est déplié.

La batterie du Samsung Galaxy Z Flip 5 n'évolue pas cette année et continue de disposer de 3700 mAh. Le smartphone dispose toujours d'une charge filaire allant jusqu'à 25 W et d'une compatibilité avec la recharge sans fil jusqu'à 10 W. Il faudra cependant tester l'efficacité du nouveau processeur Snapdragon 8 Gen 2 et son impact sur la batterie au vu des performances de ce dernier sur les précédents smartphones sortis cette année (notamment le S23 Ultra qui dispose d'une excellente autonomie !).

Le Samsung Galaxy Z Flip 5 est officiellement disponible à la vente en ligne et en magasin depuis le vendredi 11 août 2023. Cette date de sortie n'était pas très surprenante. Samsung avait notamment annoncé ses Galaxy Z Flip 3 et 4 au début des mois d'août 2021 et 2022. On constate donc que la firme lance généralement ses téléphones pliables au milieu de l'été.

Quel sera le prix du Samsung Galaxy Z Flip 5 ?

Les rumeurs étaient bien fondées : le prix du Samsung Galaxy Z Flip 5 est en hausse par rapport aux précédentes générations. Les deux modèles disponibles (256 et 512 Go) voient leurs prix monter de plusieurs dizaines d'euros sur les sites de ventes agrées. Les nouveaux prix du Samsung Galaxy Z Flip 5 sont les suivants :

Samsung Galaxy Z Flip 5 (256 Go) : 1199 euros

Samsung Galaxy Z Flip 5 (512 Go) : 1339 euros

La sortie récente du dernier smartphone pliable de Samsung impacte également la précédente version. Le Samsung Galaxy Z Flip 4 profite de belles promotions désormais. Il est en ce moment disponible chez plusieurs marchands à prix réduit sur notre article dédié du Samsung Galaxy Z Flip 4.